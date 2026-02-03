デザイナーズ賃貸マンション『LEGALAND』が東京都内 累計100棟竣工を達成

住友林業株式会社

住友林業グループの国内総合不動産事業を担う株式会社LeTech（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：藤原 寛、以下「当社」という。）は、主力商品であるデザイナーズ賃貸マンションシリーズ『LEGALAND』が、１月29日にメイン展開エリアである東京都内で竣工累計100棟を達成したことをお知らせいたします。

東京都内のLEGALAND100棟目となる「LEGALAND幡ヶ谷South」

■『LEGALAND』のこれまでの歩み

「LEGALAND」第１棟目「LEGALAND烏山」

当社の主力商品「LEGALAND」は、東京都世田谷区南烏山の地に第１棟目「LEGALAND烏山」が誕生しました。都心の駅近×低層×壁式RC×打放し意匠というコンセプトを、創世期から現在まで一貫して磨き続けています。更にはLEGALAND開発のノウハウから派生したブランド「LEGALAND+」では、これまで推進してきた低層×壁式RCの開発にとどまらず、中高層開発やコンセプト特化型の開発など、他にはない視点で暮らしのニーズ・細やかなこだわりや要望を叶え、入居者様に新たな価値を提供しています。

当社は創業当初より、弁護士様からの民事訴訟案件、金融機関様・保証会社様からのローン延滞案件に関する任意売却の仲介、および法律理解に基づく不動産コンサルティングを事業の柱として発展してきました。その歩みの中で、バブル崩壊やリーマンショック、金融円滑化法等の新法など、市場の大きな変化を経験し、そしてその変化に対応するための一手として着手したのがLEGALAND開発を皮切りとしたソリューション事業でした。

結果として、「LEGALAND」およびソリューション事業は当社の業績を牽引する事業へと成長。売上の大半を占めるコア事業として位置づけています。

LEGALANDシリーズ開発実績

■『LEGALAND』の今後の展開

2026年も東京都内で16棟の竣工を予定しています。特に東京城南・城西エリアを重点エリアとして置き、LEGALANDを軸とした立地ドミナント戦略を推進いたします。また、単なる供給量の拡大ではなく、「立地・デザイン・品質」を徹底し、住む人・訪れる人から選ばれる「街の象徴ブランド」へ進化させていきます。

これらの取り組みを通じて、街そのものの価値を高め、当社が地域の発展を支える存在となり、Visionに掲げる「モノ・コト・トキをデザインし、コミュニティを幸せでみたす」を体現します。

東京都内のLEGALAND及びLEGALAND+竣工棟数の推移

■デザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」とは？

当社が開発するデザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」は、これまで東京都内を中心に国内110棟の開発実績（LEGALAND+含む）を誇っています。当社がこれまで培ってきた不動産開発のノウハウやこだわりによって生み出される「LEGALAND」は、快適な居住空間をご提供するとともに、優れた投資資産として国内外の事業会社及び個人投資家様からも高い評価をいただいています。

１.使いやすくゆとりのある空間

耐力壁で建物の荷重を支える「壁式構造」を採用することで、室内に柱や梁が無い、使いやすい居住空間を実現しています。また、それぞれの物件ごとに設備にこだわり、入居者様のニーズの高い充実した設備を備えています。

２.立地へのこだわり

人気の城南・城西エリアを中心にシリーズを展開しています。「駅近」物件にこだわり、入居者様の生活に高い利便性を提供します。

３.デザイン性の高さ

外観はコンクリート打放しをベースとし、シンプルながらモダンでスタイリッシュなデザインとしています。画一的なマンションを供給するのではなく、その土地の形状や周辺環境に調和するデザインを供給しています。

４.高いキャッシュフロー効果

これまで培ってきた開発ノウハウによって土地の収益性を最大化し、投資家様へは高キャッシュフローの物件を提供しています。「LEGALAND」はデザイン・収益性で国内外から高い評価を得ています。

５.「LEGALAND」に込めた想い

「LEGA」はイタリア語で「結ぶ」「繋がる」という意味があります。

建物と人々、人々と人々が繋がる場所を提供したいという思いで、「LEGA(繋ぐ)」＋「LAND(場所・土地)」で「LEGALAND」と名付けました。

都心、駅近の好ロケーション、広い空間を活かすスタイリッシュな設計、また、メンテナンスの負荷が少なく、周辺環境にも優しい設計を提案し、「LEGALAND」は住む人、持つ人、街の人へ配慮した建物を目指します。

その他「LEGALAND」の詳細は当社LEGALANDサイト（https://legaland.jp/）を是非ご参照ください。

■株式会社 LeTech 会社情報

会社名:株式会社 LeTech

代表:代表取締役社長 藤原 寛

本社:〒530-0027

大阪府大阪市北区堂山町３番３号 日本生命梅田ビル 10階

東京支社:〒105-0001

東京都港区虎ノ門1丁目２番８号 虎ノ門琴平タワー ７階

設立:2000年 ９月 ７日

ホームページ:https://www.letech-corp.net/

事業内容:ソリューション事業、不動産管理事業