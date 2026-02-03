転倒時の骨折リスクを低減する衝撃吸収フロア＆マット『ころやわ(R)』シリーズの個人向け製品、自由に並べて手軽に使える『ころやわDIY（ディーアイワイ）』をリニューアル発売

株式会社Magic Shields

株式会社Magic Shields（本社：静岡県浜松市、代表取締役CEO：下村明司）は、転倒時の骨折リスクを低減する衝撃吸収フロア＆マット『ころやわ(R)』シリーズの個人向け製品として、自由に並べて手軽に設置できる工事不要の『ころやわDIY（ディーアイワイ）』を2026年2月3日（火）よりリニューアル発売いたします。

ころやわDIY 設置イメージころやわDIY フラットタイプ

『ころやわ(R)』は高齢者の転倒による大腿骨骨折などの怪我のリスクを低減することを目的に開発された特殊構造の衝撃吸収フロア＆マットで、病院や特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の介護施設を中心にすでに1,000以上の施設に導入され、ご好評をいただいております。また、法人向け販売枚数実績で緩衝マット・クッションカテゴリにおける2025年販売数シェア1位を達成いたしました（シェア78%）※1。

こうした法人での導入実績をもとに、今後はご家庭や地域社会においても「転んでも大きな怪我をしない」安心を届けることで、一人でも多くの方の安全な暮らしを支えてまいります。

※1 2025年1月～12月 法人向け緩衝マット・クッションカテゴリ販売実績（全国約2000社対象に販売する大手卸販売X社カタログ販売実績より）

『ころやわDIY』の特徴

■工事不要で自由に設置可能

初期費用や大掛かりな工事は不要。必要な場所に並べるだけで転倒骨折対策を施すことができます。生活動線やベッド周りなど、リスクの高いエリアから安全対策を始められます。

ころやわDIY 設置イメージ

■カッターでカット可能

設置場所に合わせてカッターで調整でき、必要な範囲に必要な分だけ設置可能。無駄がなく、柔軟なレイアウトに対応します。

■段差を解消するスロープ設計

既存床との段差は専用スロープパーツで解消。

傾斜角1/20勾配により、車いすでの自走や杖歩行にも配慮しています。立ち上がりの厚さは約1mmと薄く、躓きにくい設計です。

■ インテリアに調和するデザイン

カラーはナチュラルオークとウォールナットの2色展開。住空間に自然になじみ、安全性と居住性を両立します。

ころやわDIY ナチュラルオークころやわDIY ウォールナット

■ 清掃しやすいビニールシート素材

液体が染み込みにくい素材を採用し、水拭きや消毒材の使用が可能。衛生的な環境を維持しやすく、施設でも安心して使用できます。

ころやわDIYで採用しているビニールシート

■スターターセットで導入しやすい

4枚セット・8枚セットのスターターセットを用意。初めて導入される方でも、目的に応じた範囲から手軽に安全対策を行えます。

ころやわDIY スターターセット ベッドサイド用ハーフ（4枚）※画像はイメージですころやわDIY スターターセット リビング用スクエア（8枚）※画像はイメージです

■ころやわDIY 製品概要

種類：平面、短辺スロープ、長辺スロープ、右コーナー、右コーナー

サイズ：90cm x 45cm x 0.9cm（横幅ｘ奥行ｘ厚さ）

重さ：1.6～1.7kg（パーツによる）

本体価格：8,800円/枚（税込・送料別）

販売チャネル：

自社EC https://ec-magicshields.com/collections/diy



スターターセット：

・ベッドサイド用ハーフ（4枚セット）：35,200円（税込・送料別）

・リビング用スクエア（8枚セット）：70,400円（税込・送料別）

お試し有償サンプル：

・平面タイプのみ（おひとり様1枚限り購入可能）：1,000円（税込・送料込）

『ころやわDIY』特設サイト：

https://www.magicshields.co.jp/diy/

■株式会社Magic Shields（マジックシールズ）について

株式会社Magic Shields（マジックシールズ）は2019年に設立された、自動車工学と医学をベースに新素材と構造「メカニカル・メタマテリアル」の研究開発、および製造・販売を行うスタートアップです。世界で増加している高齢者の転倒による怪我のリスクを減らすため、マジックシールズは転んだときだけ柔らかい「可変剛性構造体」を使った、これまで困難とされていた「歩行安定性」と「衝撃吸収性」の両方をあわせ持つ床材『ころやわ(R)』を開発し、医療機関や福祉施設、一部在宅向けに提供しており、すでに導入施設は1,000施設以上を超えております。特に、医療安全対策委員会の設置が多い500床以上の病院施設では、すでに全病院の4分の1以上（28%）が『ころやわ(R)』を導入いただいており※2、厳しい医療安全対策のプロにもご満足をいただいております。

※2 自社調べ2025年7月16日時点（500床以上病院408施設に対して118施設が導入済）

「すべての人が怪我のリスクを気にすることなく、自分の意思で自由に動ける」社会の実現を目指し、転倒にまつわる課題を独創的な技術と革新的な仕組みで解決することを使命としています。

所在地 : 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F・FUSE

代表者 : 代表取締役 下村 明司

設立 : 2019年11月

公式サイト： https://www.magicshields.co.jp

『ころやわ(R)』特設サイト：https://www.magicshields.co.jp/diy/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社Magic Shields（マジックシールズ） 広報担当

・メール：contact@magicshields.co.jp

・お電話：050-1742-4700 (平日午前10時～午後5時)

・お問い合わせフォーム：https://www.magicshields.co.jp/contact/