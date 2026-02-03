新登場！ORICO マグネット式 M.2 NVMe SSD 外付けケース【AP42P】
iPhoneでの高画質動画撮影や、外出先での高速データ管理が当たり前になった今、**「速さ・安定性・携帯性」**をすべて兼ね備えたSSDケースをお探しの方も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめしたいのが、ORICOの最新モデル
**「AP42P マグネット式 M.2 NVMe SSD 外付けケース」**です。
主な特徴
iPhone 4K ProRes録画にも対応。プロ用途にも安心
本製品は iPhone 15 / 16 / 17 シリーズに完全対応。
4K ProRes録画にも対応しており、撮影と同時に外部ストレージへ直接保存が可能です。
動画クリエイターやVlog撮影を行う方にとって、容量不足の心配から解放される心強いアイテムです。
USB-C 3.2 Gen2（10Gbps）の超高速転送
USB-C 3.2 Gen2対応により、最大 10Gbps の高速データ転送を実現。
大容量の動画・写真・業務データもスムーズに転送でき、作業効率が大幅に向上します。
マグネット式設計で、使いやすさも抜群
マグネット式デザインにより、iPhoneや対応デバイスにしっかり固定可能。
撮影中やデータ転送中も安定して使えるため、外出先でも安心です。
コンパクトで持ち運びやすく、ミニマルなデザインも魅力のひとつ。
PD 100W 給電ポート搭載
SSD接続中でもデバイスの充電が可能な PD 100W給電ポートを搭載。
長時間の撮影や作業でもバッテリー切れを気にせず使えます。
幅広いSSD規格に対応
M.2 NVMe SSD
2230 / 2242 規格対応
お手持ちのSSDを活用でき、拡張性も高いのが特長です。
期間限定セール情報
今ならお得な割引キャンペーン実施中！
通常価格：3,999円
割引後価格：2,799円
30% OFF クーポンコード：ORICOAP42P
キャンペーン終了：2026年2月7日 23:59（JST）
購入はこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMJFF8YZ?th=1
まとめ
ORICO AP42P は、
・ 高速転送
・ iPhone ProRes録画対応
・ マグネット式の安定設計
・ 充電しながら使用可能
と、モバイル時代に求められる要素をすべて詰め込んだSSD外付けケースです。
動画撮影・データ管理・外出先作業を快適にしたい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
数量限定＆期間限定なので、お見逃しなく！