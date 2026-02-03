1月末の内々定率48.5%、5割に迫るも前年並み。理系6割、文系4割強と差が開く。就職活動率86.2%、今がピークか【27年卒調査】

株式会社学情

株式会社学情（本社：東京都中央区）は、2027年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に、最新の「内々定の獲得状況」についてインターネットアンケートを実施しました。

１月末時点の内々定率は48.5%で５割に迫りました。前月比＋11.1ポイントで同時期の過去最高値を更新しましたが、ほぼ前年並みの値。文理別では、理系が60.4%で早くも６割台に乗る一方、文系は42.7%と前年同時期を下回り、文理の差が大きく開きました。就職活動率は86.2%で前月比＋2.3ポイントで、前年同時期より3.3ポイント高い値に。「まだ就活をしていない」学生は前月比-5.0ポイントの3.8%に減少。年明けから動き始めた層を加えて活動率が９割に近づき、今が就活のピークと言えそうです。１人あたりの内々定獲得社数の平均は1.76社、保有社数は1.55社で、いずれも前年より多くなっています。１人あたり内々定数は増えているのに内々定率が前年並みとなっており、内々定が特定の学生に集中していることが分かります。

【TOPICS】

https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/27naiteiritsu0203/

（1）１月末の内々定率48.5％、５割に迫るも前年並み

2027年卒学生の２月度の内々定率（１月末時点）は前月比＋11.1ポイントの48.5%で５割に迫りました。前年同時期より0.3ポイント高い値ですが、11月末時点で12ポイント超上回っていたことを考えると、今回は内々定出しの前倒しが一気に進んだ分、12月末、１月末時点はやや落ち着いた流れとなりました。

（2）文系42.7%、理系は60.4%の高率で早くも６割台に

文理別にみると、理系が前月比＋14.1ポイントの大幅増で60.4%となり、早くも６割を超えました。文系は前月比＋9.6ポイント伸びましたが、前年同時期よりは2.5ポイント低い42.7%でした。

（3）就職活動率86.2%と９割近くに 「まだ活動していない」は3.8%に減

「就職活動をしている」学生は、前月比＋2.3ポイントの86.2%で、前年同時期より3.3ポイント高くなりました。「まだ就職活動をしていない」学生は前月比-5.0ポイントで3.8%に減り、一定数が年明けから動き出したことが分かります。「内々定を獲得し、就活を終了」した学生が9.9%と１割いるものの、９割近い学生が動いている今が就活のピークと言ってよさそうです。

■調査概要

・調査期間：2026年１月23日～ 2026年１月31日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：2027年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生

・有効回答数：311件

・調査方法：インターネットによるアンケート

※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0％にならない場合があります。

