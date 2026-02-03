なぜあの商品は売れる？事業を成長させるデザイナーとの組み方とは？「なごやデザインスクール」の第7回を、ナゴヤ イノベーターズ ガレージにて2月24日（火）開催

公益財団法人名古屋産業振興公社

今年度よりスタートした、デザインを軸に多様な領域の人びとと学び合う場「なごやデザインスクール」。あらゆることが複雑化する現代において、「デザイン」はもはやデザイナーだけのスキルではありません。日々の業務から新事業開発まで、幅広いシーンで課題を解決するためのデザイン思考（考え方）を学びます。

第7回テーマ：デザイナーを事業に伴走させる価値を考える

これまでのデザインスクールでは、「デザイン思考」や「デザイン態度」といった思考プロセスを通じ、「デザイン」という考え方がビジネスのあらゆる段階において不可欠であること、そしてデザイナーが単なるアウトプットの担い手にとどまらないことを学んできました。

今年度最後のプログラムでは、ビジネスにおけるデザインの関わり方を改めて見つめ直します。デザイナーが事業の初期段階から長期的に伴走することで、いかに事業の解像度を高め、価値を創造していくのかを学びます。

＼こんな方にオススメ／

・新事業・商品開発、マーケティング、営業などに関わるビジネスパーソン

・事業者支援を行う行政職員や金融機関、商工関係団体職員ほか

・デザイナー・クリエイター

・デザインに興味のある方

日時：2026年2月24日（火）18:00-20:30（受付17:30-）

会場：ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

（名古屋市中区栄3-18-1ナディアパーク・デザインセンタービル4F）

参加費：無料

定員：40名（要事前申込／先着順）

対象：中小企業者、商工団体・支援機関、クリエイティブ事業者、デザインに関心のある方

申込方法：Peatixよりお申し込みください。

申込締切：2026年2月23日（月）

お申し込みはこちら（Peatix） :https://peatix.com/event/4810265

講師

稲波伸行（株式会社RW代表取締役）

1975年三重県菰野町生まれ。名古屋芸術大学美術学部デザイン科卒業。「意匠や形」といった狭義のデザインだけでなく、課題解決としての広義のデザインの実践を追求する。2008年にはRWを創業し、企業や事業の価値を再定義するプロセスに伴走。ミッション・ビジョンの構築や新規事業の立ち上げ、さらには事業の運用までサポートしている。2022年からは、デザインを軸にした学び合いの場「イナバデザインスクール」を月2回開催している。

岡田心（大同大学情報学部情報デザイン学科 教授）

1975年愛知県生まれ。名古屋芸術大学美術学部デザイン科卒業。自転車メーカー、キッチンメーカー、オフィス家具メーカーを経て、2005年にフラップデザインスタジオを設立。印鑑から仏具、神具、食器、提灯、樋、枡、水栓器具、自転車、スポーツ用品、調理器具など各地で伝統産業や中小企業とともに育てる商品開発とデザインを手がける。

なごやデザインスクールとは

なごやデザインスクールは、国際デザインセンターが運営するデザインを軸とした小規模な学びの場です。あらゆることが複雑化する現代において、「デザイン」はもはやデザイナーだけのスキルではありません。日々の業務から新事業開発まで、幅広いシーンでの課題解決に役立つものです。デザインの経験を問わず、多様な業種・領域の人びとがともに学び、新たな気づきやコミュニケーションを育むことで、自ら課題を解決するデザインリテラシーの向上を目指していきます。

2025年度の開催スケジュール

・vol.01（7/31）：デザインにできることってなんだろう？デザイン思考を体験する

・vol.02（8/26）：ブランディングとは？

・vol.03（9/22）：ミッション・ビジョンをデザインする

・vol.04（10/27）：新規事業のつくりかた

・vol.05（11/25）：デザイナーの生態学

・vol.06（1/21）：ヒアリングの極意

・vol.07（2/24）：デザイナーを事業に伴走させる価値

