【埼玉県】埼玉県文化アプリ「ぶんたま」スタンプラリーの実施・伝統文化体験フェアの開催について
埼玉県の伝統文化を知る・体験するアプリ「ぶんたま」では伝統文化のイベント情報等を県内外に広く発信しています。
このたび、県内各地で開催されるイベント等への鑑賞・体験を促進するため、県内の伝統文化のイベントや関連施設を巡るとポイントがもらえ、プレゼントキャンペーンに応募できるスタンプラリーを実施します。
また、獅子舞やお囃子といった伝統芸能のほか、お茶、盆栽などを体験できる伝統文化体験フェアをイオンモール川口で開催します。
スタンプラリーや伝統文化体験フェアにぜひご参加いただき、伝統文化の魅力に触れてください。
＜チラシ＞
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-877-bc240c1898605194a19fd5b742daa3d2.pdf
● スタンプラリーの概要
１ 実施期間
２０２６年２月３日（火）～２０２６年１２月２８日（月）
２ 参加方法
（１）ぶんたまLINE公式アカウントを友だち追加し、プロフィールを登録します。
（２）対象イベントまたは施設に設置されているサインバナーの二次元コードを読み取ります。
（３）貯まったポイントを使ってプレゼントに応募します。
３ プレゼント
・県産品（菓子詰め合わせ、日本酒、狭山茶、越谷だるま など）
・ぶんたまオリジナルグッズ（扇子、湯飲み など）
・祭り観覧席や伝統文化関連施設利用券
・伝統文化体験（甲冑着用体験 など） など
※詳細が決まり次第、「ぶんたま」のスタンプラリーページにて発表します。
※プレゼント賞品は都合により変更になる場合があります。
４ 対象イベント等
【イベント（例）】
羽生市郷土芸能発表会（２月８日）、伝統文化体験フェア（２月２３日）、上蒔田椋神社御田植祭（３月１日）など
※イベントの開催時期にあわせて追加していきます。
【施設（例）】
県立歴史と民俗の博物館、川口市立郷土資料館など
【キャンペーン】
バーチャル埼玉で開催される伝統文化クイズキャンペーン
バーチャル埼玉
https://virtual-saitama.pref.saitama.lg.jp/
（実施期間：令和８年２月３日（火）～令和８年３月３１日（火））
５ 詳細
スタンプラリーの詳細は「ぶんたま」に随時情報を掲載していきます。
https://buntama.pref.saitama.lg.jp/stamprally/
● 伝統文化体験フェアの概要
１ 催事名称
伝統文化体験フェア ～埼玉県文化アプリ「ぶんたま」オープン記念～
２ 日時
令和８年２月２３日（月・祝）午前１０時～午後５時
３ 場所
イオンモール川口（川口市安行領根岸３１８０番地）
センターコート・センターコート横・ウエストコート・イーストコート
４ 出展予定
各ワークショップの詳細については、「ぶんたま」に掲載します。
https://buntama.pref.saitama.lg.jp/news/300/
※一部事前予約あり・一部有料あり
○ 親子おはやし体験
＜川口市 江戸祭囃子 松之一連＞
○ 獅子舞体験
＜下新倉ささら獅子舞保存会＞
○ 煎茶道体験
＜煎茶道狭山流＞
○ 小さな盆栽づくり／盆栽体験
＜はちす葉 BONSAI -Art／盆栽 喜楽園＞
○ ベーゴマ体験教室・ミニ大会
＜川口市立文化財センター「郷土資料館」・株式会社日三鋳造所＞
○ ベーゴマデコワークショップ(R)／レジンのベーゴマ「レジンベー(R)」
＜Hau'oli market（ハウオリマーケット）＞
５ 主催
埼玉県