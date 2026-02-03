『第42回大阪モーターサイクルショー2026』・『第53回東京モーターサイクルショー2026』開催概要について

一般社団法人 日本⼆輪車普及安全協会

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会が主催する2026年3月開催の『第42回大阪モーターサイクルショー2026』ならびに『第53回東京モーターサイクルショー2026』について、両モーターサイクルショーの連動を強化する目的で、前回より共通テーマを設定、今回もメインテーマとして「いいね、バイク」といたしました。

さらに、地域特性を際立たせるため、サブテーマを設け、大阪は、『おいでよ、令和バイク界隈』、東京は、『「好き」を極めろ』とし、二輪車に興味関心のあるベテラン層から、若年エントリーのビギナー層まで楽しめる豊富なイベントコンテンツを企画し、実施いたします。

さらに、両モーターサイクルショーの連動強化とともに、若年層へのアプローチを積極的に図るため、（株）MIXIが提供する大人気スマホアプリゲーム『モンスターストライク』（モンスト）とのコラボレーション施策を実施することが決定いたしました。

コラボ施策として、両モーターサイクルショーの描き下ろしイラストを使った、グッズ付き入場券を期間限定で販売します。

会場では「モンスターストライク クイズラリー」を実施し、ラリー完遂者にはオリジナルノベルティをプレゼント。

オリジナルノベルティはアクリルジオラマスタンド（全2種）、キャンバスボード（全2種）、缶バッジ（全2種）をご用意しております。いずれも本コラボ限定のグッズとなっております。

また、オリジナルTシャツの販売をするほか、大阪では描き下ろしに登場するキャラクター「マサムネ」の大好物であるコラボ豚まんを販売。

さらに、両会場のキービジュアルのメインキャラクターを務める「マサムネ」「ルシファー」の限定オリジナルボイスで来場者の皆様をお出迎えいたします。

マサムネ・オラゴン

ルシファー・ウリエル

第42回 大阪モーターサイクルショー2026概要

関西最大級のバイクイベント「第42回大阪モーターサイクルショー2026」を2026年3月20日（金・祝）～22（日）の3日間、インテックス大阪で開催します。

昨年度は、139者・団体の出展者様が出展、74,342名のお客様にご来場いただきました。

2025年第41回より、メインテーマを東京モーターサイクルショーと共通の「いいね、バイク」としています。

大阪モーターサイクルショーでは『おいでよ、令和バイク界隈』をサブテーマとして、現在モーターサイクルライフを楽しんでいる方だけでなく、エントリー層の方にも仲間やバイクとの出会いを通じて、二輪車とともに豊かな時間を過ごせるイベントを目指すと共に、モーターサイクル産業の振興や、健全なモーターサイクル文化の普及と醸成を図り、二輪車を愛する方々に新たな発見や感動の機会を提供することで、「第42回大阪モーターサイクルショー2026」を盛り上げてまいります。

