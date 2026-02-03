スマートプラスSSIの「学校団体旅行キャンセル保険」、名鉄観光サービスが採用

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社Finatextホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：林 良太）とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新納 啓介）が出資するスマートプラス少額短期保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小山 宏人、以下「スマートプラスSSI」）は、スマホ完結型の任意保険「学校団体旅行キャンセル保険」が、名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩切 道郎、以下「名鉄観光サービス」）に採用されたことをお知らせします。

■採用の背景

国内外への修学旅行の需要が回復する一方で、物価高や円安、航空燃費の高騰により、一人当たりの旅行費用は大幅に上昇しています。それに伴い、出発直前の急な病気やケガによるキャンセルが発生した場合に保護者が負担するキャンセル料も高額化しています。

こうしたキャンセルリスクに備えていただくため、名鉄観光サービスでは任意で加入できるキャンセル保険を保護者に案内していましたが、従来のキャンセル保険は対象が国内旅行に限定されており、コロナ禍以前に迫る勢いで需要が回復している海外旅行に対応できないことが課題でした。

スマートプラスSSIの「学校団体旅行キャンセル保険」は、国内旅行だけでなく日本出発の海外旅行も補償対象であることが決め手となり、名鉄観光サービスが企画・催行する修学旅行にてご案内いただけることになりました。

■学校団体旅行キャンセル保険

「学校団体旅行キャンセル保険」は、修学旅行・林間学校・臨海学校・遠足・研修旅行などの学校団体単位で行く、10人以上の旅行（以下「学校団体旅行」）に特化したキャンセル保険です。

◯特長- キャンセル料を心配する保護者や学生が任意で加入- 日本出発の海外旅行も対応- 学校団体旅行で個人が負担するキャンセル料を100％補償- 新型コロナウイルス罹患やPCR検査によるキャンセルも補償◯補償事由

指定感染症等（罹患・PCR検査）／旅行に参加される生徒の入院／旅行に参加される生徒の死亡／旅行に参加される生徒の親族の死亡／旅行に参加される生徒の通院／旅行に参加される生徒の親族の介護または看護／旅行に参加される生徒の家屋の損壊／避難指示等

◯保険料の例※旅行代金の総額に料率を掛けて保険料を算出します。◯申込方法・保険料支払方法

学校や旅行会社が配布する専用パンフレットのQRコードからスマートフォンで申込みページにアクセスし、その場でお申し込みいただけます。保険料はクレジットカード払いまたはコンビニエンスストア払いになります。

◯サービスサイトURL

https://app.cancel-insurance-spssi.com/products/schoolTripCancel/

Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。



会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://finatext.com/

スマートプラス少額短期保険株式会社

スマートプラス少額短期保険株式会社は、様々なデジタルサービス事業者と連携しながら、人々の生活に寄り添う保険や行動を後押しする保険をテーラーメイド型で開発・提供するインシュアテック企業です。大切な赤ちゃんとママを守る医療保険「母子保険はぐ+（プラス）」や、レストランや旅行、テーマパークなど様々な事前予約型サービスのキャンセル料を補償する「キャンセル保険」をサービスに組み込んで提供できる事業者向けソリューション「サービス組み込み用 キャンセル保険」を提供しています。



会社名 ： スマートプラス少額短期保険株式会社

代表者 ： 代表取締役 小山 宏人

設立 ： 2019年4月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://www.smartplus-insurance.com/