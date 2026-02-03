2月11日に「SNOW × BASKET FESTIVAL」開催決定　アリーナの熱狂が、ほうだいぎの雪山をジャック

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社みなかみ宝台樹リゾート（本社：群馬県利根郡みなかみ町、代表取締役 横瀬寛隆）が運営する「群馬みなかみほうだいぎスキー場」（以下「ほうだいぎスキー場」）は、当社がオーナーを務めるプロバスケットボールチーム「群馬クレインサンダーズ」とのコラボレーションイベントを2026年2月11日（水・祝）に開催いたします。

本イベントでは、バスケットボールの標準的な重さ（609g）を雪で再現する「雪玉ウェイトチャレンジ」や、一面銀世界の中でシュートを決める「スノー・シュート・チャレンジ」など、雪山とバスケが融合した前代未聞の体験でお子様から大人まで楽しめる企画をご用意いたします。群馬県内を拠点とする「ほうだいぎスキー場」と「群馬クレインサンダーズ」が連携し、スポーツの熱狂と、冬のアウトドアレジャーを融合させ、一丸となって群馬をより一層盛り上げ、魅力をお届けしてまいります。

開催概要

タイトル： SNOW × BASKET FESTIVAL

開催日時： 2026年2月11日（水・祝）9:00～15:00

開催場所： 群馬みなかみ ほうだいぎスキー場内 （群馬県利根郡みなかみ町藤原3839-1）

内容：雪玉ウェイトチャレンジ、スノー・バスケットボール・チャレンジ、群馬クレインサンダーズ ガラポン、ほうだいぎ食堂内「たからや」のチャーシュー増量キャンペーン など

参加費： 無料（※スキー場への入場料、リフト券代等は別途）

参加方法：各イベントの実施時間内に記載場所へお越しください（詳細は下記）

主催：群馬みなかみほうだいぎスキー場

協力：オープンハウスグループ、群馬クレインサンダーズ

ジャスト609gを狙う「雪玉ウェイトチャレンジ」

開催時間：11:00～13:00

実施場所：ほうだいぎスキー場キッズランド

バスケットボール（7号球）の規定重量である「609g」を、雪玉で作るチャレンジです。

手の感覚だけを頼りに雪玉を作り、重さを計測。見事「609g」ぴったり、あるいはニアピンを出した方には、群馬クレインサンダーズの公式グッズやほうだいぎスキー場のリフト券など、景品をプレゼントいたします。

異色の雪×バスケ「スノー・シュート・チャレンジ」

開催時間：9:00~11:00、13:00~15:00

実施場所：ほうだいぎスキー場キッズランド

真っ白な雪の上に特設バスケットゴールが登場します。普段のコートとは全く異なる足場で行う、新感覚の雪上でのフリースローチャレンジ企画。スキーウェアを着たままシュートを放つ珍しい体験をお楽しみいただき、得点に応じて景品をプレゼントいたします。

ほうだいぎ食堂内「たからや」のチャーシュー増量キャンペーン

群馬クレインサンダーズの淺野ケニー選手の思い出のごはんである「応援メシ」（※1）が大学時代のラーメンであることから、イベント当日のほうだいぎ食堂内のラーメン屋「たからや」ではご注文いただいた方全員を対象にチャーシュー増量キャンペーンを実施いたします。

※1：応援メシは当社の「挑戦する人や組織を応援する」という企業姿勢を体現する「O-EN HOUSE PROJECT」の一環として、様々な方の思い出に残る料理を、エピソードとともにイベントや公式SNSなどで紹介する取り組みです。

たからやにて販売中のラーメン

淺野ケニー選手の「応援メシ」：https://www.instagram.com/reel/DN2uxQTVMi2/?igsh=YWQ2NDJ5Y2VmNnhq

そのほか、群馬クレインサンダーズによるガラポン企画、各選手ののぼりの掲出など、当日は群馬クレインサンダーズがほうだいぎスキー場をジャックするイベントとなっております。本イベントではグループシナジーを活かしながら、既存の枠組みにとらわれないユニークな企画を通じて、群馬県の魅力を発信いたします。

群馬みなかみ ほうだいぎスキー場（旧名：宝台樹スキー場）とは

都心から車で約2時間30分（関越自動車道 水上ICから19km 約30分）、東京駅から新幹線とバスを合わせて約2時間の場所に位置し、都市部からアクセスがしやすいスキー場です。スキー場内の最高地点は標高1,400mにのぼり、積雪量が豊富でワールドクラスのパウダースノーを堪能することができます。最大傾斜度40度のアクティブなコースから、ビギナーでも安心して楽しめるファミリーゲレンデまで多彩なコースが展開されていて、どんなシーンでも時間を忘れて楽しむことができます。

