新登場！ORICO マグネット式 M.2 NVMe SSD 外付けケース【AP42P】

iPhoneでの高画質動画撮影や、外出先での高速データ管理が当たり前になった今、**「速さ・安定性・携帯性」**をすべて兼ね備えたSSDケースをお探しの方も多いのではないでしょうか。

そんな方におすすめしたいのが、ORICOの最新モデル

**「AP42P マグネット式 M.2 NVMe SSD 外付けケース」**です。

主な特徴

iPhone 4K ProRes録画にも対応。プロ用途にも安心

本製品は iPhone 15 / 16 / 17 シリーズに完全対応。

4K ProRes録画にも対応しており、撮影と同時に外部ストレージへ直接保存が可能です。

動画クリエイターやVlog撮影を行う方にとって、容量不足の心配から解放される心強いアイテムです。

USB-C 3.2 Gen2（10Gbps）の超高速転送

USB-C 3.2 Gen2対応により、最大 10Gbps の高速データ転送を実現。

大容量の動画・写真・業務データもスムーズに転送でき、作業効率が大幅に向上します。

マグネット式設計で、使いやすさも抜群

マグネット式デザインにより、iPhoneや対応デバイスにしっかり固定可能。

撮影中やデータ転送中も安定して使えるため、外出先でも安心です。

コンパクトで持ち運びやすく、ミニマルなデザインも魅力のひとつ。

PD 100W 給電ポート搭載

SSD接続中でもデバイスの充電が可能な PD 100W給電ポートを搭載。

長時間の撮影や作業でもバッテリー切れを気にせず使えます。

幅広いSSD規格に対応

M.2 NVMe SSD

2230 / 2242 規格対応

お手持ちのSSDを活用でき、拡張性も高いのが特長です。

期間限定セール情報

今ならお得な割引キャンペーン実施中！

通常価格：3,999円

割引後価格：2,799円

30% OFF クーポンコード：ORICOAP42P

キャンペーン終了：2026年2月7日 23:59（JST）

購入はこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMJFF8YZ?th=1

まとめ

ORICO AP42P は、

・ 高速転送

・ iPhone ProRes録画対応

・ マグネット式の安定設計

・ 充電しながら使用可能

と、モバイル時代に求められる要素をすべて詰め込んだSSD外付けケースです。

動画撮影・データ管理・外出先作業を快適にしたい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

数量限定＆期間限定なので、お見逃しなく！