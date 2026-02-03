SEU・TID耐性が競争力を左右-2031年3.66億ドル規模へ拡大するLEO耐放射線IC市場動向
LEO耐放射線ICの定義と市場背景
LEO耐放射線ICとは、低軌道（Low Earth Orbit, LEO）衛星や宇宙機器に搭載される集積回路で、高エネルギー宇宙放射線に対する耐性を有する半導体である。これらのICは宇宙環境におけるシングルイベントアップセット（SEU）や総線量効果（TID）に耐えることが求められ、信頼性と長寿命を兼ね備えた設計が不可欠である。地球低軌道における通信衛星、地球観測衛星、軍事・防衛用衛星などの増加に伴い、LEO耐放射線ICは宇宙産業の根幹部品として、極めて重要な位置を占める。特に民間衛星通信網の拡張や宇宙インフラ整備の加速により、LEO耐放射線ICの需要は従来の軍事・防衛用途にとどまらず、商用市場においても顕著な成長が期待される。
市場規模と成長性
LP Informationの調査レポート「世界LEO耐放射線IC市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593880/leo-radiation-resistant-ic）によると、グローバルLEO耐放射線IC市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）8.8%で拡大し、2031年には市場規模が3.66億米ドルに達すると予測されている。市場の成長は、LEO衛星打ち上げ件数の増加、宇宙通信インフラの拡充、さらには民間宇宙企業の参入による需要喚起に支えられる。特に、衛星コンステレーション構築においては、耐放射線ICの信頼性と量産性が競争力の決め手となり、各企業は技術開発と生産体制の最適化に注力している。市場は依然としてニッチであるものの、技術成熟度の向上と供給体制の安定化により、今後数年間で急速な拡大が見込まれる。
図. LEO耐放射線IC世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340722/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340722/images/bodyimage2】
図. 世界のLEO耐放射線IC市場におけるトップ企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業と市場シェア
LEO耐放射線ICの世界市場は、Texas Instruments、STMicroelectronics、Analog Devices、Renesas、AMD、Microchip、Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology、Honeywell Aerospace、BAE Systems、Lattice Semiconductorなどの主要企業によって牽引されている。2024年において、トップ10企業の売上合計は約81.0%の市場シェアを占め、寡占的な市場構造であることが明確である。特に、米国と欧州の企業は高性能ICの開発力と宇宙産業との長期的パートナーシップにより、競争優位を保持している。また、中国企業の参入も進展しており、国内需要への対応およびグローバル市場でのプレゼンス拡大が注目される。
業界の特徴と今後の展望
LEO耐放射線IC市場は、技術高度化、製品信頼性、供給網安定性の三要素が成長の鍵である。小規模ながら高付加価値市場であるため、企業間競争は製品差別化と技術リードを中心に展開される。また、宇宙関連政策や衛星打ち上げ支援策は市場拡大の追い風となる。民間企業の宇宙参入増加は、従来の軍事・防衛用途に依存していた市場構造に変化をもたらし、新規事業機会を創出する。今後は、耐放射線性能と低消費電力を両立させたICの需要増加が予測され、世界的に標準化された品質認証や量産技術の確立が、市場シェア拡大に直結する要因となるであろう。
【 LEO耐放射線IC 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、LEO耐放射線ICレポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
【 LEO耐放射線IC 報告書の章の要約：全14章】
