Share Clapping【 新しい形のオンラインフェア 】自宅にいながらRyokan 尾道西山を感じる体験型フェア「 祝泊五感フェア」

ウェディングプロデュース株式会社 Share Clapping （シェアクラッピング / 所在地：広島市中区・代表取締役：正木 博人）は、一泊二日滞在型の結婚式「祝泊結婚式」を提供する Ryokan 尾道西山の雰囲気を、オンラインで五感を使って体験しながら紹介する「祝泊五感フェア」を 2026 年 1 月 10 日にリリースしました。「祝泊五感フェア」の予約者には、事前に自宅に「祝泊五感セット」をお届け。プランナーの案内に従って、実際に体験することができます。

「祝泊結婚式」とは

広島県尾道市にある「Ryokan 尾道西山」と、周防大島にある「セトノウツツ」を貸切で利用できる、滞在型の結婚式プランです。瀬戸内海と豊かな自然に囲まれたこの施設で、新鮮な海の幸や上質な食材を使った料理に舌鼓を打ちながら、ゆったりとしたひとときを過ごすことができます。家族やゲストと共に、数時間のセレモニーにとどまらない、一泊二日の思い出深い時間を提供します。結婚式の余韻に浸りながら、特別なひとときをお楽しみいただけます。

◇遠方のお客様に贈る、オンラインでの新しい会場見学

サービス開始の背景

祝泊結婚式のリリース後、興味をもってくださるお客様の 55％が県外や海外在住であることが分かりました。遠方にお住まいのため、現地での見学が難しいお客様が多く、オンラインでの説明が主となっています。このような状況を踏まえ、少しでも「Ryokan 尾道西山」の雰囲気をお客様に伝えられるよう、スタッフ一同で考案したサービスが「 祝泊五感フェア」です。

祝泊結婚式五感フェア 概要

オンラインフェアをご予約いただいたお客様のご自宅に〈祝泊五感セット〉お届けし、ほんの少しではありますが Ryokan 尾道西山を感じていただきながらオンラインにて Ryokan 尾道西山の結婚式についてご案内いたします。

〈祝泊五感セット〉はフェアの前にご自宅にお届けいたします。※ご希望日の 5 日前までのご予約またご予約時にお届け先のご住所とお電話番号のご記載をお願いいたします。

ご予約は Instagram DM（https://www.instagram.com/share_clapping_produce）

または HP のお問い合わせフォームより承ります。予約日・時間については HP をご覧ください

［公式 HP URL］https://www.share-clapping.com/syukuhaku/

［お問い合わせ］082-244-4531（営業時間 9:00-17:00 定休日：火曜・第 2 第 4 水曜日）

Ryokan 尾道西山とは

「本当の尾道文化」を今に伝える宿、Ryokan 尾道西山は、文学・映画・お寺など香り高い文化のまち、広島県尾道市にあります。自然豊かな尾道市は、訪れる方にふるさとに戻ってきたかのような懐かしさを感じさせます。 Ryokan 尾道西山の魅力は、おだやかな瀬戸内海と島々に囲まれた尾道の山の幸、海の幸そして島の幸に恵まれた食材を使いオープンキッチンで仕上げる一期一会の料理でのおもてなしのスタイル。和の伝統と機能美が宿る客室・瀬戸内海を望む広い庭園を、囲むように建つ 6 棟 8 室の離れをまるごと貸切りでご利用いただけます。

株式会社 Share Clapping とは

株式会社 Share Clapping（シェアクラッピング）は 広島で結婚式を創り続けて 30 年のウェディングプロデュース会社です。日本最大級の結婚式口コミサイト「みんなのウェディング」で、広島県内総合第 1 位を 4 年連続で受賞した「ルメルシェ元宇品」、広島県内スタッフ部門第 1 位を 3 年連続で受賞した「ザサウスハーバーリゾート」（所在地：南区元宇品）を運営しています。リクルートブライダル総研主催の全国のウェディングプランナーを対象とした「いい結婚式のプランニングコンテスト」グッドウェディングアワードでは広島県で唯一８年連続でベスト 50 に選出されるプランナーが在籍しております。これまでお手伝いさせていただいたお客様は約 4,000 組。これまでたくさんのお客様らしさが溢れる結婚式を プロデュースしてきました。おふたりの人生に残す最高の一日に決まりごとは必要ありません。場所も内容も自由な発想で、結婚式の持つ真の価値を一緒に生み出していくことをミッションとし結婚式のお手伝いを続けています。

藤田観光株式会社とは

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