昨シーズンは、ゲレンデ内にプライベートサウナ付きアウトドアホテル「Earthboat Minakami Hodaigi」（愛犬と共に宿泊可能）がオープンし大好評をいただいているほか、木々の間を滑走できる非圧雪の「ツリーランエリア」を新設、さらにジャンプやスライドが楽しめる「スノーパーク」を、石川敦士さん率いるプロスノーボーダーチーム「SCLOVER」（スクローバー）の監修により、リニューアルいたしました。

今シーズンはドッグフィールドが本格始動し、「ワンちゃんと滑れるスキー場」となりました。

※参考：過去の主なプレスリリース

・2025年12月26日 みなかみで愛犬と滑る ほうだいぎスキー場ドッグフィールドが本格始動(https://openhouse-group.co.jp/news/release/pdf/20251226_3.pdf)

・2025年12月10日 群馬みなかみ ほうだいぎスキー場 12月13日オープン 極上パウダースノーでスキーヤーからワンちゃんまで熱狂！(https://openhouse-group.co.jp/news/release/pdf/20251210_1.pdf)

・2025年1月10日リリース ほうだいぎスキー場 『Earthboat Minakami Hodaigi』 ゲレンデ内プライベートサウナ付宿泊施設をオープン(https://openhouse-group.co.jp/news/release/pdf/20250110_1.pdf)

施設概要

群馬みなかみほうだいぎスキー場

ホームページ：https://hodaigi.jp/

所在地：〒379-1721 群馬県利根郡みなかみ町藤原3839-1

公式Instagram：https://www.instagram.com/hodaigi.ski?igsh=OWlkd3Z6OHNtZHdh

公式Youtube：www.youtube.com/@ほうだいぎスキーキャンプ場(https://www.youtube.com/@%E3%81%BB%E3%81%86%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%8E%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E5%A0%B4)

群馬クレインサンダーズについて

群馬クレインサンダーズは、2024-25シーズン、初のチャンピオンシップ進出を果たし、今シーズンも引き続き、カイル・ミリングヘッドコーチのもと「PLAY CRAZY」をスローガンに掲げ、優勝に向けて戦っています。

チームのホームアリーナである「オープンハウスアリーナ太田」は、2023年4月に完成した約5,000人が収容できる最先端の観戦環境を備えたアリーナです。日本最大級の可動式センタービジョン、世界最高峰のサウンドシステム、観戦用スイートルームを兼ね備え、Bリーグが目指す世界一型破りなライブスポーツエンタメ"B.革新"を体現するような観戦環境を提供しています。2023-24シーズンはB.LEAGUE第3位となる平均入場者数5,244名を記録し、チケット販売やファンクラブ会員数の増加も相まって、売上は20億円を超えるまでに成長しております。群馬クレインサンダーズは、2026-27シーズンからは、新リーグの最上位ディビジョン「B.LEAGUE PREMIER」へ参入します。

プロバスケットボール B1リーグ東地区所属

活動開始：2011年

ホームタウン：太田市

ホームアリーナ：オープンハウスアリーナ太田

主な戦績：

2016-17シーズン B2東地区優勝（Bリーグ初年度）

2018-19シーズン B2東地区優勝 プレーオフ準優勝

2020-21シーズン B2東地区優勝 プレーオフ優勝 B1リーグ昇格決定

2023-24シーズン B1東地区4位 31勝29敗

2024-25シーズン B1東地区3位 39勝21敗 初のチャンピオンシップ進出

株式会社オープンハウスグループの地域共創事業について

オープンハウスグループは、「地域の活力向上に積極的に貢献し、街の元気を作ります」を事業展望の一つとして掲げ、地方公共団体をはじめとするさまざまなステークホルダーと協力しながら、地域が抱える課題を解決し、地域の資源や特長を生かし新たな価値を共に創造する「地域共創」事業に取り組んでいます。

各地域が抱える課題と真摯に向き合い、地域を活性化させるための対策を講じることで、人の流れを作り、雇用を生み出し、持続可能な社会の実現を目指してまいります。

現在の主な取組：水上温泉街再生（産官学金連携）・OPEN HOUSE ARENA OTA（官民連携）・群馬クレインサンダーズ・群馬みなかみ ほうだいぎスキー/キャンプ場・KIRINAN BASE（桐生南高校跡地の利活用）・オープンハウスの森（森林保全活動）

地域共創プロジェクト：https://kyoso.openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）