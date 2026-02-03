約6割が後悔した「住まいの照明」--住んでから気づいた“照明の落とし穴”とは？541人の実体験から見えた照明計画の盲点

大和ハウス工業株式会社

大和ハウス工業が運営する住まい情報サイト『MyHousePalette』は、メールマガジン会員を対象に『住まいの照明』に関するアンケートを実施しました。結果、約6割が現在の照明に何らかの不便や使いにくさを感じていることが判明。明るさやデザインだけでなく、配置・調光/調色・スイッチ位置など、暮らし始めてからの“使い勝手”が満足度を左右している実態が浮き彫りになりました。

アンケート概要

・調査名：住まいの照明に関するアンケート

・調査期間：2025年12月5日～12月14日

・調査対象：MyHousePaletteメールマガジン会員

・有効回答数：541件

調査方法：インターネットアンケート

主な調査結果とコラムの見どころ

・照明は暮らしの重要要素： 「照明はあまり意識していない」は5％にとどまり、95％がこだわりや考えを持つと回答。最重視は「部屋全体を明るく、均一に照らしたい」52％。一方で「リラックスできるよう控えめに」32％、「必要な場所だけ機能的に照らしたい」30％など、“使い分け”志向も目立ちました。

・重視ポイントTOP3： 「明るさ」53％、「光の色」38％、「デザイン・インテリアとの調和」31％。基本性能と空間印象の両立を意識する傾向。

・採用している照明： 「シーリングライト」87％、「ダウンライト」44％、「ペンダントライト」38％。1室1灯から“用途に応じて使い分ける”スタイルへの広がりが見られました（タスク＆アンビエント）。

・“不便・使いにくさ”を感じる人は約6割： 「特にない」39％以外は何らかの不便を回答。なかでもリビング（14％）、キッチン（10％）、洗面室・浴室（8％）で「明るさ不足」「均一に明るくならない」「手元に影」といった課題が集中。

・“こうしておけばよかった”の声（抜粋）： 「キッチンはダウンライトをもう1灯足せばよかった」「調光・調色機能を採用すべきだった」「寝室は間接照明でまぶしさを抑えたかった」「スイッチ位置や屋外コンセントをもっと検討すべきだった」など、計画段階の配慮不足が後悔の主因に。

・照明で実現したい暮らし： 「リラックスできる」55％、「自然光を生かして日中はすっきり」48％、「省エネでコストを抑える」44％が上位。心地よさを軸に、健康・省エネ・安心まで視野に入れた“多目的な光環境”が求められています。

https://www.daiwahouse.co.jp/tryie/column/think/lighting_mistakes_questionnaire/?page=pr

『MyHousePalette』について

家づくり・暮らしに役立つコラムや実例、アンケート調査の結果を発信するウェブサイト。会員アンケートをもとに、生活者視点のインサイトを提供しています。

https://www.daiwahouse.co.jp/tryie/index.html?page=pr