「乗るカワサキ」「着るカワサキ」をテーマに、2026年3月開催 大阪・東京モーターサイクルショーにカワサキブースを出展
株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026年3月開催予定の「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回 東京モーターサイクルショー2026」にブース出展いたします。皆様のご来場をお待ちしております。
Z900RS SE
ブースコンセプト
カワサキブースは「乗るカワサキ」「着るカワサキ」をテーマに、新型モデルの展示や跨り体験、アパレル販売を組み合わせて、ブランドの世界観を総合的に体感できる構成となっています。新型Z900RS、Z1100 SE、Ninja ZX-10R、Ninja 500をはじめとする多くのモデルが並び、来場者は実際に跨ってその魅力を確かめることができます。また、カワサキプラザアパレルコーナーでは、ウェアやグッズを手に取って楽しめ、ショッピングもでき、モーターサイクルとアパレルの両面からカワサキブランドを感じられます。さらに、カワサキエンジンを搭載したbimotaの最新モデル、KB998 RiminiやTESI H2 TERAといった車両が展示され、幅広いラインアップで楽しめる内容となっています。
開催日程
第42回 大阪モーターサイクルショー2026
開催期間：2026年3月20日(金)・21日(土)・22日(日)
開催場所： インテックス大阪
出展場所：2号館
URL ：https://www.motorcycleshow.jp/index.html
第53回 東京モーターサイクルショー2026
開催期間：2026年3月27日(金)・28日(土)・29日(日)
開催場所：東京ビッグサイト
出展場所：西2ホール
URL ：https://www.motorcycleshow.org
※チケット等詳細は各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認いただけます。
■展示予定モデル
(大阪/東京モーターサイクルショー）
【Kawasaki モデル】
Ninja 1100SX SE
Z1100 SE
Ninja ZX-10R
Z900RS SE
Z900RS Black Ball Edition
Z900RS CAFE
MEGURO K3
VERSYS 650
Ninja ZX-6R
Ninja 500
Ninja 7 Hybrid
ELIMINATOR SE
Ninja ZX-25RR
W230
KLX230 SHERPA S
KLX140R L
KX112
【bimota モデル】
KB998 Rimini
TESI H2 TERA
※展示モデルは会場により異なる場合がございます。
※展示モデルは予告なく変更する場合がございます。
※一部モデルについては跨る際、SNSフォローをお願いする場合がございます。
■カワサキ プラザアパレルコーナー
カワサキブース内、カワサキプラザアパレルコーナーではモーターサイクルライフを彩る多数のカワサキプラザアパレルを展示・販売。ぜひ、こだわりのオリジナルアイテムを手に取ってお確かめください。
カワサキプラザアパレル
カワサキプラザアパレル :
https://www3.kawasaki-motors.com/mc/plazastyle/
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
X（旧Twitter ）： https://x.com/kawasaki_jpn
Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan
YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN
Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/