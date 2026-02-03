オイルなのにベタつかない。*¹ ツヤとやわらかさが続く新感覚ヘアオイルロレアル プロフェッショナル「セリエエクスパート アブソルート R モレキュラー プロフェッショナル デュアルオイル」登場

日本ロレアル株式会社

「セリエエクスパート アブソルート R モレキュラー プロフェッショナル デュアルオイル」

1909年に初めてのヘアカラー製品を発売して以来、ヘアスタイリングの進歩に貢献してきたロレアル プロフェッショナルは、24時間*¹続くツヤ。やわらかい手触りを両立する新感覚ヘアオイル、「セリエエクスパート アブソルート R モレキュラー プロフェッショナル デュアルオイル」を2026年2月10日（火）より全国のヘアサロン、2026年2月12日（木）にはAmazon公式ストアにて発売いたします。

本製品は、美容液とオイルの二層式フォーミュラを採用し、「シャカシャカオイル」の愛称で、振ることで混ざり合うユニークな使用感を提供します。このフォーミュラにより、髪内部まで浸透。やわらかい手ざわりと保湿感が長時間つづき、同時にツヤも持続させることを可能にしました。

■ロレアルリサーチ&イノベーションセンターのヘア開発研究所からのコメント

毛髪の外側はキューティクルに覆われており、油分を保持しやすい「親油性」の性質を持つため、水と馴染みにくい特性があります。

そこで本製品は、内部補修をしてくれる美容液成分を水層に閉じ込めて髪内部に届け、うるおいを与え、さらにオイル層で髪を外部からしっかりと保護する二層式を採用しました。水層とオイル層の利点を兼ね備えることで、うるおいを与えつつツヤも表現でき、オイルの感触が苦手な方にもおすすめの製品を実現しました。

■製品概要

- 製品名: セリエエクスパート アブソルート R モレキュラー- プロフェッショナル デュアルオイル 分類: 洗い流さないヘアトリートメント（ヘアオイル）- 内容量: 90mL メーカー希望小売価格: 5,300円（税抜）- 発売日:2026年2月10日（火）：ヘアサロン先行発売2026年2月12日（木）：Amazon公式ストアにて発売開始セリエエクスパート アブソルート R モレキュラー プロフェッショナル デュアルオイル

■製品の主な特長

1．二層式フォーミュラで、ツヤが２４時間(*2)持続。やわらかい手ざわり

: 本製品は、2つのステップで髪にアプローチ。

STEP 1. 【美容液層】: 「アミノロックコンプレックス」(*3)が毛髪内部へ深く浸透し、髪の芯まで浸透。補修・保湿することで、しなやかさと動きを与えます。

STEP 2. 【オイル層】: キューティクルを整えることでツヤを実現。美容成分(*3)を髪にしっかりと閉じ込めることで、補修効果をサポートします。

２．オイル特有のベタつき感を軽減し、軽やかな仕上がり(*2)

オイル特有のベタつき感が大幅に抑えられているため、ヘアオイルの重たい感触(*１)が苦手な方にも快適にご使用いただけます。

85%のお客様が「髪が重たくならない」と回答。(*2)

軽やかな仕上がりを実感いただけます。

３．魅惑的なフレグランス:

ソルティなベルガモットの爽やかさに、パウダリーで温かみのある花々、そしてスモーキーなバニラが織りなす香りは、髪に優雅な広がりと心地よい余韻をもたらします。

フレグランスイメージ

*1 ロレアルプロフェッショナルにおいて。*2 ロレアルプロフェッショナル調べ。個人差があります。*3 5種のアミノ酸（グルタミン酸 、チロシン、アルギニン、グリシン、セリン）とクエン酸（すべて補修成分）

■『アブソルートRモレキュラー』シリーズについて

『アブソルートRモレキュラー』シリーズは、先進のアプローチでダメージヘアの補修を目指すロレアル プロフェッショナルのヘアケアライン。

「アミノロックコンプレックス」（*3）を搭載し、ダメージによって損傷した髪の結合に働きかけ、集中的に補修。髪の芯まで浸透。しなやかで健康的な印象の髪へと導きます。

「セリエエクスパート アブソルート R モレキュラー プロフェッショナル デュアルオイル」は、本シリーズのキープロダクトとして、やわらかい手ざわりと長時間のツヤを両立させ、自宅でのヘアケアをさらに充実させます。

『アブソルートRモレキュラー』シリーズ

■ロレアル プロフェッショナルについて

ロレアル プロフェッショナルは、110年以上にわたり積み重ねた知識と美容業界へのサポートの経験を活かし、プロフェッショナルな美容の専門知識を提供しています。1907年、若き化学者ウージェンヌ・シュエレールが、世界に先駆けて安全な合成ヘアカラーリング剤、オレアル（Oreal.）の開発に成功。その2年後、1909年、彼の立ち上げた会社が、世界最大の化粧品会社 ロレアルグループの前身です。

ロレアルグループのルーツを汲むロレアル プロフェッショナルは、誕生以来、ヘアケア業界をリードする世界的ブランドとして認識され、現在、世界66カ国、約30万店以上、約150万人もの美容師の皆様にご愛用いただいています。そのバラエティ豊かなヘアケア製品のラインナップは、あらゆるタイプの髪質のケア、専門的なカラーリング&ハイライト、そして幅広い美容技術用品に対応しています。

サステナビリティに関しては「ロレアル・フォー・ザ・フューチャー」プログラムという積極的な枠組みに沿った活動により、科学、品質、有効性、責任という点で優れた製品を世界66カ国に提供しています。ブランドの商品は、提携サロン様の店内を通じて販売されています。

ロレアル プロフェッショナル 公式 ホームページ：https://www.loreal-professionnel.jp/

ロレアル プロフェッショナル ジャパン公式Instagram：@lorealpro_education_japan(https://www.instagram.com/lorealpro_education_japan/)