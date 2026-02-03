入学という節目を「一枚の作品」に。横浜・元町のフォトスタジオ「KAEDENOCO｜カエデノコ」が春限定のランドセル撮影を実施

有限会社オフィス・メイプル入学という節目を、一枚の作品に。「ついこの間まで、こんなに小さかったのに」

入学を迎えるわが子の姿を前に、そんな言葉が自然とこぼれる親は少なくありません。

ランドセルを背負った背中は、まだ幼さを残しながらも、どこか頼もしく見えるものです。

同じ春を迎える、ふたりのランドセル姿。

KAEDENOCOでは、桜の季節に合わせたランドセル撮影会を期間限定で実施します。

入学は、子どもにとって新しい一歩であると同時に、親にとってもひとつの区切り。

制服やランドセルに身を包んだ姿を前に、胸の奥がきゅっとなる瞬間を経験した方も多いのではないでしょうか。

袴姿とランドセルを組み合わせた撮影は、入学という節目だからこそ残せる姿です。

その時間はあっという間に過ぎてしまうからこそ、この時期にしか出会えない一枚を、丁寧に残します。

袴とランドセルで残す、入学のかたち。

撮影前には、プロによるヘアメイクやスタイリングの時間があります。

鏡の前で少し緊張した表情を見せていた子どもが、撮影が進むにつれて自然な笑顔を見せる。

その変化を、少し離れた場所から静かに見守る親の姿も、この時間の大切な一部です。

KAEDENOCOが大切にしているのは、完成した写真だけではありません。

準備の時間や、撮影中のやりとり、写真を見返すひとときまで含めて、

特別な思い出として心に残る体験を届けたいと考えています。

撮影空間を形づくるいけばなは、五百年以上の歴史を持つ梶井宮御流の第二十一世家元・一松斎 藤原素朝氏によるものです。

京都・三千院門跡を源とする同流派が大切にしてきた「品格のある花」の美意識が、写真の背景として静かに息づいています。

そのいけばなの前に立つことで、子どもの表情や佇まいも、より自然に引き立ちます。

とっておきの一日を、写真に残す。



このランドセル撮影会は、数年後、そしてその先の未来にも、その日の気持ちを思い出す一枚として残ります。

この春、ランドセルを背負ったわが子の「いま」を、残してみませんか。

コラボレーションについて

KAEDENOCOでは、ランドセルメーカーや衣装・デザイン分野をはじめ、

ものづくりや文化の価値を大切にする企業・ブランドとの共創にも取り組んでいます。

撮影体験を通じたコラボレーションのご相談は、公式サイトまたはInstagramのDMよりお問い合わせください。

Information

KAEDENOCOの特徴

・横浜・元町のプライベートフォトスタジオ（自然光・白を基調とした空間）

・受け継がれてきたアンティーク着物による撮影

・婚礼も手がけるプロによる着付け・ヘアメイク（子ども～大人まで対応）

・横浜の歴史的建造物でのロケーション撮影にも対応

スタジオ情報

名称：KAEDENOCO（カエデノコ）｜横浜元町フォトスタジオ

住所：〒231-0861

神奈川県横浜市中区元町5-203

元町スカイビル5F（マクドナルド横浜元町店となり）

撮影内容：七五三、入園・卒業、入学、成人式、還暦祝い、家族写真 ほか

予約方法：Instagram または公式サイトより受付



公式サイト：https://office-maple.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kaedeno.co/

横浜・元町フォトスタジオ「KAEDENOCO」

横浜・元町のフォトスタジオ「KAEDENOCO」へのアクセス。

JR石川町駅、みなとみらい線元町・中華街駅より徒歩圏内。都内からのアクセスも良好です。

※撮影後は、元町ショッピングストリートや中華街、周辺エリアでの散策もお楽しみいただけます。

Instagramについて

撮影の様子や、実際のスタジオの雰囲気は、KAEDENOCO公式Instagramでも紹介しています。

写真や動画を通して、撮影当日の空気感をご覧ください。

Instagram：@kaedeno.co

スタッフ募集について

KAEDENOCOでは、撮影やスタジオ運営に関わるスタッフを募集しています。

子どもや家族の記念日を大切にしたい方、写真を通じた体験づくりに関心のある方を歓迎しています。

募集内容の詳細は、公式サイトまたはInstagramのDM等でお問い合わせください。