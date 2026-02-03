アックスヤマザキの『 TOKYO OTOKOミシン』が第13回ジェネリック家電製品大賞を受賞しました。

株式会社アックスヤマザキ

ミシンメーカー株式会社アックスヤマザキ(代表取締役：山崎 一史)が販売する「TOKYO OTOKOミシン」が、第13回ジェネリック家電製品大賞を受賞(主催：一般社団法人ジェネリック家電推進委員会)致しました。

受賞対象名：TOKYO OTOKOミシン

https://www.axeyamazaki.co.jp/products/om-01/

【ジェネリック家電大賞とは】

日本国内で発売される電機大手8社以外の、優良な中小家電メーカー製家電製品の品質と安全性の向上、市場拡大を願って、2013年10月に一般社団法人ジェネリック家電推進委員会によって設立された賞。毎年発売される多くの家電製品の中で、品質、デザイン、機能、コストパフォーマンスやオリジナリティ等に極めて優れた良心的な製品、なおかつ広く市場に受け入れられた製品が表彰される賞典。メーカーの思惑にとらわれない「庶民の庶民による庶民のための家電賞」として高い独立性と、市場との親和性が高く評価されている。

■TOKYO OTOKOミシン３つのこだわり

1.「縫い」のこだわり

直線縫いを、極限まで強く、美しく。この一点だけを徹底追及しました。

1． 鉄製フルモノコックボディ＋超硬度針板

重量11.6kgの鉄製ボディが高い耐久性と安定した縫製を実現。針板も家庭用ミシンの

約2倍の硬度に。固い生地を縫っても沈みません。

2． 直線縫い特化型仕様

針が左右にぶれにくく、美しい直線縫いが可能で縫い締まりのよい「直線専用垂直半回転釜」を搭載しました。

3． ９０Wハイパワーモーター

職業用ミシンと同等の９０Wハイパワーモーターを搭載。ハードな生地でも圧倒的な貫通力でしっかり縫えます。※針は最下点からスタートしてください。

4． 縫い始め糸絡み防止器

縫い始めの糸絡みを防ぎ、美しい縫い目を実現させます。

2.「送り」のこだわり

「送り」とは、縫製中の生地を移動させる仕組みのこと。

厚物には、安定した送り機構が不可欠です。

1． 厚物対応・鉄製送り機構

工業用ミシンでも採用される鉄の送り機構で、一般的な家庭用ミシンの倍以上の送り力※を実現しました。※当社比

2． ボックス送り機構

安定した生地送りを実現できる「ボックス送り」を採用。

3． 押え圧力調整装置

生地の厚さに応じて押えの圧力を調整できます。家庭用ミシンと比較して最大約1.5倍の圧力をかけることが可能。（※）※当社比

3.「使いやすさ」のこだわり

もちろん、ミシンとしての使いやすさも徹底追及しています。

1． 縫い目送り幅調節＆返し縫いレバー

縫い目の長さを自由に調節できます。返し縫いも可能。

2． メインシャフト直結はずみ車

コードバンを縫ってもスリップしにくい直結構造を採用した手回ししやすい大きな形状。

3． ＃１８針を標準装備

厚物縫いに適した針（一般の家庭用ミシン針より強度の高いHL×5針）5本を同梱。

＜TOKYO OTOKOミシンでできること＞

＜代表取締役 山崎一史 コメント＞

「ミシンは、女性がするもの」そんなイメージを壊したい。」

今まで家業のミシンメーカー3代目として携わってきましたが、ミシンや関連品は女性目線のものばかりで「ミシンは女性がするもの」というような偏った風潮が続いてきました。自分自身も新製品の開発ターゲットは女性ばかりでした。

でも、片や男性からもレザーや帆布生地などのかっこいい素材を使って、自分だけのものをつくりたい、という声が年々増えていく中、コロナ禍で自分の時間ができた事がきっかけで男性女性関係なくミシンに興味を持つ方が急増しました。ならば、自分のように、普段手芸をしない男性が楽しめる。今までのミシンとは全く違う、男性が手にしても違和感のないミシンを作りたいと思ったのがスタートです。

かつて、家庭で料理は女性がするものするものと言われていましたが、今では男性が料理で楽しむことが当たり前に。むしろ男性が料理することがかっこいいと言われるまでになりました。

ジェンダーレス、多様性が求められる時代の中で、あえて「OTOKO ミシン」と名付けることで、男性もミシンを使う時代になったんだというメッセージを発信したい。ミシンも男の料理のように楽しめてかっこいいと言われるような世界観をつくりたい。

レザークラフトやDIY、アウトドアなど男性特有の世界観の中で、自分のものは自分でつくりたい、もっとこだわりたい、そんな男の夢を叶える、かつインテリアにもなる相棒のようなミシン、そんな想いで男のミシンを開発しました。

【製品概要】

製品名 ：TOKYO OTOKOミシン

価格 ：本体価格 40,000円（税込44,000円）

発売日 ：2022年11月4日予定

製品サイズ ：幅44.5×奥24×高30.5(cm)

製品重量 ：約11.6kg(本体のみ)

セット内容 ：針（HL-5#18）×5本、ボビン×3個、糸たて棒、フェルト、工業用糸立て台、ドライバー（大/小）、油さし、スムース押え、糸通し器、フットコントローラー、取扱説明書、保証書

電源 ：AC100V

販売流通 ：メーカー直販など

ホームページ ： https://www.axeyamazaki.co.jp/products/om-01/

【株式会社アックスヤマザキ 会社概要】

ミシンを通じて、社会課題を解決してお役に立てるようなモノづくり、コトづくりをすることで「もう一度一家に一台」を目指して市場を創造する創業75年の家庭用ミシンメーカー。

代表取締役は３代目。

会社名 ： 株式会社アックスヤマザキ

代表者 ： 代表取締役 山崎 一史

※「崎」は立つさきが正式表記

所在地 ： 〒544-0022 大阪府大阪市生野区舎利寺3丁目12番5号

創業 ： 1946年10月1日

営業種目： 縫製機械などの製造販売

URL ： http://www.axeyamazaki.co.jp/