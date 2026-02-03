新登場！ORICO マグネット式 M.2 NVMe SSD 外付けケース【AP42P】

写真拡大

深圳市奥睿科电子商务有限公司

iPhoneでの高画質動画撮影や、外出先での高速データ管理が当たり前になった今、**「速さ・安定性・携帯性」**をすべて兼ね備えたSSDケースをお探しの方も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめしたいのが、ORICOの最新モデル
**「AP42P マグネット式 M.2 NVMe SSD 外付けケース」**です。




主な特徴


iPhone 4K ProRes録画にも対応。プロ用途にも安心


本製品は iPhone 15 / 16 / 17 シリーズに完全対応。
4K ProRes録画にも対応しており、撮影と同時に外部ストレージへ直接保存が可能です。
動画クリエイターやVlog撮影を行う方にとって、容量不足の心配から解放される心強いアイテムです。


USB-C 3.2 Gen2（10Gbps）の超高速転送


USB-C 3.2 Gen2対応により、最大 10Gbps の高速データ転送を実現。
大容量の動画・写真・業務データもスムーズに転送でき、作業効率が大幅に向上します。


マグネット式設計で、使いやすさも抜群


マグネット式デザインにより、iPhoneや対応デバイスにしっかり固定可能。
撮影中やデータ転送中も安定して使えるため、外出先でも安心です。
コンパクトで持ち運びやすく、ミニマルなデザインも魅力のひとつ。


PD 100W 給電ポート搭載


SSD接続中でもデバイスの充電が可能な PD 100W給電ポートを搭載。
長時間の撮影や作業でもバッテリー切れを気にせず使えます。


幅広いSSD規格に対応


M.2 NVMe SSD


2230 / 2242 規格対応


お手持ちのSSDを活用でき、拡張性も高いのが特長です。



期間限定セール情報


今ならお得な割引キャンペーン実施中！


通常価格：3,999円


割引後価格：2,799円


30% OFF クーポンコード：ORICOAP42P


キャンペーン終了：2026年2月7日 23:59（JST）


購入はこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMJFF8YZ?th=1



まとめ


ORICO AP42P は、
・ 高速転送
・ iPhone ProRes録画対応
・ マグネット式の安定設計
・ 充電しながら使用可能


と、モバイル時代に求められる要素をすべて詰め込んだSSD外付けケースです。
動画撮影・データ管理・外出先作業を快適にしたい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。


数量限定＆期間限定なので、お見逃しなく！