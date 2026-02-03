構想から実現へ：TARI工業団地が切り拓く成長の未来

Aboitiz InfraCapital, Inc.

タルラック州に位置する384ヘクタールのTARIエステートは、急速に中部ルソン地域の次世代産業拠点として台頭している。Aboitizエコノミック・エステートは、スマートかつ持続可能な開発を通じて、構想を具体的な成果へと着実に変えつつある。

タルラック市-事業開始から1年以上が経過したTARIエステートは、着実に進展の構想を現実のものにしている。現地では大きな成果が次々と達成され、世界規模の投資も形になりつつあり、Aboitizエコノミック・エステートが計画を具体的な成果に変える姿勢を示している。

2024年5月に開業した中部ルソンの384ヘクタールのTARIエステートは、第1期サイト開発の90％を完了し、入居予定の企業向けに建設可能な区画が整った。わずか1年余りで、TARIエステートは複数の企業を誘致し、60ヘクタール以上に渡って進出を実現。その先頭には、世界的製造大手のコカ・コーラ・ユーロパシフィック・アボイティス・フィリピン （CCEAP）と味の素フィリピン（APC）が先導している。

コカ・コーラ・ユーロパシフィック・アボイティス・フィリピン（CCEAP）は、2025年9月にTARIエステート内の最新鋭42ヘクタールの製造拠点の起工式を行い、同社が国内経済成長の重要な推進力であることを改めて示した。

世界的ブランドが支えるタルラックの産業発展

CCEAP-フィリピンにおけるコカ・コーラ製品の公式製造・販売パートナーは、TARIエステートに最新鋭42ヘクタールの製造施設を建設している。これはコカ・コーラにとって世界規模でも最大級の投資の一つであり、中部ルソン地域の産業成長にとって重要な節目となる。このプロジェクトは、タルラックを製造・物流の拠点として評価するコカ・コーラの自信を示すものであり、同工場は数百の雇用を生み出すとともに、中部ルソン全域の地域サプライチェーンの強化にも寄与する見込みだ。コカ・コーラがここに世界最大級の製造拠点の一つを設立する決定を下したことは、タルラックの戦略的重要性と、私たちがこの地域に描くビジョンの強さの両方を示しています」と、アボイティス・エコノミック・エステートの副社長兼商業戦略統括であるモニカ・ロレンザナ・トラハノ氏は述べた。「コカ・コーラは中核企業として、関連産業の成長の舞台を整え、サプライチェーンを深化させ、数千の雇用を生み出すことで、エステートの枠を超えた経済活動を活性化させます。コカ・コーラに続き、味の素フィリピンもTARIエステート内に、フィリピン国内で最大規模となる総投資額91億ペソ・16ヘクタールの工場を建設している。この施設では、AJI-GINISA(R)、CrispyFry(R)、Sarsaya(R)などの主力製品を生産する予定で、建設は2026年5月に開始、操業は2028年4月に予定されている。味の素の新工場では、自動化や業務のデジタル化、持続可能な生産を取り入れ、生産性や物流、環境効率の向上を図る。また、温室効果ガス排出ゼロの達成を目指しており、イノベーションと共通価値創造を通じて「Eat Well, Live Well」の理念を実現するという同社の姿勢を反映している。

味の素フィリピンは昨年8月、TARIエステート内の16ヘクタールの工業用地を確保した。これは、中部ルソン地域の産業成長をけん引する存在としての同社への高い信頼を示すものだ。

言葉より実績で勝負：着実な進展の実現

「現在進行中のタルラックでの変革は、私たちの取り組みを確実に実行していることの証明であり、現場で目に見える着実な進展です」とトラハノ氏は付け加えた。「TARIエステートでは、従来型の工業団地を超えて、持続可能な産業と包摂的成長を見据えた統合型エコシステムを形作っているのです。」

TARIエステートは、TPLEX、CLLEX、SCTEXの交差点に位置し、ルソン島全域との比類なきアクセスを提供する-メトロマニラ、スービック、クラークを北部主要州とつなぐ拠点となっている。Aboitizグループが提供する電力・水道・建設・通信・銀行などの総合ソリューションに支えられ、入居企業は開業時から信頼性の高いインフラとワンストップのサポートを享受できる。

Aboitizエコノミック・エステートの最新拠点として、TARIエステートはバタンガスのLIMAエステート、セブのウエスト・セブ・エステートおよびMEZ2エステートの成功を補完する役割を果たす。これらの拠点は、産業を支え、雇用を創出し、国の発展を推進する。次世代型経済拠点として、先進的で持続可能、未来志向の開発の象徴である。

世界的なブランド企業が次々と着工し、インフラ整備も着実に進む中、TARIエステートは中部ルソン地域の次なる産業の最前線として台頭している。6万人以上の雇用を生み出し、フィリピンにおける包摂的な産業開発のあり方を再定義する存在となる見込みだ。

Aboitizエコノミック・エステートについて

Aboitizエコノミック・エステートは、スマートかつ持続可能な産業集積型開発拠点の開発・運営を手がけるアジア有数のデベロッパーである。総開発面積は約2,000ヘクタールに及び、南部ルソンおよび中部ビサヤ地域を中心に260社の工業テナントを擁し、約10万人の雇用を創出している。現在は、ルソン島中部への戦略的な事業拡大を進めている。

多様な企業および地域社会のニーズに対応する同社の事業展開には、バタンガス州リパ・マルバルに位置する約1,100ヘクタールのLIMA工業団地、セブ州ラプラプ市の63ヘクタールのマクタン経済区第2工業団地、セブ州バランバンの540ヘクタールのウエスト・セブ工業団地、ならびにタルラック市に所在する384ヘクタールのTARI工業団地が含まれる。

数々の受賞歴を誇るこれらの工業団地は、Aboitiz Land、Aboitiz InfraCapital、AboitizPower、Aboitiz Constructionといったアボイティズ・グループ各社が提供するインフラおよびサービスによって支えられており、包括的な事業環境が整備されている。

TARIエステートについて

TARIエステートは、タルラック市に位置する敷地面積384ヘクタールのPEZA（フィリピン経済特区庁）登録特別経済区で、ルソン島中部における次世代の成長拠点として開発が進められている。 主要高速道路の結節点に位置し、クラーク国際空港や主要港湾にも近接するなど、優れた立地条件を生かし、大規模な工業、商業、ならびに公共・教育関連施設の展開を支える設計となっている。

全面開発完了時には、6万人を超える雇用創出が見込まれており、商業用区画、小売施設、オフィスビル、住宅コミュニティ、従業員向け宿泊施設、教育・公共施設、宿泊・サービス関連施設、将来的な交通結節施設などが一体的に整備される予定である。これにより、企業と人々の双方にとって利便性の高い、統合的でつながりのある環境の実現を目指している。

