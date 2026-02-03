住友林業グループの国内総合不動産事業を担う株式会社LeTech（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：藤原 寛、以下「当社」という。）は、デザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」の『LEGALAND幡ヶ谷South』が1月29日に東京都渋谷区において竣工したことをお知らせいたします。なお、本物件は東京都内におけるLEGALANDシリーズの竣工100棟目の節目を飾るプロジェクトとなります。

■『LEGALAND幡ヶ谷South』の物件概要

所在 ：東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目

交通 ：京王線「幡ヶ谷」駅 徒歩約５分

敷地面積 ：165.28 ㎡

延床面積 ：589.64 ㎡

構造・規模：鉄筋コンクリート造地下１階付地上４階建

総戸数 ：14戸（1K：4戸 / 1DK：3戸 / 1LDK：4戸 / 2LDK：3戸）

■『LEGALAND幡ヶ谷South』の特徴

本物件は幡ヶ谷駅から徒歩５分とアクセスが良く、周辺は落ち着いた住宅街となっており、向かいの「西原緑道」で豊かな緑に触れ合うことができる優れた居住環境がそろっています。

建物は「小さな都市と緑」をコンセプトとし、成熟した都市型デザインを施すことで周辺環境や住まう人々に対して街の中で先駆者となり、本建物に影響され街の成長が活性化されるようなシンボルを目指しました。外観はロンドンの街並みを再現するため基礎部をコンクリート打放しに仕上げ、エントランスホールはアプローチからの連続性を確保するため、ダークカラーをベースとすることでコンセプトを表現しました。

内装は「小さな都市と緑」というコンセプトを表現するため自然をモチーフとしたフランスの片田舎風デザインとすべくホワイトカラーベースの中でコンクリート打放しと調和するようアクセントとして木目を採用しました。白基調の居室は入居者様に暮らしを自由にイメージしてもらいたいという想いもこめています。また、南東角地の抜けを活かすように、コーナーウィンドウ／連窓を要所に配置することで、住戸内に二方向から光が差し込み、明るさと見通しの良さが日常の快適さにつながります。

■デザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」とは？

当社が開発するデザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」は、これまで東京都内を中心に国内110棟の開発実績（LEGALAND+含む）を誇っています。当社がこれまで培ってきた不動産開発のノウハウやこだわりによって生み出される「LEGALAND」は、快適な居住空間をご提供するとともに、優れた投資資産として国内外の事業会社及び個人投資家様からも高い評価をいただいています。

①使いやすくゆとりのある空間

耐力壁で建物の荷重を支える「壁式構造」を採用することで、室内に柱や梁が無い、使いやすい居住空間を実現しています。また、それぞれの物件ごとに設備にこだわり、入居者様のニーズの高い充実した設備を備えています。

②立地へのこだわり

人気の城南・城西エリアを中心にシリーズを展開しています。「駅近」物件にこだわり、入居者様の生活に高い利便性を提供します。

③デザイン性の高さ

外観はコンクリート打放しをベースとし、シンプルながらモダンでスタイリッシュなデザインとしています。画一的なマンションを供給するのではなく、その土地の形状や周辺環境に調和するデザインを供給しています。

④高いキャッシュフロー効果

これまで培ってきた開発ノウハウによって土地の収益性を最大化し、投資家様へは高キャッシュフローの物件を提供しています。「LEGALAND」はデザイン・収益性で国内外から高い評価を得ています。

⑤「LEGALAND」に込めた想い

「LEGA」はイタリア語で「結ぶ」「繋がる」という意味があります。

建物と人々、人々と人々が繋がる場所を提供したいという思いで、「LEGA(繋ぐ)」＋「LAND(場所・土地)」で「LEGALAND」と名付けました。

都心、駅近の好ロケーション、広い空間を活かすスタイリッシュな設計、また、メンテナンスの負荷が少なく、周辺環境にも優しい設計を提案し、「LEGALAND」は住む人、持つ人、街の人へ配慮した建物を目指します。

その他「LEGALAND」の詳細は当社LEGALANDサイト（https://legaland.jp/）を是非ご参照ください。

■株式会社 LeTech 会社情報

会社名 ：株式会社 LeTech

代表 ：代表取締役社長 藤原 寛

本社 ：〒530-0027

大阪府大阪市北区堂山町３番３号 日本生命梅田ビル 10階

東京支社：〒105-0001

東京都港区虎ノ門1丁目２番８号 虎ノ門琴平タワー ７階

設立 ：2000年 ９月 ７日

ホームページ：https://www.letech-corp.net/

事業内容：ソリューション事業、不動産管理事業