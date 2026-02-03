東京ディズニーリゾート(R)・フォトグラフィープロジェクト 「イマジニング・ザ・マジック」の特別なグッズ第二弾 3月6日（金）発売！

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してきた東京ディズ ニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」の作品の魅力を活かしたグッズの第二弾が、3月6日（金）に発売となります。

今回の「イマジニング・ザ・マジック」では、開業2年目を迎えた東京ディズニーシー(R)のテーマポート、ファンタ ジースプリングスの魅力を、写真家の蜷川実花さんが撮り下ろしました。「Color of Fantasy」をコンセプトに、鮮やかにして幻想的な世界観を表現する蜷川さんによって写し出されたファンタジースプリングスの写真作品を活かした、生活により一層彩りを添えてくれるようなグッズが登場します。

特設サイト：https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/imagining2025/

(C)Disney(C)Disney

第二弾となる今回は、ミラーやスパバッグ、ルームフレグランスなど日常をより華やかにしてくれるグッズや、リュックサックやカメラストラップなどおでかけがより楽しくなるグッズがラインナップに加わります。ルームフレグランスはスティックタイプで、ラプンツェルをイメージした上品な色合いのお花がポイントになっています。また、リュックサックの上部は、ミッキーマウスの耳のような特徴的なシルエット。ミッキーマウスとミニーマウスの写真作品がとても色華やかにデザインされており、お気に入りのキーチェーンなどが付けられる仕様になっているのも、うれしいポイントです。

春の新生活やおでかけに向けて、心が華やぐグッズをぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

【大阪で写真展を開催】

今回のプロジェクトのために写真家・蜷川実花さんが撮り下ろした作品を展示し、この写真展でしか観られない作品もお楽しみいただけます。

また、作品の世界観を再現したフォトスポットや第二弾のグッズ展示なども登場します。

期間：2026年3月6日（金）～3月25 日（水）

10:00～19:00（入館は終了10分前まで）期間中無休

場所：富士フイルムフォトサロン 大阪 （大阪市中央区本町2-5-7 メットライフ本町スクエア1F）

※入場料は無料、主催：東京ディズニーリゾート

(C)Disney