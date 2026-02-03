ジョンソンコントロールズ、ギガワット級AIデータセンター向け熱管理マネジメント・リファレンス設計ガイドを発表

ジョンソンコントロールズ株式会社

【2026年2月2日、米国・ミルウォーキー発プレスリリース(https://www.johnsoncontrols.com/media-center/news/press-releases/2026/02/02/johnson-controls-launches-series-of-thermal-management-reference-design-guides-for-gigawattscale-ai)翻訳版】 スマートで健康的、そして持続可能なビルソリューションのグローバルリーダー、ジョンソンコントロールズ(https://www.johnsoncontrols.com/)（NYSE:JCI）は本日、1ギガワット級AIデータセンター向け「リファレンス設計ガイド・シリーズ(https://www.johnsoncontrols.com/industries/data-centers/reference-designs)」の提供開始を発表しました。本シリーズは、熱管理の全体構成を俯瞰し、ラック密度・気候条件・標高（高地補正）といった多様な前提に適合する冷却アーキテクチャを提示します。第1弾は水冷チラープラントに関する詳細な設計指針で、今後空冷および吸収式チラーのソリューションを扱うガイドを順次公開します。

ギガワット級AIデータセンター向け熱管理マネジメント・リファレンス設計ガイド

AIの進展に伴い、データセンターの規模と複雑性は急速に拡大しています。ギガワット級の熱負荷を高効率に管理することはAIイノベーションを支える重要要件であり、業界には高性能であると同時にサスティナブルかつ将来拡張に備えた施設を求める動きが強まっています。ジョンソンコントロールズの本ガイド・シリーズは、このようなチャレンジに対応すべく、エネルギー効率（PUE）と水使用効率（WUE）を業界トップレベルに高めつつ、多様な気候帯や運用要件に柔軟にスケールできるアプローチを示します。

本ガイドは、液冷および空冷のIT負荷を同時に支える統合サーマルアーキテクチャを解説します。CRAH（コンピュータルーム・エアハンドラ）、ファンコイルウォール、CDU（クーラント・ディストリビューション・ユニット）、そして高効率のYORK(R)遠心式チラーをビルオートメーションと統合。220MW級セグメントの容量設計指針を示すとともに、次世代GPUを支えるTCS（テクノロジー・クーリング・システム）ループを含む、主要な設備ループ全体の温度レンジと運転条件を定義します。

本設計により見込まれる主な成果：

- 水使用ゼロ：ドライクーラーを用いた完全無給水の放熱プロセスにより、運用コストの削減とサステナビリティ目標の達成を同時に推進。- 将来拡張に備えた熱設計の柔軟性：高温TCSループ対応により、次世代GPUアーキテクチャとの互換性を確保。- 高密度AIに最適化：NVIDIA DSXリファレンスアーキテクチャ(https://blogs.nvidia.com/blog/omniverse-dsx-blueprint/)との整合により、1ギガワット級AIファクトリーのスケーラブルな展開を支援。- エネルギー高効率運用：高温コンデンサ水、二重化（分岐）ループ、およびYORK 高リフトチラーの活用により、業界最先端クラスのPUEと年間効率の向上を実現。

ジョンソンコントロールズ グローバル・データセンター・ソリューションズ バイスプレジデント 兼 ゼネラルマネージャーの オースティン・ドメニチは「AIファクトリーは、知能を産業規模で製造する施設です。NVIDIA DSXリファレンスアーキテクチャをサポートし、かつ高温ループの互換性を維持しながら冷却プロセスにおける水・エネルギー効率を高めることで、当社のリファレンス設計ガイドは、お客様がギガワット級のAIインフラをスケーラブルで反復可能、レジリエントかつサスティナブルに展開できるよう支援します」と述べています。

※本プレスリリースは、現地時間2026年2月2日に米国・ミルウォーキーで発表されたプレスリリース(https://www.johnsoncontrols.com/media-center/news/press-releases/2026/02/02/johnson-controls-launches-series-of-thermal-management-reference-design-guides-for-gigawattscale-ai)の抄訳版です。

（以上）

