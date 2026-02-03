こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
CTF Life、PSG Academy中国大湾区との戦略的独占提携契約を深化香港および中国本土でサッカーのユース育成プログラムを支援
香港 - Media OutReach Newswire- 2026年2月3日 - CTF Lifeは本日、パリ・サンジェルマン・アカデミー（粤港澳大湾区・中国）との独占パートナーシップを延長すると発表しました。これにより、同アカデミーの専門的なトレーニングプログラムおよび関連スポーツ事業を、香港および中国本土全域へ継続的に展開します。
世界屈指のサッカーアカデミーとの3年間にわたる協力強化は、新たなマイルストーンであり、体系的かつ高品質な育成プログラムを通じて若い才能を育て、青少年の全人教育を推進するというCTF Lifeの強い決意を示しています。
CTF Lifeの執行取締役兼最高経営責任者（CEO）であるイップ・マンキット（左）と、PSGアカデミー（粤港澳大湾区・中国）の最高経営責任者（CEO）ヤニック・ンガサ（右）が、独占的パートナーシップの延長を発表し、パリ・サンジェルマン・アカデミーの専門的なサッカートレーニングプログラムおよび関連スポーツ事業を、香港および中国本土全域へ継続的に展開することを表明しました。
本プログラムは、約1,000万人の学生に恩恵をもたらす見込みで、香港、マカオ、中国本土の学校、企業、住宅コミュニティなどを幅広くカバーします。これにより、若者のサッカー技術の向上と競技への情熱を育みます。
通常のトレーニングに加え、パリで開催される年次国際大会**「PSGアカデミー・ワールドカップ」**への参加、パリ・サンジェルマンの本拠地スタジアム訪問、世界トップレベルの選手との交流など、特別な国際体験も提供されます。
CTF Life執行取締役兼CEOイップ・マンキットは次のように述べています。
「今回の協力延長は、スポーツを通じて若者の成長を支援するという私たちの長年の使命を体現するものです。現地トレーニングと唯一無二の国際体験を融合させることで、次世代の才能が視野を広げ、自信、回復力、チームワークを育み、夢に向かって前進できる道を切り拓きます。これは、保険の枠を超えた新たな価値創造という私たちの理念そのものです。」
PSGアカデミー（粤港澳大湾区・中国）CEOヤニック・ンガサは次のように述べました。
「CTF Lifeのような先進的な企業との協力は、単なるサッカー教育を超え、次世代の成長基盤を築くものです。若者が自信を持って夢を追いかけられるようにするという共通のビジョンを私たちは共有しています。香港、マカオ、中国本土への展開を通じて、数百万人の若者の健康、回復力、そして未来に共に投資しています。」
CTF Lifeは、意義深く効果的な青少年育成プログラムへの継続的な投資を通じ、地域社会の福祉向上と長期的な人材育成に貢献し、次世代のためにより明るく希望に満ちた未来を創造していきます。
CTF Lifeについて
チョウ・タイフック・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（「CTF Life」）は、香港で40年の歴史を誇る生命保険会社であり、チョウ・タイフック・サービス・リミテッド（「CTFS」）（香港証券取引所：659）の完全子会社です。香港を代表する大手生命保険会社の一つでもあります。
チョウ・タイフック・エンタープライズ・グループの一員として、CTF Lifeはグループの強固なエコシステムとの連携を通じ、顧客とそのご家族が「人生の旅」を歩む中で、個別に設計されたプラン、生涯にわたる保障、そして多様なライフスタイル体験を提供しています。
グループの強固な財務基盤とグローバルな投資戦略を活かし、CTF Lifeはアジアを代表する保険会社となり、保険の枠を超えた新たな価値の創造を目指しています。
PSGアカデミー（粤港澳大湾区、中国）について
PSGアカデミー（粤港澳大湾区・中国）は、世界的に評価されているパリ・サンジェルマンの育成メソッドを地域に導入することを目的とし、香港、マカオおよび中国本土の青少年向けに包括的なサッカートレーニングを提供しています。
パリ・サンジェルマン・アカデミーおよびUEFA認定コーチが指導し、技術力の向上、チームワーク、スポーツマンシップを重視した、楽しく教育的な環境の中で、国際舞台への道を切り拓く貴重な機会を提供しています。
http://www.psgacademyguangdong.com
http://www.psgacademyhongkong.com
