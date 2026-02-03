ニジゲンノモリ公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 クレヨンしんちゃんコラボルーム限定ノベルティ 「ひろしの名言ブロマイド5種コンプリートセット」
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、クレヨンしんちゃんコラボルームの宿泊者を対象とした限定ノベルティ「ひろしの名言5種コンプリートセット」を2026年2月14日（土）～3月14日（土）の期間限定で提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340731/images/bodyimage1】
本ノベルティは、アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」にて大好評開催中の「ひろしの家族愛スタンプラリー」をクリアすることで手に入れられる“ひろしの名言ブロマイド”が 5種類全て揃ったコンプリートセットです。通常では、スタンプラリーをクリアすることで1種類しか手に入れられないブロマイドが全て手に入る、貴重なセットとなっております。どの名言も胸が熱くなるものばかり・・・。野原家の家族愛に包まれながら、家族で過ごす大切なひとときをお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340731/images/bodyimage2】
■GRAND CHARIOT 北斗七星135°クレヨンしんちゃんコラボルーム限定ノベルティ 「ひろしの名言ブロマイド5種コンプリートセット」概要
期間：
2026年2月14日（土）～3月14日（土）
対象：
上記期間中にコラボルーム「オラのコクーン」、「ヘンダーコクーン」にご宿泊された方
内容：
アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」で開催されているイベント「ひろしの家族愛スタンプラリー」の景品である、“ひろしの名言ブロマイド”が5種類全て揃ったコンプリートセットを、ご宿泊される1組につき1セットをプレゼントいたします。
■ （参考）GRAND CHARIOT 北斗七星135°『オラのコクーン』『ヘンダーコクーン』
時間：
チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00
定員：
オラのコクーン／4名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
ヘンダーコクーン／2名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
内容：
※上記ノベルティと、宿泊特典を含む
オラのコクーン／50,518円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）
登場キャラクターである「しんのすけ」や「ひまわり」が高さ5mの天窓からお部屋を覗く様子や、大きなシロのラグマット、隠れぶりぶりざえもんの装飾などが施されており、「クレヨンしんちゃん」の世界を体験できるお部屋です。実際に作中で着用しているデザインをモチーフにしたパジャマ、大人用アクション仮面のコスチュームなど、大人も子ども楽しめる限定グッズもご用意しております。
＜宿泊特典＞
・クレヨンしんちゃんお土産3点セット
・ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット（宿泊人数分）
・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)
ヘンダーコクーン／55,055円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）
1996年に公開された映画クレヨンしんちゃんの大ヒット作「映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」に出てくる人気キャラクターたちの装飾が施されており、ヘンダーランドの不思議な世界観を再現した空間となっています。また、映画に出てくるシーンを再現した仕掛けも満載となっています。宿泊者様には、ここでしか手に入らないオリジナルデザインのノベルティをプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340731/images/bodyimage1】
本ノベルティは、アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」にて大好評開催中の「ひろしの家族愛スタンプラリー」をクリアすることで手に入れられる“ひろしの名言ブロマイド”が 5種類全て揃ったコンプリートセットです。通常では、スタンプラリーをクリアすることで1種類しか手に入れられないブロマイドが全て手に入る、貴重なセットとなっております。どの名言も胸が熱くなるものばかり・・・。野原家の家族愛に包まれながら、家族で過ごす大切なひとときをお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340731/images/bodyimage2】
■GRAND CHARIOT 北斗七星135°クレヨンしんちゃんコラボルーム限定ノベルティ 「ひろしの名言ブロマイド5種コンプリートセット」概要
期間：
2026年2月14日（土）～3月14日（土）
対象：
上記期間中にコラボルーム「オラのコクーン」、「ヘンダーコクーン」にご宿泊された方
内容：
アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」で開催されているイベント「ひろしの家族愛スタンプラリー」の景品である、“ひろしの名言ブロマイド”が5種類全て揃ったコンプリートセットを、ご宿泊される1組につき1セットをプレゼントいたします。
■ （参考）GRAND CHARIOT 北斗七星135°『オラのコクーン』『ヘンダーコクーン』
時間：
チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00
定員：
オラのコクーン／4名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
ヘンダーコクーン／2名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
内容：
※上記ノベルティと、宿泊特典を含む
オラのコクーン／50,518円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）
登場キャラクターである「しんのすけ」や「ひまわり」が高さ5mの天窓からお部屋を覗く様子や、大きなシロのラグマット、隠れぶりぶりざえもんの装飾などが施されており、「クレヨンしんちゃん」の世界を体験できるお部屋です。実際に作中で着用しているデザインをモチーフにしたパジャマ、大人用アクション仮面のコスチュームなど、大人も子ども楽しめる限定グッズもご用意しております。
＜宿泊特典＞
・クレヨンしんちゃんお土産3点セット
・ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット（宿泊人数分）
・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)
ヘンダーコクーン／55,055円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）
1996年に公開された映画クレヨンしんちゃんの大ヒット作「映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」に出てくる人気キャラクターたちの装飾が施されており、ヘンダーランドの不思議な世界観を再現した空間となっています。また、映画に出てくるシーンを再現した仕掛けも満載となっています。宿泊者様には、ここでしか手に入らないオリジナルデザインのノベルティをプレゼントいたします。