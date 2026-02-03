2025年の通信講座人気ランキングを発表！子どもに関する資格講座が1位＆2位独占【四谷学院】
大学受験予備校「四谷学院」の手がける通信講座が、2025年の人気講座ランキングを2月3日（火）に発表しました。 過年度から続く少子化の傾向が加速し、ニュースでも過去最低の出生数等が報じられる中、子ども一人ひとりに合わせた対応が求められる傾向が強まっています。四谷学院でも、合格実績の高い保育士資格試験対策講座や、支援ニーズが高まる発達障害児支援士資格認定講座、高校中退等の状況でもキャリアアップの道を開く高卒認定試験対策講座など、子どもにかかわる資格講座が上位にランクインしました。
四谷学院通信講座 年間人気ランキング
【概要】
ランキング対象期間：2025/1/1～2025/12/31
ランキング対象：上記期間における申込数・資料請求数・問合せアクセス数
ランキング結果ページURL：https://yotsuyagakuin-tsushin.com/ranking_year/
■トップ5は資格取得を目指す講座が多くランクイン
1位 保育士試験対策講座
2位 発達障害児支援士資格認定講座
３位 高卒認定試験（高認）対策講座
4位 宅建（宅地建物取引士）資格対策講座
５位 筆ペン字講座
-----
上位5講座は、子どものよりよい教育にかかわる講座に加え、国家資格として根強い人気の宅建講座、趣味として初めて筆ペン字講座がボールペン字講座を上回る順位でランクインしました。保育士講座は、四谷学院通信講座における合格率が３年連続の7割超えと安定した合格実績となり、チャレンジを決意する方が増えたと考えられます。
また近年の発達支援・発達障害に関わるニーズの高まりの中、業界内でも資格認定に長年の実績がある発達障害児支援士が2位に。株式会社四谷学院、学校法人四谷学院での通信制高校にかかわるサービスの広がりの影響を受けてか、高卒認定試験（高認）対策講座への関心も多く寄せられました。
■教養やスキルアップに関する講座も人気
6位以降は以下のような結果に。
6位 ボールペン字講座
7位 硬筆書写技能検定対策講座
8位 心理学入門講座
9位 臨床心理士指定大学院入試対策講座
10位 こども環境管理士試験対策講座
-----
5位にランクインしていた筆ペン字講座のほか、王道のボールペン字、硬筆書写技能検定の対策講座など“字”にまつわる実用講座は安定した人気が結果に表れています。
またランク外ではありますが、2025年12月には子どもの「ことば」に特化した新講座、「まいにちことばレッスン」が開講し、ことばの育て方に迷う保護者や祖父母からお問い合わせが寄せられています。
【株式会社四谷学院について】
本社：東京都新宿区四谷1-10
代表者：代表取締役 植野治彦
URL：https://www.yotsuyagakuin.com/
事業内容：教育（予備校・個別指導教室・通信講座）
配信元企業：株式会社四谷学院