● 第42回大阪モーターサイクルショー2026開催概要

名 称 ： 第42回大阪モーターサイクルショー2026

会 期 ： 2026年3月20日（金・祝）～22日（日） 各日10:00～17:00

会 場 ： インテックス大阪 １号館（約5,000平方メートル ）２号館（約6,700平方メートル ）屋外展示場（約2,900平方メートル ）

〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102

出展者数（2026年2月３日現在）:130者 ＜昨年度出展者数：139者＞

主 催 ：（一社）日本二輪車普及安全協会

後 援 ： 経済産業省近畿経済産業局、国土交通省近畿運輸局、大阪府、大阪市、

（一社）全国軽自動車協会連合会、（一社）日本自動車工業会、

（一財）大阪府交通安全協会、（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会、

（一社）自動車公正取引協議会、（一社）全国二輪車用品連合会

協 賛 ：（株）スズキ二輪、（株）ホンダモーターサイクルジャパン、ヤマハ発動機販売（株）、

（株）カワサキモータースジャパン、 大阪オートバイ事業協同組合、

（一社）日本自動車連盟（JAF）関西本部

協 力 ： 防衛省・自衛隊大阪地方協力本部、大阪府警察本部

入 場 料 : 【前売】 一般・・・・・・・・・・・・・2,400円

U22割 ・・・・・・・・・・・ 2,000円（1名） U22ペア割3,200円（2名）

販売期間：2026年2月1日～3月19日

モンスターストライクグッズ付き入場券・・・3,900円（1名）

※販売期間：2026年２月１日～２月２０日（期間限定販売）

【当日】 一般 ・・・・・・・・・・・・・ 2,800円

U22割・・・・・・・・・・・・・2,300円（1名） U22ペア割3,800円（2名）

販売期間：2026年3月20日～3月22日

※U22割 U22ペア割 18～22歳対象 ※高校生以下無料

※障がい者の方は、本人と介助の方一名まで無料 ※料金は税込

第53回 東京モーターサイクルショー2026概要

国内最大級のモーターサイクルイベント「第53回東京モーターサイクルショー2026」を2026年3月27日（金）～29日（日）の3日間、東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール、アトリウム、西屋上展示場で開催します。

前回 第52回は、過去最多の180者の出展者にご参加いただき、3日間で延べ118,812人の皆様にご来場いただきました。

今回 第53回は、昨年の東展示棟から西展示棟に会場を移して開催いたします。

メインテーマを大阪モーターサイクルショーと共通の「いいね、バイク」とし、東京モーターサイクルショーでは『「好き」を極めろ』を開催テーマに、若年層、女性層の来場促進など次世代のモーターサイクルファンづくりを図るとともに、ユーザーが⼆輪車と過ごす 「バイクライフ・サイクル」のあらゆる場面で、より安全・安心で、快適な楽しい⼆輪車の環境づくりを目指し「第53回東京モーターサイクルショー2026」を盛り上げてまいります。

● 第53回東京モーターサイクルショー2026開催概要

名 称 ： 第53回東京モーターサイクルショー2026

会 期 ： 2026年3月27日（金）～3月29日（日）＝3日間＝

2026年3月27日（金） 10：00～13：00 特別公開

13：00～18：00 一般公開

2026年3月28日（土） 10：00～18：00 一般公開

2026年3月29日（日） 10：00～17：00 一般公開

会 場 ： 東京ビッグサイト 西1ホール（約8,880平方メートル ）西2ホール（約8,880平方メートル ）

西3ホール （約4,680平方メートル ）西４ホール（約6,840平方メートル ）

アトリウム（約2,000平方メートル ）西屋上展示場（約3,000平方メートル ）

出展者数（2026年2月３日現在）： 186者 ＜昨年度出展者：180者＞

主 催 ： 一般社団法人 日本二輪車普及安全協会

後 援 ： 全国オートバイ協同組合連合会／(一社)全国軽自動車協会連合会／

(一社)全国⼆輪車用品連合会／(一社)自動車公正取引協議会／

(一社)東京都自動車整備振興会／ (一財)日本オートスポーツセンター／

(一社)日本自動車工業会／(一社)日本自動車連盟／

(一財)日本モーターサイクルスポーツ協会

協 力 ： 警視庁交通部

入 場 料 :【前売券】 一般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,400円

ペア券・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,400円

Under22割券・・・・・・・・・・・・・・・1,600円

ラスト2hourパス・・・・・・・・・・・・・ 1,900円

販売期間：2026年2月1日～3月26日

モンスターストライクグッズ付き入場券・・・ 3,900円

※販売期間：2026年2月1日～2月20日

【当日券】 一般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800円

販売期間：2026年3月27日～29日

※高校生以下は無料（高校生はWEBでの事前登録必要）

※障がい者の方は、本人と介護の方１名まで無料(障がい者手帳必要)

【 本件に関するお問い合わせ先 】

第42回大阪モーターサイクルショー2026 運営事務局

TEL : 06-6357-3175

第53回東京モーターサイクルショー2026 運営事務局

TEL：03-5638-6406