人口減少が進む農村と都市がつながる仕組を本気でつくる。兵庫県丹波篠山市に地域商社「株式会社創造農村」誕生

人口減少と高齢化が進む日本の農村では、文化や技術が「大切なもの」として語られながらも、経済的な循環に組み込まれないまま失われつつあります。こうした課題に対し、兵庫県丹波篠山市を拠点に、農村と都市をつながる仕組みとして再構築する地域商社「株式会社創造農村（本社：兵庫県丹波篠山市、代表取締役：梶原健史）」(https://sozonoson.com/)を、2026年1月14日に設立しました。

株式会社創造農村は、農村の暮らし・文化・技術を「保存」するのではなく、「事業」として成立させることで、担い手が誇りを持って生き続けられる生業（なりわい）を生み出すことに本気で挑みます。 その第一歩として、2026年2月12日から14日にかけて、全国から約10名が参加する体験型研修プログラム「たんばささやまアカデメイア」(https://sozonoson.com/t-akademeia/)を丹波篠山市内でプレ開催します。

■ コンセプト（Mission / Vision / Value）

【Mission｜使命】 想いをつなぎ、未来を共につくる

暮らしの原点である農村の暮らし・伝統・文化を再定義し、人・もの・技術・地域・市場をつないで未来を共につくります

【Vision｜目指す未来】 クリエイティブな農村を、ひとり一人の日常に

不確実で多様化する社会において誰もが農村で育まれた「ゆたかさ」を享受できる社会をつくります

【Value｜大切にする価値観】

尊ぶ（Honor）／ 探る（Deepen）／ 創る（Create）

先人の想いに敬意を払い、土地の歴史や風土から本質を見つめ、次世代へつながる仕組みを創り出します。

■ 株式会社創造農村 3つの主要事業

1．商品開発／物販事業

普遍的な価値を、継続的に稼げる商品へ

食、伝統工芸など地域の魅力を活かした商品開発・販売をします。 普遍的な価値を大切にしながら、現代的なアレンジを加えた新しい商品を開発したり、国内外の新たな販路を開拓するなど、幅広く魅力を伝えていきます。ただ単純にものを売るだけではなく、商品そのものの魅力や作った方の想いを伝え、購入した方がその地域に訪れたくなるような商品の開発を目指しています。

主な内容：

・地域資源を活用したオリジナル商品の企画・開発

・国内外への販路開拓

・イベント出展・プロデュース

2．企業・団体向け研修事業

農村の生業から「本質」を学ぶ実践型研修

不確実で多様化する社会において、自らに問いを立て未来を切り開く人材が求められる時代です。 そのため、地域に存在する自然、伝統、歴史などの「壮大な時間」をフィールドに、企業・団体向けに研修を提供します。 探求実践リーダー輩出プログラム「たんばささやまアカデメイア」のほか、オーダーメイドでの研修プログラムも随時受付いたします。

主な内容：

・探究実践リーダー輩出プログラム「たんばささやまアカデメイア」の運営

・オーダーメイド型研修の企画・実施

2026年2月12日～14日には、研修プログラム「たんばささやまアカデメイア」をプレ開催予定です。全国（北は北海道、南は九州）から約10名の参加者予定です。

3．事業開発・プロデュース事業

地域と世界をつなぐ、持続可能な事業づくり

既存の枠にとらわれず、地域と人、文化とビジネスをつなぎ、新しい価値や事業を創出します。

具体的には、都市部と農村をつなぐ場所やきっかけ作り、コミュニティ作りを通じて、都市部との有機的なつながりを構築します。

主な内容：地域活性化プロジェクトの立案・実装

新規事業の企画・プロデュース

多様な専門性を活かしたコンサルティング

■ 経営陣プロフィール

代表取締役（全事業統括）：梶原 健史

大手企業にて人事、ゲーム事業、コンサルティング業務に従事。2023年に丹波篠山市へ移住。都市とグローバルの視点を活かし、農村と世界をつなぐ事業づくりを担う。

取締役（オペレーション統括）：北川 祥

丹波篠山市出身、現役鍼灸師。地域に根ざした視点と、心身の健康への洞察を活かし、誠実で持続可能な事業運営の基盤を構築。

取締役（商品・事業開発）：小山 達朗

元市役所職員。ユネスコ関連業務をきっかけに地域資源の価値を再認識し起業。国内外に幅広いネットワークを持つ。

取締役（人材育成・事業開発）：中森 恵佑

丹波篠山市出身、元市役所職員で現在は株式会社NOTE等に所属。地域資源の事業化と人材育成の仕組みづくりを推進。

■ 代表メッセージ

かつて私は東京の企業に身を置く、一人のビジネスパーソンでした。グローバルな仕事にやりがいを感じつつも、どこかで「本当の豊かさとは何か」を問い続けていたように思います。

そんな私が、家族と共に移住を決断した場所が、この丹波篠山でした。 ここには、1200年続く茶や850年紡がれてきた陶芸、そして美しい里山が織りなす、重層的な歴史と文化が今も息づいています。外から来た私だからこそ、その価値の尊さが痛いほど分かります。

しかし、この素晴らしい文化、伝統、自然も、ただ待っているだけでは次世代へは繋がりません。地域のリーダーたちが持つ情熱に、新しい知見や都市のネットワークが交差したとき、初めて「100年後も色褪せない価値」が生まれると確信しています。

私たちは、この地に深く根ざしながら、既存の枠組みにとらわれない発想で、人と人、資源と技術、地域と都心を繋ぐ「架け橋」となります。すべては、未来の子どもたちが「この地で生きていく」ことに誇りを持てる、豊かな未来にするために。

株式会社創造農村 代表取締役 梶原 健史

■ 会社概要

社名：株式会社創造農村所在地：兵庫県丹波篠山市東吹108設立日：2026年1月14日事業内容：地域商社事業、商品開発、人材育成、観光支援、コンサルティングURL：https://sozonoson.com/(https://sozonoson.com/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社創造農村 担当：小山

Email：contact@sozonoson.com