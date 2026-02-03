【埼玉県】令和７年度渋沢ＭＩＸ最終成果発表会開催～観覧者を募集します！～

写真拡大

埼玉県

　埼玉県は「オープンイノベーションの創出・促進」「スタートアップの創出・成長支援」「イノベーションを担う人材の育成」の３つのコンセプトを掲げたイノベーション創出拠点「渋沢ＭＩＸ」を令和７年７月２５日に開設しました。


　今年度の渋沢ＭＩＸの活動の集大成として、３月６日金曜日、７日土曜日の２日間にわたり「渋沢ＭＩＸ最終成果発表会」を開催します。著名な起業家による基調講演や渋沢ＭＩＸの取組に関するトークセッション、渋沢ＭＩＸ３つのプログラムの合同成果発表会などを行います。イノベーションへのヒントを得たい企業や来年度のプログラムの参加を検討している方など、多くの皆様の御来場をお待ちしています。





＜チラシ＞


https://prtimes.jp/a/?f=d104306-876-e98ef64839dc2cf35bccd3ffc79a0621.pdf


１ 日時


令和８年３月６日（金曜日）１３時００分～１９時００分（予定）


令和８年３月７日（土曜日）１０時００分～１７時５０分（予定）


※両日ともに閉会後、渋沢ＭＩＸにて交流会を実施予定



２ プログラム


【ＤＡＹ１（３月６日）】


・知事挨拶（ビデオメッセージ）


・基調講演＊１


・スタートアップ創出・成長支援プログラム「Ｓ４」アーリー期成果発表


・オープンイノベーションプログラム「Ｃａｎｖａｓ」成果発表第１部


【ＤＡＹ２（３月７日）】


・知事挨拶


・トークセッション＊２


・学生向け起業伴走プログラム「ＧＡＫＵ∞ＳＴＡ」成果発表


・「Ｓ４」シード期成果発表


・「Ｃａｎｖａｓ」成果発表第２部



＊１ 基調講演


「挑戦と継続～アスリート思考が生み出すイノベーション～」


講演者：ＡｕＢ株式会社 代表取締役ＣＥＯ


鈴木 啓太 氏（起業家・元サッカー日本代表）



＊２ トークセッション


＜テーマ＞


・渋沢ＭＩＸのこれまでの取組、手応え


・これからの埼玉県のエコシステム


・これからの渋沢ＭＩＸの役割


＜登壇者＞


・埼玉県知事 大野 元裕


・株式会社コミュニティコム代表取締役


星野 邦敏 氏（渋沢ＭＩＸチーフコミュニティマネージャー）


・株式会社産業経済新聞社さいたま総局長


那須 慎一 氏（渋沢ＭＩＸ共創コーディネーター）


・クオンタムリープベンチャーズ株式会社代表パートナー


諏訪 博俊 氏（渋沢ＭＩＸスタートアップアドバイザー）


※イベント実施中、渋沢ＭＩＸ、各プログラムのブース展示も行います。



３ 会場


さいたまスーパーアリーナＴＯＩＲＯ


（さいたま市中央区新都心８番地 さいたまスーパーアリーナ４階）



４ 詳細・参加申込


以下の渋沢ＭＩＸホームページからお申込みください。参加費は無料です。


https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/event/event20260306/



５ 問い合わせ先


渋沢ＭＩＸ最終成果発表会運営事務局（有限責任監査法人トーマツさいたま事務所）


メール：saitama-startup@tohmatsu.co.jp



６ 参考


・渋沢ＭＩＸ公式ホームページ


https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/


・渋沢ＭＩＸオープンイノベーションプログラム「Canvas」ホームページ


https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/


・渋沢ＭＩＸスタートアップ創出・成長支援プログラム「S4」ホームページ


https://saitama-shibusawa-mix-startup.com/


・渋沢ＭＩＸ学生向け起業伴走プログラム「GAKU∞STA」ホームページ


https://gaku-sta.jp/