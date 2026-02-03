「教えてくれる童話」と「考えさせる童話」は、何が違うのか｜あなたが読んできた童話は、どちらだった？

株式会社リリパット

「教えてくれる童話」は、物語の中に明確なメッセージが用意されており、読み手は比較的スムーズに「正解」にたどり着ける。子どもにとって理解しやすく、教育的効果も高い一方で、考える余白は小さくなりやすい。

一方、「考えさせる童話」は、あえて答えを提示しない構成をとる。登場人物の行動や結末をどう受け取るかは、読者に委ねられるため、年齢や経験によって解釈が変化する。子どもは感性で、大人は人生経験を重ねながら読むことで、同じ物語から異なる意味を見いだしていく。

同じ“童話”という言葉で括られがちだが、その読後体験は大きく異なる。

〈現代版イソップ童話〉は後者の構造を意図的に採用し、説教ではなく「問い」を残す設計を貫いている。読後に自分自身の考えが静かに動き出す体験こそが、このシリーズの核となっている。

📚 書誌情報

シリーズ名：現代版イソップ童話

著者：ひらかわゆうき（Yuki Hirakawa）

刊行形態：電子書籍（Amazon Kindle）

既刊：Vol.1～Vol.20

新刊：Vol.21 1月1日配信スタート

ジャンル：寓話／思考・教育／世代を越えて読まれる物語

👤 プロフィール

ひらかわゆうき

幼児教育・英語教育に長年携わる教育者・作家。保育現場での実体験をもとに、子どもにも大人にも「考える余白」を届ける物語作品を多数発表。〈現代版イソップ童話〉は日本語・英語で継続刊行中。

＜新刊紹介＞