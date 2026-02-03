「OTAGROUP株式会社」創業8周年を記念して渋谷モディにてポップアップストア「桃栗3年 OTAGROUPは8周年」を2月14日から2月23日に開催

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）は創業8周年を記念したポップアップストアを2026年2月14日から2月23日に渋谷モディにて開催することをお知らせいたします。

開催概要

・開催日：2026年2月14日(土)～2月23日(祝)

・開催場所：渋谷モディ 4F イベントスペース（東京都渋谷区神南1-21-3）

・営業時間：11:00～20:00 ※店舗施設の営業時間に準じます

・同時開催：「ミラミラ POPUP STORE」

・アクセス：https://www.0101.co.jp/721/access/?from=01_pc_st721_top_gnav-access

※会場ではグッズの展示のみ行います。購入は下記のリンクからお願いしております。

https://mirra-mirra.booth.pm/

来場無料「ミニオフ会」

ミラティブパートナー事務所「ミラミラ」メンバーによるミニオフ会を会場にて開催いたします。１枠８名様限定ですので必ずチケットをお取りいただき来場ください。

チケット申し込み：https://otagroup-8years.peatix.com

（※2月3日20時より受付開始）

特別イベント メタばあちゃん「ひろこ」によるお悩み相談会

モニターに映し出された後期高齢者Vtuberメタばあちゃん0期生で実年齢87歳のひろこが来場者の方の質問にお答えいたします。１枠８名様限定ですので必ずチケットをお取りいただき来場ください。参加料は無料です。※本人が広島からオンライン出演する関係で手間取る可能性もございます、ご容赦ください。

メタばあちゃんyoutubeチャンネル：https://www.youtube.com/@metagrandma

イベント：2月14日(土)13:00～

チケット申し込み：https://otagroup-8years.peatix.com

（※2月3日20時より受付開始）

Mirrativプラチナパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー募集

ミラミラの特徴

・Mirrativ PARTNER AGENCY AWARD 2025 総合部門最優秀賞

・最上位ランク「プラチナ」事務所

・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2026年1月末日時点）

・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意

・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト

・定期的な有名作曲家によるオリ曲オーディション

応募条件

・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）

・Mirrativを過去90日の間に配信をしていない方

・ミラティブスターズの経験がない方

※ライバー再挑戦、初心者も歓迎

※顔出しせずに配信可能

※機材はスマホだけで可能

応募方法

公式ホームページの「LINEエントリー」より受付

https://mirra-mirra.com/

応募期間

年間通じて随時募集

OTAGROUP株式会社（オタグループ）

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。

https://otagroup.co.jp