『Delta Force』新シーズン「モーフォシス」配信開始戦場を揺るがす新たな進化が到来！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質なタクティカルFPS『Delta Force』を手がける Team Jade は、大型シーズンアップデート 「モーフォシス」 を本日より全プラットフォームにて配信開始しました。本作は Steam「Best of 2025」において「もっともプレイされた」部門でプラチナ評価、PlayStation Store年間ダウンロードランキングの基本プレイ無料タイトル（日本）にて第4位を獲得するなど、2025年を通じて高い支持を集めてきました。新シーズン「モーフォシス」では、その勢いをさらに加速させる豊富な新コンテンツと、プレイヤーから要望の多かった改善要素が多数実装されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kZOhRn7YCSs ]

■シーズン「モーフォシス」主な追加要素

●新オペレーター：フリンダラ

新支援兵オペレーターとして参戦するフリンダラは、医療ドローンや蝶型救援ドローンを駆使し、戦場で味方部隊の生存力を大きく高めます。前線を支える支援特化型のプレイスタイルが特徴です。

●新ウォーフェアマップ：アフターショック

市街地を舞台にした新マップ「アフターショック」では、シリーズ初となるフルスケールの環境破壊が導入されました。建造物を破壊したり、地震現象を引き起こしたりと、刻一刻と変化する戦場が、これまでにない激しい都市戦を生み出します。

●新モードの追加

新モード 「フラッシュポイント」 では、マップ内で目標地点が次々と移動し、全プレイヤーが1つの拠点を巡って争う、緊張感の高い戦闘が展開されます。また、オペレーションズモードには 「赤きフクロウハンティング」 が登場。シリーズの象徴的存在であるボス サイード、または彼の部下としてプレイし、特別なミッションに挑む新体験が楽しめます。

●オペレーションズの拡張要素

「スペースシティ」には新エリアが追加され、水中行動が可能になるスイミング要素も実装されました。さらに、新たな強敵として効率化省大臣、アロンソ・ハドソン が登場し、オペレーションズ体験に新たな緊張感をもたらします。

● プレイヤー要望に応える各種改善

今回のアップデートでは、ラヤリ渓谷でのソロキューマッチング対応をはじめ、ゲーム内での車両カスタマイズ機能、タイドプリズンへの機密難易度追加など、快適性と遊びやすさを高める調整が多数行われています。

■ シーズンパス「モーフォシス」販売中

シーズン「モーフォシス」にあわせて、シーズンパスも配信中です。本パスには、新オペレーター・フリンダラをはじめ、ウェポン外観5種、乗り物外観4種、2×3金庫、デルタチケットなど、充実した報酬が含まれています。

『Delta Force』の最新情報は、公式サイトおよび YouTube チャンネルのほか、Xにて随時発信しています。新シーズン「モーフォシス」で進化を遂げた戦場を、ぜひ体験してください。

『Delta Force』概要

タイトル：Delta Force

開発：Team Jade

パブリッシャー：TiMi Studio Group

プラットフォーム：PC/Consoles/Mobile

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

料金：基本無料、ゲーム内課金あり

公式サイト：https://www.playdeltaforce.com/ja/

PlayStation：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014058/

XBOX：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/KEYWORD/9NRMZXGKP4NM

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6451399876

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp)

Steam：https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/?l=japanese

X：https://x.com/DeltaForceG_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP

Discord：https://discord.gg/deltaforcejp

『Delta Force』について

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チームです。