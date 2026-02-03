連載５０周年を記念した「ガラスの仮面 ５０周年記念展」が大好評開催中！！2/15（日）まで！！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都 千代田区、代表取締役：高木靖文）が発行する少女まんが雑誌「花とゆめ」で連載50周年を迎える不朽の名作『ガラスの仮面』の原画展が、有楽町マルイにて大好評開催中です。

演劇の道にすべての情熱を賭けて生きる少女・北島マヤ。

幻の舞台「紅天女」を巡り、様々な人物が交錯する演劇大河ロマン。

会場では、作者・美内すずえが描き出した、初期から最新章までの原画を一堂に展示。

繊細なペン線に宿る息づかい、ホワイトの輝きが放つ緊張感、そして少女マンガ史を塗り替えた数々の名場面──。

紙の上に刻まれた「舞台の熱」を、間近に感じていただけます。

50年を経てもなお色褪せぬ「演じることの狂気と美」を、原画から体感できる記念展です。

公式サイト「ガラスの仮面 ５０周年記念展」https://glassmask50th.fundom-event.com/

展示内容

・豪華絢爛な額装原画

額装原画168点。原画点数にして323点！初期から最新章までの原画を一堂に展示。

南北映画館で寄り道してラーメンを台無しにしたあの日や、「椿姫」のチケットを賭けて独りで120軒の出前を成功させた大晦日を再現できます。

ラストニア王城のフォトスポット。

アルディスとオリゲルドがお待ちしております。

幼き真澄少年が迷い込んでしまった、速水英介のコレクションルームを1/12スケールのジオラマで再現。

あのときの舞台がまたよみがえってくるような気がする…

開催概要

会場：有楽町マルイ 8F イベントスペース

会期 ：2026年1月31日(土)～2月15日(日)

営業時間：11:00～19:00 ※最終入場は閉場の30分前まで

入場料：【入場特典付】：2,200円（税込）

※プレイガイドでのチケットお取り扱いはございません。

※入場料は会場にてお支払いいただきます。

※混雑時は入場待機列を形成致します。

※混雑状況により、整理券配布等の対応をさせていただく場合がございます。

入場特典

ご入場1回につきおひとり様1枚、原画展オリジナルブックマーク（全5種）をランダムにプレゼント。

※特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

グッズ

・※ご入場時にお1人様につき1枚配布致します。・※枚数に上限がございます。会期中に配布終了となる場合がございます。・※無料ご入場の未就学児様、介助者様には配布はございません。・※本特典は、全巡回展会場で実施を予定しております。

・B4キャラファイングラフ：ふたりの王女

【受注生産】美内すずえ先生の美麗なイラストを高品位美術印刷キャラファイン印刷を使用し高品質・高精細に再現、額装した複製原画です。《イラストサイズ：H225×W175mm×2枚 / 本体：約H365×W512mm》44,000 円(税込）

・アクスタ 全4種

美内すずえ先生の美麗なイラストをあしらった立体的な3mm厚のアクリルスタンド。プレートから外して組み立てる仕様です。《サイズ（組立後）：約H115×W75mm》

各1,650 円(税込)

マヤ

・コスチュームキューピー 全3種

あのキャラクターがコスチュームキューピーとして可愛らしく登場！ バッグに付けても、飾っても楽しめるアイテムです。《サイズ：パッケージ約H100×W60mm / 本体：約H40×W30mm》

各1,650 円(税込)

月影先生

・紫の薔薇風ネックレス

【受注生産】『ガラスの仮面』に登場する紫の薔薇をモチーフにしたシルバーネックレス。紫色の天然石アメジストをあしらった、気品あふれるデザイン。《チェーンの長さ：約40cm》

27,500 円(税込)

・ランダムタロット風箔押しカード【全22種】

作中の名シーンをタロットカード風にデザインし、美しい箔押しで仕上げたこだわりのカードです。全22種のランダム販売。コンプリートセットもご用意しております。《サイズ：約H90×W60mm》

495 円(税込)

エポスカード特典

期間中、イベントスペースにてエポスカードご利用で3,000円（税込）以上お買い上げごとに１会計最大10回(税込30,000円分)まで、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。

A賞：データサイン入りキャラファインボード

B・C賞：原画展オリジナルクリアカード（全5種）

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ】

株式会社ファンダム

〒103-0001東京都中央区日本橋小伝馬町7－2 古賀オールビル4階 イベント企画開発グループメールアドレス：event_info@fundom.jp

営業時間 10:00～18:00（土日祝日・年末年始、および社休日を除く）

※お問い合わせの際は、件名に「ガラスの仮面展お問い合わせ」とご記載ください。

※ご質問の内容によりましては返信にお時間を頂戴する場合や、お答えできかねる場合がございます。