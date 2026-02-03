大人気ゲーム『軌跡シリーズ』より、アークライド解決事務所の第一助手「アニエス・クローデル」がファン待望のフィギュア化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『軌跡シリーズ アニエス・クローデル 1/8スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●軌跡シリーズ アニエス・クローデル 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196604&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■軌跡シリーズ アニエス・クローデル 1/8スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：24,200円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：コトブキヤ
【スケール】1/8
【サイズ】全高：約231mm(杖先端まで/台座含む)
【素材】PVC・ABS・鉄・磁石・アクリル・金属棒
原型製作：春雪
でも、そんな貴方を支えて寄り添うことは出来ると思うんです。
まだまだ半人前ですけど、あくまで私ならではの“色”で
日本ファルコムが放つ大人気ゲーム「軌跡シリーズ」より、アークライド解決事務所の第一助手「アニエス・クローデル」が、『英雄伝説 黎の軌跡』に登場した私服姿でファン待望のスケールフィギュア化！
艶やかな金髪の美しい髪の流れ、柔らかさを感じる体躯、導力杖 (オーバルスタッフ)の細かなディテールなど、見どころ満載です。
別売りの「カルバード共和国編」のフィギュアや、「ヴァン・アークライド」と並べることで、さらに広がる「軌跡」ワールドをお楽しみいただけます。
軌跡シリーズを愛する全てのファンに贈る逸品をぜひお手元でお楽しみください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『英雄伝説』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=12794&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
