「乗るカワサキ」「着るカワサキ」をテーマに、2026年3月開催 大阪・東京モーターサイクルショーにカワサキブースを出展

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026年3月開催予定の「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回 東京モーターサイクルショー2026」にブース出展いたします。皆様のご来場をお待ちしております。

ブースコンセプト

Z900RS SE

カワサキブースは「乗るカワサキ」「着るカワサキ」をテーマに、新型モデルの展示や跨り体験、アパレル販売を組み合わせて、ブランドの世界観を総合的に体感できる構成となっています。新型Z900RS、Z1100 SE、Ninja ZX-10R、Ninja 500をはじめとする多くのモデルが並び、来場者は実際に跨ってその魅力を確かめることができます。また、カワサキプラザアパレルコーナーでは、ウェアやグッズを手に取って楽しめ、ショッピングもでき、モーターサイクルとアパレルの両面からカワサキブランドを感じられます。さらに、カワサキエンジンを搭載したbimotaの最新モデル、KB998 RiminiやTESI H2 TERAといった車両が展示され、幅広いラインアップで楽しめる内容となっています。

開催日程

第42回 大阪モーターサイクルショー2026

開催期間：2026年3月20日(金)・21日(土)・22日(日)

開催場所： インテックス大阪

出展場所：2号館

URL ：https://www.motorcycleshow.jp/index.html



第53回 東京モーターサイクルショー2026

開催期間：2026年3月27日(金)・28日(土)・29日(日)

開催場所：東京ビッグサイト

出展場所：西2ホール

URL ：https://www.motorcycleshow.org



※チケット等詳細は各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認いただけます。

■展示予定モデル

(大阪/東京モーターサイクルショー）

【Kawasaki モデル】

Ninja 1100SX SE

Z1100 SE

Ninja ZX-10R

Z900RS SE

Z900RS Black Ball Edition

Z900RS CAFE

MEGURO K3

VERSYS 650

Ninja ZX-6R

Ninja 500

Ninja 7 Hybrid

ELIMINATOR SE

Ninja ZX-25RR

W230

KLX230 SHERPA S

KLX140R L

KX112

【bimota モデル】

KB998 Rimini

TESI H2 TERA

※展示モデルは会場により異なる場合がございます。

※展示モデルは予告なく変更する場合がございます。

※一部モデルについては跨る際、SNSフォローをお願いする場合がございます。

■カワサキ プラザアパレルコーナー

カワサキブース内、カワサキプラザアパレルコーナーではモーターサイクルライフを彩る多数のカワサキプラザアパレルを展示・販売。ぜひ、こだわりのオリジナルアイテムを手に取ってお確かめください。

■会社概要

カワサキプラザアパレルカワサキプラザアパレル :https://www3.kawasaki-motors.com/mc/plazastyle/

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X（旧Twitter ）： https://x.com/kawasaki_jpn

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/