【埼玉県】埼玉県文化アプリ「ぶんたま」スタンプラリーの実施・伝統文化体験フェアの開催について

埼玉県

埼玉県の伝統文化を知る・体験するアプリ「ぶんたま」では伝統文化のイベント情報等を県内外に広く発信しています。

このたび、県内各地で開催されるイベント等への鑑賞・体験を促進するため、県内の伝統文化のイベントや関連施設を巡るとポイントがもらえ、プレゼントキャンペーンに応募できるスタンプラリーを実施します。

また、獅子舞やお囃子といった伝統芸能のほか、お茶、盆栽などを体験できる伝統文化体験フェアをイオンモール川口で開催します。

スタンプラリーや伝統文化体験フェアにぜひご参加いただき、伝統文化の魅力に触れてください。

＜チラシ＞

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-877-bc240c1898605194a19fd5b742daa3d2.pdf

● スタンプラリーの概要

１ 実施期間

２０２６年２月３日（火）～２０２６年１２月２８日（月）

２ 参加方法

（１）ぶんたまLINE公式アカウントを友だち追加し、プロフィールを登録します。

（２）対象イベントまたは施設に設置されているサインバナーの二次元コードを読み取ります。

（３）貯まったポイントを使ってプレゼントに応募します。

３ プレゼント

・県産品（菓子詰め合わせ、日本酒、狭山茶、越谷だるま など）

・ぶんたまオリジナルグッズ（扇子、湯飲み など）

・祭り観覧席や伝統文化関連施設利用券

・伝統文化体験（甲冑着用体験 など） など

※詳細が決まり次第、「ぶんたま」のスタンプラリーページにて発表します。

※プレゼント賞品は都合により変更になる場合があります。

４ 対象イベント等

【イベント（例）】

羽生市郷土芸能発表会（２月８日）、伝統文化体験フェア（２月２３日）、上蒔田椋神社御田植祭（３月１日）など

※イベントの開催時期にあわせて追加していきます。

【施設（例）】

県立歴史と民俗の博物館、川口市立郷土資料館など

【キャンペーン】

バーチャル埼玉で開催される伝統文化クイズキャンペーン

バーチャル埼玉

https://virtual-saitama.pref.saitama.lg.jp/

（実施期間：令和８年２月３日（火）～令和８年３月３１日（火））

５ 詳細

スタンプラリーの詳細は「ぶんたま」に随時情報を掲載していきます。

https://buntama.pref.saitama.lg.jp/stamprally/

● 伝統文化体験フェアの概要

１ 催事名称

伝統文化体験フェア ～埼玉県文化アプリ「ぶんたま」オープン記念～

２ 日時

令和８年２月２３日（月・祝）午前１０時～午後５時

３ 場所

イオンモール川口（川口市安行領根岸３１８０番地）

センターコート・センターコート横・ウエストコート・イーストコート

４ 出展予定

各ワークショップの詳細については、「ぶんたま」に掲載します。

https://buntama.pref.saitama.lg.jp/news/300/

※一部事前予約あり・一部有料あり

○ 親子おはやし体験

＜川口市 江戸祭囃子 松之一連＞

○ 獅子舞体験

＜下新倉ささら獅子舞保存会＞

○ 煎茶道体験

＜煎茶道狭山流＞

○ 小さな盆栽づくり／盆栽体験

＜はちす葉 BONSAI -Art／盆栽 喜楽園＞

○ ベーゴマ体験教室・ミニ大会

＜川口市立文化財センター「郷土資料館」・株式会社日三鋳造所＞

○ ベーゴマデコワークショップ(R)／レジンのベーゴマ「レジンベー(R)」

＜Hau'oli market（ハウオリマーケット）＞

５ 主催

埼玉県