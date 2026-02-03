【千葉県柏市】旧吉田家住宅歴史公園で期間限定メニュー登場＆イベント開催！

柏市役所

江戸時代から続く吉田家の歴史を今に伝える、旧吉田家住宅歴史公園。

その一角に佇む「長屋門カフェ」には、都会の喧騒を忘れさせる静寂の空間が広がっています。

新調された茅葺屋根の美しさを眺めながら、こだわりのお汁粉や、柏で長年愛された名店「冨士見軒」監修のハヤシライスが2月限定で味わうことができます。

歴史を五感で楽しむ、ここでしか味わえない贅沢なひとときをお過ごしください！

また、3月8日（日）までは「ひな人形展」も開催しています。

重厚な歴史ある建物の中に、絢爛豪華なひな人形が並びます。七段飾りをはじめ、陶器でできた陶ヒナや、可愛らしいつるし雛など、多彩な展示をお楽しみいただけます！

旧吉田家住宅歴史公園のHP :https://former-yoshida.jp/

長屋門カフェ

期間

2026年2月1日（日）～2月28日（土）

※定休日：2日、9日、16日、24日

時間

10時～16時

※L.O.：15時30分

場所

旧吉田家住宅歴史公園 長屋門カフェ

（千葉県柏市花野井974-1）

入場料

無料

メニュー

2月限定で寒い季節にピッタリなホットメニューも登場します！

ひな人形展

- ハヤシライス- 華之井しるこ- 甘酒- コーヒー（通常メニュー）

期間

2026年2月1日（日）～3月8日（日）

※定休日：2日、9日、16日、24日

時間

9時30分～16時30分

場所

旧吉田家住宅歴史公園 新蔵・主屋

（千葉県柏市花野井974-1）

入場料

大人300円

高齢者（65歳以上）200円

展示内容

- 七段飾り- 陶器でできた陶ヒナ- 可愛らしいつるし雛おひなさまケーキを作ろう！（ワークショップ）

樹脂粘土で本物そっくりなお菓子を作ります！

日時

2月14日（土）10時～11時、11時～12時、13時～14時の計3回

定員

各回先着10名

参加費

500円

申込み

旧吉田家住宅歴史公園まで電話で

さるぼぼを作ろう！（ワークショップ）

つるし雛で使われる縁起物の「猿の赤ちゃん」のお人形を作ります！

日時

2月21日（土）10時～12時20分、13時～15時20分の計2回

定員

各回先着5名

参加費

1,000円

申込み

旧吉田家住宅歴史公園まで電話で

旧吉田家住宅歴史公園について

当園は、江戸末期から明治初期にかけ継続的に建設された主屋、書院をはじめ附属屋に至る一連の建物群が、庭園や庭井戸などの工作物、屋敷林や庭園を含め、良い状態で残された貴重な建造物です。 平成22年には、敷地内の８棟（主屋、書院、新座敷、向蔵、新蔵、道具蔵、長屋門、西門）が国重要文化財に指定されています。

問い合わせ先

- 旧吉田家住宅歴史公園電話：04-7135-7007- 指定管理者（（一財）柏市みどりの基金）電話：04-7160-3120