２月22日（日）綿半塩尻店に常設譲渡施設【もふもふ塩尻】がオープン！

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春 以下、当社）は、2026年２月22日（日）、綿半スーパーセンター塩尻店内に、保護ねこの譲渡およびシェルター機能を備えた常設譲渡施設【保護ねこ譲渡 もふもふ塩尻】をオープンします。

―保護ねこと地域をつなぐ場に―

これまで綿半スーパーセンター塩尻店では、「ペット生体の陳列販売」を通じて、地域のお客さまにペットとの新しい生活を提案してきました。一方で、私たちが暮らす地域には様々な事情により新しい家族を探している「保護動物」が多く存在しています。

そのような現状を受け、本施設では保護ねこと里親希望者をつなぐ新たな出会いの場として、地域に根ざした取組みを展開します。運営は地域の保護動物団体の方々が行い、事情により保護された猫たちを安心して受け入れるシェルターとしての役割と、里親希望者との出会いの場として機能します。より多くの保護ねこが新たな家族と出会えるよう、皆さまのご来店をお待ちしています。

―ペット関連商品も新たに拡充―

今回のリニューアルにあわせて、ペットの高機能フードの品揃えを拡充します。種類や年齢、疾患など、さまざまなニーズに対応したフードを充実させることで、ペットと飼い主のより良い暮らしをサポートします。

―保護動物の殺処分ゼロを目指して―

当社では、2023年５月より各地域の動物愛護団体と連携し、より多くの保護動物を里親につなげることを目的として、当社各店舗にて保護動物の譲渡会を開催しています。

今後も、保護動物の殺処分ゼロの実現を目指し、継続的に取組んでいきます。

■最新の譲渡会開催情報

https://watahan.jp/jotokai/index.html

【施設概要】

施設名：保護ねこ譲渡 もふもふ塩尻

オープン日：2026年２月22日（日）

所在地：綿半スーパーセンター塩尻店内

〒399-0702 長野県塩尻市広丘野村1503-4

施設営業時間：11時～17時

※店舗の営業時間は８時から21時となります。

定休日：火曜日

展示：長野県松本保健所指令７第９-07046275号

譲受飼養業：長野県松本保健所指令７第９-07046377号

取扱責任者：東野律子