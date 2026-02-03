住友林業グループの国内総合不動産事業を担う株式会社LeTech（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：藤原 寛、以下「当社」という。）は、猫と人の幸せを実現する全戸「猫」特化型賃貸マンション「LEGALAND+猫MIYAKOJIMA」（大阪市都島区高倉町）が１月30日に竣工したことをお知らせいたします。

■物件概要

名称 ：LEGALAND+猫MIYAKOJIMA

所在 ：大阪市都島区高倉町１丁目

交通 ：大阪メトロ谷町線「都島」駅 徒歩８分

敷地面積 ：320.39㎡

延床面積 ：1,049.69㎡

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上８階建

総戸数 ：21戸 （1LDK）

■物件の特徴

1. 猫専用設計で「猫と愛猫家のコミュニティ」を幸せでみたす





一般的なペット可の賃貸マンションでも、爪とぎによる壁や床の傷つきやすさから「猫はNG」とされるケースが多く、猫好きの方々にとって大きな悩みとなっています。「LEGALAND+猫MIYAKOJIMA」では、全戸「猫」特化仕様で多頭飼いも可能です。壁や床に傷がつきにくい素材や設計（抗菌・抗臭クロス、傷がつきにくい壁材、壁コンセント高設計）を採用するほか、キャットウォークや猫ステップなど、猫の運動を想定した、愛猫が自由に動き回れる空間を実現しています。

2. 愛猫の安全は最大に・ストレスは最小限に





住居の玄関前に二重扉の設置や、猫が開けにくいノブ形状を採用するなど、飛び出しや脱走を防ぐ設備を備えるほか、壁のコンセントは床から50ｃｍの高さを確保し、愛猫のイタズラやスプレー行為（※）等によるトラブルを防ぐなど安全にも配慮しています。

また、一般的なペット可のマンションでは、犬の鳴き声などが原因で猫がストレスを感じることが少なくありません。本物件は「猫専用マンション」として、愛猫が安心して暮らせる静かな住環境を実現。また飼い主の安心感も高め、猫好き入居者同士のコミュニティ内の交流も生まれやすくなります。

※スプレー行為…猫がしっぽとお尻を高く上げて垂直な場所に少量の尿をかけるマーキング行動

3. 愛猫の健康をまもるペット専門ドクターへ24時間健康相談

ペット専門ドクターと提携し、入居者様にはドクターへの健康相談・診断サービス（年４回無料）を用意、LINEで24時間相談も可能です。

愛猫の健康管理をサポートすることで、飼い主の不安を軽減し、安心して愛猫とずっと幸せに暮らせる環境を提供します。

4. IoTで愛猫とつながる暮らし





全戸にペットカメラ・環境センサーを設置しており、外出先からスマホで室温管理や愛猫の様子確認が可能です。環境センサーが温度変化を検知し、スマホに通知。外出先からエアコン操作も可能で、愛猫の快適な環境を常に維持でき、共働き世帯や単身者でも、安心して猫を飼える環境を提供します。

最新のIoT技術で、ペットの健康管理や安全性を高め、入居者の安心感と利便性を向上させています。

■LEGALAND+(リーガランドプラス)のコンセプト





当社の主力ブランドであるデザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」を進化させたブランドである「LEGALAND+」。新ブランドである「LEGALAND+」は、「LEGALAND」の良さは引き継ぎつつ、モダニズム建築の次の一手を担うべく、様々なプラスワンを吹き込みたい。「＋」の思いは、「LEGALAND」へ一番装飾の少ない一文字で“プラスワン”を表現しています。

「これだけはゆずれない」こだわりを持つ人のために、他にはない視点で暮らしのニーズに応え、細やかなこだわりや要望を叶える、新しい住まいの選択肢を「LEGALAND+」を通して提供します。





LEGALAND+開発実績

「LEGALAND+」及び「LEGALAND」の詳細は当社LEGALANDサイト（https://legaland.jp/）を是非ご参照ください。

■株式会社 LeTech 会社情報

会社名 ：株式会社 LeTech

代表 ：代表取締役社長 藤原 寛

本社 ：〒530-0027

大阪府大阪市北区堂山町３番３号 日本生命梅田ビル 10階

東京支社 ：〒105-0001

東京都港区虎ノ門1丁目２番８号 虎ノ門琴平タワー ７階

設立 ：2000年９月７日

ホームページ：https://www.letech-corp.net/

事業内容 ：ソリューション事業、不動産管理事業