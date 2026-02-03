株式会社常陽銀行とのプラチナパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社常陽銀行と、オフィシャルパートナー契約（プラチナパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

プラチナパートナー契約内容

■協賛内容

・ゴール裏1列目LED看板への広告掲出

・スポーツ体験教室（県央）へのご支援

・ピッチ看板・ゴール裏3列目看板への広告掲出

・サンクスマッチ開催 等

■契約期間

2026年2月1日～2027年7月31日

株式会社常陽銀行 頭取 秋野 哲也様よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、常陽銀行は水戸ホーリーホックと新たにプラチナパートナー契約を締結いたしました。

常陽銀行は、創業以来、地域に根ざした金融機関として、個人・法人のお客さま一人ひとりのニーズに寄り添い、幅広い金融サービスをご提供してまいりました。特に、地元企業の皆さまへの融資や経営サポートに力を入れ、地域経済の活性化と発展に積極的に取り組んでおります。

昨年、弊行は創立90周年を迎えました。これもひとえに、長年にわたりご愛顧いただいているお客さま、そして地域の皆さまの温かいご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。これまで培ってきた安心と信頼の実績を礎に、今後もお客さまの多様なご要望にお応えできるよう、サービスのさらなる充実と品質向上に努めてまいります。

たゆまぬ努力を重ねられ、2025年リーグにおいて、悲願であったJ２優勝・J１昇格の快挙を成し遂げられた水戸ホーリーホックに心より敬意を表し、今後ますますのご活躍をお祈りするとともに、共に地域の活性化とより良い未来づくりに取り組んでまいります。

法人概要

■法人名

株式会社常陽銀行

■所在地

茨城県水戸市南町2丁目5番5号

■代表者

取締役頭取 秋野 哲也

■事業概要

普通銀行業務

■URL

https://www.joyobank.co.jp/