子会社アトリエブックアンドベッド、「BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU」冬季限定スイーツ販売

abc株式会社

abc株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:松田 元、証券コード：8783、以下「当社」)の子会社である、アトリエブックアンドベッド株式会社(以下「アトリエブックアンドベッド社」)が運営する「BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU」において、冬季限定スイーツ「チョコレートブラウニー」（950円・税込）の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、Web3技術を核とした「多様性を通貨にする」をビジョンに掲げ、グループ企業ネットワークを通じて多様な価値創造を推進しております。アトリエブックアンドベッド社が展開する"泊まれる本屋"「BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU」は、国内外で高い認知を獲得するライフスタイルブランドとして、季節に合わせた特別なメニュー展開により、お客様へ新たな体験価値を提供いたします。

１．メニュー展開の背景と目的

アトリエブックアンドベッド社が運営する「BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU」は、"泊まれる本屋"として、本に囲まれた非日常的な空間体験を提供してまいりました。

この度、バレンタインシーズンを控え、チョコレートを使用したカフェメニューへの関心が高まる時期に合わせて、濃厚でしっとりとした「チョコレートブラウニー」を開発いたしました。「デイリーの中の少し特別な時間に寄り添う」というコンセプトのもと、カルチャー感度の高い幅広い層に向けて、味覚的にも視覚的にも満足いただける一品をご用意いたしました。

日常のカフェ利用の中で、冬の特別な雰囲気を感じていただき、本とともに過ごす時間をより豊かに演出いたします。

２．新メニュー概要

チョコレートブラウニー

価格：950円（税込）

販売期間：販売中（冬季限定、終了時期は未定）

販売場所：BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU

（東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 歌舞伎町APMビル8F）

公式サイト：https://bookandbedtokyo.com/ja/

Instagramはこちら :https://www.instagram.com/bnbt_shinjuku?igsh=c3AxOG9sZHowa3Zu※BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU 公式Instagram

【商品の特徴】

濃厚なチョコレートを贅沢に使用した、しっとり食感のブラウニーです。バレンタインシーズンにもぴったりな、チョコレート好きにはたまらない一品。ココナッツアイスクリームとオレンジピールを添えた贅沢な盛り付けで、読書のお供に、コーヒーや紅茶と合わせてお楽しみいただけます。

リッチなチョコレートの濃厚な味わいと、しっとりとした食感、そしてココナッツアイスの爽やかさとオレンジピールのアクセントが絶妙にマッチした、冬の寒い日に心も体も温まるスイーツです。

３．「泊まれる本屋」ならではの空間体験

「BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU」は、無数の本棚に囲まれた独特な空間デザインが特徴です。本棚の中にベッドが埋め込まれた非日常的な空間で、宿泊客だけでなくカフェ利用者にも読書と飲食を融合させた独自の体験を提供しています。

冬の落ち着いた雰囲気の中、濃厚なチョコレートブラウニーを片手にお気に入りの本をゆっくりと読む時間は、新宿の喧騒を忘れさせてくれる特別なひとときです。読書に没頭するもよし、フォトジェニックな空間とスイーツを写真に収めるもよし。お客様それぞれの楽しみ方で、心温まる冬の時間をお過ごしいただけます。

４．カルチャーの発信地として

近年、インバウンド需要の回復に伴い、新宿エリアには多くの外国人観光客が訪れています。チョコレートという世界共通で愛される素材を使用したメニューを提供することで、国籍を問わず多くのお客様に楽しんでいただける体験を目指します。

当社グループは、このような季節ごとのイベントやメニュー展開を通じて、宿泊施設としての機能だけでなく、カルチャーの発信地としての価値を高め、地域の賑わい創出と国際的な交流の場としての役割を果たしてまいります。

５．今後の展開

「BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU」では、今後も季節やトレンドに合わせた限定メニューの開発を積極的に行ってまいります。

６．担当者コメント

- シーズナルメニューの強化春の桜シーズンや夏の爽やかなメニューなど、日本の四季やイベントに合わせた魅力的なメニューを継続的に投入。- SNSでの情報発信Instagram等を中心に、ライフスタイルとリンクしたビジュアル発信を強化し、ブランドの世界観を広く伝達。- コラボレーションの推進親和性の高いブランドやクリエイターとのコラボレーションを通じて、新たなファン層の獲得を目指す。アトリエブックアンドベッド株式会社

「バレンタインシーズンに向けて、『本と過ごす冬の時間』をテーマに、濃厚なチョコレートブラウニーをご用意しました。ココナッツアイスとオレンジピールを添えた一皿は、味の変化を楽しみながら、ゆっくりと読書に浸っていただけます。寒い日が続きますが、当店で心も体も温まるひとときをお過ごしください。」

＜注意事項＞

※掲載内容は発表日時点の情報です。日付・メニュー内容は予告なく変更となる場合があります。

※掲載しているメニュー・価格・デザインなどは在庫状況や運営の都合により、一部取扱いが終了または変更となる可能性があります。

※画像はすべてイメージです。実際の製品・店舗とは一部異なる場合があります。

◆アトリエブックアンドベッド株式会社について

アトリエブックアンドベッド株式会社は、「泊まれる本屋」をコンセプトとした宿泊施設「BOOK AND BED TOKYO」を運営する企業です。本に囲まれた空間でゲストに特別な宿泊体験を提供し、読書と旅を融合させた独自のライフスタイルブランドとして高い評価を得ています。現在、新宿店（東京都新宿区）と心斎橋店（大阪府大阪市）の２店舗を展開し、インターネットやSNSを通じた情報発信にも力を入れ、“本のある暮らし”を提案しています。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役社長 根岸 宏之

事業内容：宿泊施設「BOOK AND BED TOKYO」の企画・運営、カフェ・飲食事業

ブランド公式Instagram：@bookandbedtokyo(https://www.instagram.com/bookandbedtokyo/)

【BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU 店舗情報】

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 歌舞伎町APMビル８階

Instagram：@bnbt_shinjuku(https://www.instagram.com/bnbt_shinjuku/)

【BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI 店舗情報】

所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-11 ウナギダニスクエア３階

Instagram：@bnbt_shinsaibashi(https://www.instagram.com/bnbt_shinsaibashi/)

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com