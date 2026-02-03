書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書』をカードゲーム化。15分で「CX経営」を体感・習得できる研修ツールを提供開始

株式会社mct

株式会社mct（本社：東京都渋谷区、代表：白根英昭）は、書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し“選ばれる会社”になる』（産業能率大学出版部）のエッセンスを凝縮した、「15分でわかるCX経営カードゲーム」をリリースいたしました。

CX経営において多くの企業が直面する課題は専門知識の不足ではありません。「どこから手をつければいいのか」「どうやって周囲を巻き込み、プロジェクトを推進すればいいのか」という、具体的な実行プロセスの壁です。

本ゲームは、書籍の「わかりやすさ」をそのままに、わずか15分のプレイで誰もがCX経営の当事者になれる体験をデザインしました。

CX経営サバイバルゲームの概要

座学では伝わりきらない、CX経営の「進め方」。 顧客体験の重要性は理解していても、いざ自社で取り組もうとすると、道筋が見えず立ち止まってしまうケースは少なくありません。

「CX経営サバイバルゲーム」は、そんな実務ならではの葛藤や判断の難しさを凝縮。プレイヤーはCXチームの一員として、次々と現れる「あるある」な課題に立ち向かいます。 成功も失敗も、すべてが学び。 安全な環境で「推進の疑似体験」を繰り返すことで、現実の組織における成功確率を確実に高めます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rN18-MZXY4s ]

ご提供内容

【A】プロによるファシリテーション

ゲームを組み込んだプレイフルなイベント・ワークショップをご提供します。経験豊富なファシリテーターが、御社の課題に合わせてゲーム研修をカスタマイズ。単なるゲーム体験で終わらせず、実務へのアクションプランまで導きます。

【B】CX経営サバイバルゲームキット

CX経営をテーマにしたゲームをすぐに体験できるキットです。ゲームカードやコマ、進行用のファシリテーターガイドなど、ゲームプレイに必要なものが一通りそろっています。社内研修や勉強会を定期的に実施したい企業様に。ファシリテーターガイドを使えば、誰でもファシリテーターとして活躍できます。

カードゲームの詳細はこちら :https://mctinc.jp/cxmgame

リリース記念イベント開催決定

【C】春のCX経営サバイバルゲーム無料体験会

CX経営サバイバルゲームは、ただ遊ぶだけで終わりません。組織の課題を可視化し、翌日からの行動変容を促します。チームビルディングと実務課題の解決を同時に叶えるワークショップを無料で体験するチャンス。体験後の懇親会も含め、CX変革のヒントをお持ち帰りください。

開催概要

● 日時｜ 3/3（火）17:30～19:00

● 場所｜東京会場 ※弊社東京オフィス(外苑前)を予定しております。

● 内容｜ゲーム体験後、懇親会を開催

● 料金｜無料

※参加人数により、開催内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

無料体験会に参加する :https://mctinc.jp/cxmgame#toiawase

会社概要

株式会社mctは、新鮮なインサイトで一緒にビジネスを変革する、デザインコンサルティングファームです。皆さんと伴走しながら、新鮮なインサイトとアイデアを導き出し、ビジネスの変革と持続的な成長をお手伝いしています。

株式会社mct ／ mct Inc.

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1階・2階

〒542-0076 大阪府 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ17階

Contact: hello_mct@mctinc.jp

URL: https://mctinc.jp/