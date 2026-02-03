【エレメントインシュアランス】年間取扱保険料16億円突破！デジタル戦略で急成長

株式会社エレメント

保険比較サイトを運営する《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、2025年度の年間取扱代理店保険料が16億円を突破したことをお知らせいたします。

前年度の15億円達成から堅調に数字を伸ばしており、デジタル時代の新たな保険選びのスタンダードとして、多くのユーザーの支持を集めています。（集計期間：2024年4月～2025年3月）

徹底した「SEO対策とデジタルマーケティング」の成功

当社では、広告に過度に依存しない持続的な集客を目指し、SEO対策やデジタルマーケティングを強化してまいりました。

時代が求める「接客しない」自由な選択スタイル

- 検索露出の最大化ユーザーの悩みやニーズに合致したコンテンツ展開により、検索エンジンでの露出を大幅に増加。- 新規顧客の獲得効果的なデータ分析とマーケティング戦略を駆使することで、Webサイトへの流入を最大化し、着実な新規顧客獲得へと繋げています。

保険代理店でありながら、あえて対面や電話による接客を介さない「セルフ選択型」のビジネスモデルを追求しています。

暮らしのあらゆるリスクをカバーする多角的なラインナップ

- 「自分のペースで、納得いくまで比較したい」という現代のニーズにマッチ。- 24時間365日、場所を選ばずにお客様自身で最適な保険を選べる「ストレスフリーな体験」を提供しています。

個人のお客様をターゲットに、ペット保険から弁護士保険、妊娠保険、糖尿病保険といった専門性の高い商品まで幅広く展開しています。

- 自動車、火災、自転車、バイク保険など、生活のあらゆるシーンで利用できる豊富な選択肢を用意。

多様なライフステージにおいて「あそこなら自分に合う保険が見つかる」という安心感を提供しています。

■今後の展望

設立から22年。私たちはデジタルネイティブ世代の台頭とともに、保険選びの形をアップデートし続けてきました。

現在の成長スピードをさらに加速させ、今後もSEO技術の向上とサービスラインナップの拡充に邁進してまいります。

■人気保険比較サイト

ペット保険STATION

https://www.pets-station.info/

人気ペット保険11社の中から「種類・年齢」をもとに保険料・補償内容を比較できる機能をはじめ、高齢ペット向け・多頭飼育向けの条件別比較や、30秒で自分に合ったペット保険を絞り込みできるシミュレーション機能をご案内しています。

弁護士保険STATION

https://bengoshi-h.info/

お客さまの安心を支える「弁護士保険」を取り扱う3社の中から比較できる機能をはじめ、弁護士保険の選び方の注意点、 豆知識などの情報も更新しています。

自動車保険STATION

https://car-h.info/

自動車保険を申込む上で知っておくべき用語やFAQ、選び方の注意点等を分かりやすく解説しています。また、見積もりから申し込みまで、インターネットで完結するため便利にご利用頂けます。

自転車保険STATION

https://jitensha-hoken.info/

数ある人気な自転車保険のプランの中から「保険料・補償内容」をもとに自転車保険を比較できる機能をはじめ、自転車保険の選び方の注意点、 豆知識の情報なども更新しています。

バイク保険STATION

https://bike-h.info/

保険料や補償内容を簡単に比較できるだけでなく、インターネット上で見積もりから契約手続きまで完結できるため、忙しい方でもお手軽にご利用いただけます。

人気保険比較サイトをもっと見る :https://element-insurance.info/

■サービス概要

保険の比較サイトなら【エレメントインシュアランス】

「https://element-insurance.info/」

日々の生活からレジャーや旅行など、もしもの時に備えておきたいのが保険です。こちらのサイトでは、損害保険・少額短期保険会社の各種商品の概要について解説し、ご紹介しております。また、弊社ではペット保険などの保険を取り扱っておりますので大切な家族の万が一にも安心です。



■株式会社エレメント

「https://element-gr.jp/」

当社は、ITを活用した旅行関連サービスからスタートし、現在はWeb集客を生かした非対面型のデジタル保険の総合代理店事業を運営しております。また、関連会社では旅行・法人向けサービス・卓球事業の運営など、多角的な事業も展開しております。

■会社概要

「https://element-gr.jp/」

会社名： ELEMENT GROUP 株式会社エレメント

住 所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町10-4 モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階

電 話： 03-5428-6601