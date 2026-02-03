「乗るカワサキ」「着るカワサキ」をテーマに、2026年3月開催 大阪・東京モーターサイクルショーにカワサキブースを出展

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026年3月開催予定の「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回 東京モーターサイクルショー2026」にブース出展いたします。皆様のご来場をお待ちしております。



Z900RS SE

ブースコンセプト


カワサキブースは「乗るカワサキ」「着るカワサキ」をテーマに、新型モデルの展示や跨り体験、アパレル販売を組み合わせて、ブランドの世界観を総合的に体感できる構成となっています。新型Z900RS、Z1100 SE、Ninja ZX-10R、Ninja 500をはじめとする多くのモデルが並び、来場者は実際に跨ってその魅力を確かめることができます。また、カワサキプラザアパレルコーナーでは、ウェアやグッズを手に取って楽しめ、ショッピングもでき、モーターサイクルとアパレルの両面からカワサキブランドを感じられます。さらに、カワサキエンジンを搭載したbimotaの最新モデル、KB998 RiminiやTESI H2 TERAといった車両が展示され、幅広いラインアップで楽しめる内容となっています。


開催日程


第42回 大阪モーターサイクルショー2026
開催期間：2026年3月20日(金)・21日(土)・22日(日)
開催場所： インテックス大阪
出展場所：2号館
URL　　：https://www.motorcycleshow.jp/index.html

第53回 東京モーターサイクルショー2026
開催期間：2026年3月27日(金)・28日(土)・29日(日)
開催場所：東京ビッグサイト
出展場所：西2ホール
URL　　：https://www.motorcycleshow.org

※チケット等詳細は各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認いただけます。



■展示予定モデル


(大阪/東京モーターサイクルショー）


【Kawasaki モデル】



Ninja 1100SX SE　




Z1100 SE　




Ninja ZX-10R　




Z900RS SE





Z900RS Black Ball Edition




Z900RS CAFE




MEGURO K3




VERSYS 650





Ninja ZX-6R




Ninja 500




Ninja 7 Hybrid




ELIMINATOR SE





Ninja ZX-25RR




W230




KLX230 SHERPA S




KLX140R L






KX112




【bimota モデル】



KB998 Rimini




TESI H2 TERA




※展示モデルは会場により異なる場合がございます。


※展示モデルは予告なく変更する場合がございます。


※一部モデルについては跨る際、SNSフォローをお願いする場合がございます。


■カワサキ プラザアパレルコーナー


カワサキブース内、カワサキプラザアパレルコーナーではモーターサイクルライフを彩る多数のカワサキプラザアパレルを展示・販売。ぜひ、こだわりのオリジナルアイテムを手に取ってお確かめください。



カワサキプラザアパレル

カワサキプラザアパレル :
https://www3.kawasaki-motors.com/mc/plazastyle/

■会社概要


会社名：株式会社カワサキモータースジャパン


所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号


代表取締役社長：佐伯　健児


設立：昭和28年12月15日



