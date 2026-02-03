～もっともっと、ぐんまちゃんに会いに行こう！～【ぐんまちゃんのひろば】本日オープン！

群馬県エンターテインメント・コンテンツ課

群馬県庁昭和庁舎3階に、群馬県宣伝部長「ぐんまちゃん」のグリーティングスペース【ぐんまちゃんのひろば】が本日オープンしました。11:00からのオープニングセレモニーには近隣の幼保施設の園児35名と、抽選で当選したぐんまちゃんファン約30名が来場。ぐんまちゃんと一緒にこれからたくさんの楽しい思い出を作っていく【ぐんまちゃんのひろば】でのオープニングは、たくさんの笑顔があふれる時間となりました。

今後は定期グリーティングなど、ぐんまちゃんに会えるイベントを企画・実施していきます。詳しい情報はぐんまちゃんオフィシャルサイトで情報発信していきますのでお見逃しなく。（https://gunmachan-official.jp/）。

「ぐんまちゃんのひろば」について

オープン：令和８年２月３日（火）12:00

場所：群馬県庁昭和庁舎3階（前橋市大手町1-1-1）

「ぐんまちゃんのひろば」定期グリーティングについて

開催日時：毎週木・金・土曜日（原則）

時 間：１日２回 11:30～／15:30～ 各回３０分程度

入場方法：ぐんまちゃんオフィシャルサイトからの事前予約優先。

※当日枠も用意がありますが、確実な入場を保証するものではありません。

入場料 ：無料

その他 ：１.参加者には先着順で限定ノベルティをプレゼントいたします。

２.４月以降の予定については、ぐんまちゃんオフィシャルサイトをご確認ください。

※グリーティング開催日の12:00～15:00については、事前予約不要で「ぐんまちゃんのひろば」を自由にご見学いただけます。

■ぐんまちゃんのひろばスケジュール

※内容については予告なく変更・中止する場合がございます。その際はぐんまちゃんオフィシャルサイトにてお知らせします。

ぐんまちゃんについて

名前：ぐんまちゃん（GUNMACHAN）

誕生日：2月22日

年齢：人間だと７歳くらい

好きなこと：

・楽しいこと、人を笑顔にすること

・温泉でリフレッシュ

・ぐんまの食べ物

特技：みんなを癒す不思議な力

仕事：群馬県宣伝部長

ぐんまちゃん公式SNS・WEBサイト

Instagram：https://www.instagram.com/gunma_gunmachan/

X（ぐんまちゃん）：https://twitter.com/gunma_gunmachan

X（ぐんまちゃん公式情報）：https://x.com/gunma_gunmachan

TikTok：https://www.tiktok.com/@gunmachan_official

ぐんまちゃんオフィシャルサイト： https://gunmachan-official.jp/

本件に関するお問い合わせ

群馬県庁 エンターテインメント・コンテンツ課

ぐんまちゃん推進室プロモ―ション係

TEL：027-226-2315

メール：gunmachan@pref.gunma.lg.jp