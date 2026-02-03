海ノ民話アニメーション「女州と蛸（みうしゅとたこ）」が完成！アニメ監督が長崎県平戸市 松尾有嗣市長を表敬訪問し「海ノ民話のまち」に認定　翌日に地元の子どもたちを対象とした上映会を実施

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、2026年1月28日（水）に長崎県平戸市を舞台にした海ノ民話アニメーション「女州と蛸」が完成したため、アニメ監督が平戸市を訪問しアニメのお披露目と「海ノ民話のまち」認定式を実施しました。

また翌日、野子小学校で同作品の上映会イベントを実施しました。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

＜女州と蛸（みうしゅとたこ）＞

▼長崎県平戸市の海ノ民話アニメーション「女州と蛸」や平戸市にまつわる情報はこちらからご覧いただけます。

https://uminominwa.jp/animation/114/

▼海ノ民話アニメーション「女州と蛸」のYouTube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Di9IY6huZHE ]＜イベント概要＞

１.表敬訪問

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/493_1_00469bf8b960ed5035649f33a324bc17.jpg?v=202602030421 ]

２.上映会（声優による朗読授業・アフレコ体験）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/493_2_877cc90cab6600c9461cd297a4aef71d.jpg?v=202602030421 ]■表敬訪問

＜松尾有嗣市長コメント＞

素晴らしいアニメーションを作成いただきありがとうございました。自然のありがたさ、また自然というのは怖さもあることが分かります。平戸は360度海なので、海とは切っても切れない地域です。子どもに限らず老若男女問わずアニメーションというのは見やすいのでこのアニメで子どもや大人も感動、新たな発見、平戸の魅力を発信していけるのではと思います。またこのアニメを見た人が、平戸のたこは本当においしいのではと食べに来るとか、アニメに興味がある方々がきていただければと思っています。いろんな広がりがあると思うので、野子・平戸の魅力を平戸市内外でも発信できる一端になると考えます。本当にありがとうございました。

■上映会

あらかじめ野子小学校に台本と動画をお渡ししていたら、アフレコの練習をしてきてくれました。おかげで子供たちもあまり緊張せずアフレコ体験を楽しんでくれました。津吉小学校の児童も飛び入りで参加しましたが、とても楽しそうに体験していました。見るだけではなく体験を入れたことで、子どもをはじめ大人たちにも上映会を楽しんでいただけたのではと感じました。

■参加者の声

・野子にも民話があるのは絵本で読んで知ってたけど、こんなアニメができるようなものとは知りませんでした。

・母親思いの女州が凄くいい子だなと思いました。

・地元野子がアニメになるの嬉しい。

・短いアニメを作るのにもたくさんの人が関わっていると知ることができた。

・海や山をこれからもきれいにしていこうと思いました。

・野子に伝わる民話がアニメになったことでみんなに伝えることができるのが嬉しい。

・女州と蛸のつかみあいが面白く描かれていたので凄いなと思いました。

・優しくしすぎないのも大事だと思いました。

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X（旧Twitter）https://twitter.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/