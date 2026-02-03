【埼玉県】県ゆかりの選手がミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックに出場します

埼玉県

今冬開催されるミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックに、１２名の県ゆかりの選手が出場予定です。県ＨＰに県ゆかりの選手の競技情報を掲載しますので、ぜひ一緒に選手を応援し、大会を盛り上げましょう。

1 大会の概要

(1) 第25 回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）

会期 令和8 年2 月6 日～2 月22 日

※一部競技（カーリング等）は2 月4 日開始

8 競技116 種目

(2) ミラノ・コルティナ２０２６パラリンピック冬季競技大会

会期 令和8 年3 月6 日～3 月15 日

6 競技79 種目

2 出場競技数・選手数（令和8 年2 月3 日現在）

(1) オリンピック日本代表 ２競技・６名

(2) パラリンピック日本代表 ３競技・６名

3 県ゆかりの選手を応援しよう

(1) 県ゆかりの選手は「スポナビ！サイタマ！」で検索！

県ＨＰ「スポナビ！サイタマ！」の特集ページにミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックに出場予定の県ゆかりの選手の競技情報を掲載します。

https://www.pref.saitama.lg.jp/spo-navi/feature/oly-para/top.html