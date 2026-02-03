【DAM×CMS連携で変わる】CIERTO×HeartCoreで実現する“商品情報起点”のWeb運用で情報精度と配信スピードの向上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340676/images/bodyimage1】
商品サイトやブランドサイト、キャンペーンサイト、ECサイト、SNSなどデジタルメディアの活用が盛んな昨今、"魅力的なコンテンツをいかに早く提供できるか"が非常に重要です。
一方で、Web / EC / SNS担当者がその早さを意識するあまり、"正しいコンテンツを届けるという情報の精度"が損なわれてしまっては、その効果を最大化することができません。
また、カタログやパンフレット、営業資料など従来の印刷メディアとの密接な連携も求められるなかでは、"正しい商品情報"を一元管理し、その情報を起点として多メディアへ網羅的に配信できる基盤が必要になります。
本セミナーでは、膨大なデジタルアセットと商品情報を効果的に管理できる DAM（デジタルアセットマネジメント） | PIM（商品情報管理）「CIERTO」と 、一貫した体験を提供顧客に合わせて最適化して配信できるCMS「HeartCore」を成功事例を交えてご紹介します。
■セミナー概要
開催日時：2026年2月17日（金） 15：30～16：30
主催：ハートコア株式会社
登壇者：ハートコア株式会社 営業本部 セールスリーダー 岩下 隆太郎 様
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン マーケティングセールス部 マネージャー 篠原 優太
参加費用：無料
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=136
■セミナー詳細
【VPJセッション】
Web/EC/SNSにおけるコンテンツの「質と配信スピード」を高める、
商品情報|コンテンツ管理基盤「CIERTO DAM | PIM」とは
商品サイトやブランドサイト、キャンペーンサイト、ECサイト、SNSなどデジタルメディアを活用した販促施策の成否は、顧客の購買意欲を揺さぶるコンテンツの「質と配信スピード」で決まります。
しかし、膨大な商品情報や画像・動画が社内に散在し、素材探しや媒体ごとの再加工に追われていては、最大の販売チャンスを逃してしまいます。
本セッションでは、最新の商品素材を集約し、あらゆるチャネルへワンソースで即座に展開できる、商品情報/コンテンツ管理基盤「CIERTO DAM | PIM」を成功事例を交えてご紹介します。
【ハートコアセッション】
デジタルアセットをCMSと組み合わせ、Webサイトで最大限活用する方法のご紹介
DAM | PIMで管理したデジタルアセットを様々な配信先に適切に情報発信していくためには、CMSの活用も欠かせません。
企業の広報・宣伝・販促・営業活動における媒体のコンテンツ制作に関わるあらゆる情報を一元管理し、HeartCore CMSと連携してから各種チャネルへの配信を実行。
一元管理された情報からコンテンツ化し商談を作るHeartCore CMSとDAM | PIM連携についてデモを交えてご紹介します。
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
商品サイトやブランドサイト、キャンペーンサイト、ECサイト、SNSなどデジタルメディアの活用が盛んな昨今、"魅力的なコンテンツをいかに早く提供できるか"が非常に重要です。
一方で、Web / EC / SNS担当者がその早さを意識するあまり、"正しいコンテンツを届けるという情報の精度"が損なわれてしまっては、その効果を最大化することができません。
また、カタログやパンフレット、営業資料など従来の印刷メディアとの密接な連携も求められるなかでは、"正しい商品情報"を一元管理し、その情報を起点として多メディアへ網羅的に配信できる基盤が必要になります。
本セミナーでは、膨大なデジタルアセットと商品情報を効果的に管理できる DAM（デジタルアセットマネジメント） | PIM（商品情報管理）「CIERTO」と 、一貫した体験を提供顧客に合わせて最適化して配信できるCMS「HeartCore」を成功事例を交えてご紹介します。
■セミナー概要
開催日時：2026年2月17日（金） 15：30～16：30
主催：ハートコア株式会社
登壇者：ハートコア株式会社 営業本部 セールスリーダー 岩下 隆太郎 様
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン マーケティングセールス部 マネージャー 篠原 優太
参加費用：無料
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=136
■セミナー詳細
【VPJセッション】
Web/EC/SNSにおけるコンテンツの「質と配信スピード」を高める、
商品情報|コンテンツ管理基盤「CIERTO DAM | PIM」とは
商品サイトやブランドサイト、キャンペーンサイト、ECサイト、SNSなどデジタルメディアを活用した販促施策の成否は、顧客の購買意欲を揺さぶるコンテンツの「質と配信スピード」で決まります。
しかし、膨大な商品情報や画像・動画が社内に散在し、素材探しや媒体ごとの再加工に追われていては、最大の販売チャンスを逃してしまいます。
本セッションでは、最新の商品素材を集約し、あらゆるチャネルへワンソースで即座に展開できる、商品情報/コンテンツ管理基盤「CIERTO DAM | PIM」を成功事例を交えてご紹介します。
【ハートコアセッション】
デジタルアセットをCMSと組み合わせ、Webサイトで最大限活用する方法のご紹介
DAM | PIMで管理したデジタルアセットを様々な配信先に適切に情報発信していくためには、CMSの活用も欠かせません。
企業の広報・宣伝・販促・営業活動における媒体のコンテンツ制作に関わるあらゆる情報を一元管理し、HeartCore CMSと連携してから各種チャネルへの配信を実行。
一元管理された情報からコンテンツ化し商談を作るHeartCore CMSとDAM | PIM連携についてデモを交えてご紹介します。
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。