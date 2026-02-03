【新横浜プリンスホテル】おもてなし重視のカップルに向け、心落ち着く空間にブライダルサロンをリニューアルオープン

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新横浜プリンスホテル（所在地：横浜市港北区新横浜3-4 総支配人：武田昌人）では、ブライダルサロンを全面改装し、2026年2月27日（金）にリニューアルオープンいたします。

ブライダルサロン

婚礼のあり方が多様化する中、新郎新婦の個性や質を結婚式に求める傾向が高まっております。当ホテルでは、新横浜駅から徒歩約2分というアクセスの良さや、ホテルならではの良質なサービスと施設を提供できるという強みを活かし、ゲストへの「おもてなし」を重視するカップルへの訴求を強化していきたいと考えております。

今回のブライダルサロンのリニューアルでは、ご結婚式を“特別な一日”としてだけでなく、これまで支えてくれた方々へ感謝を伝える大切な時間として心から向き合っていただけるよう、落ち着きのある空間づくりを追求いたしました。

やわらかな色調の空間に、木の温もりをアクセントとして取り入れ、心安らぐインテリアへと刷新。日常の慌ただしさから離れ、ゆったりとご結婚式のお打合せをしていただけます。

ブライダルサロン入口

また、サロン内には実際のご結婚式当日の雰囲気を感じられる特設コーナーを新設。ご結婚式当日の流れや、スカイチャペル、披露宴会場の様子を臨場感あふれるムービーでご覧いただける150インチの大画面スクリーンを設置いたします。さらに、披露宴会場と同様のテーブルコーディネイトを展示。実際に会場に足を運ばなくても装飾や装花のイメージをご確認いただけます。打合せに十分な時間を取れない方や、挙式までの期間が短い方でも、効率よくご結婚式の内容を決めていただけるコーナーです。

特設コーナー

快適性と機能性を兼ね備えたブライダルサロンで、ご結婚式を控えるお2人に寄り添った丁寧なサポートをご提供してまいります。

ブライダルサロン リニューアル 概要

【期 日】 2026年2月27日（金） リニューアルオープン

【場 所】 6F ブライダルサロン

【席 数】 7席

【面 積】 86.6平方メートル

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（2月3日）の情報であり、変更になる場合もございます。