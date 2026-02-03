ABEMA、アプリ起動率170％向上を実現

adjust株式会社

アプリの計測・分析ツールを提供するAdjust(https://www.adjust.com/ja/)（本社：独・ベルリン、CEO：アンドレイ・カザコフ、日本ゼネラルマネージャー：佐々直紀）は、株式会社サイバーエージェントが運営するインターネットテレビサービス「ABEMA」が、Adjust のディープリンクソリューション「TrueLink(https://www.adjust.com/ja/solutions/deep-linking/)」を導入し、外部経路からの アプリ起動率が170％向上したことをお知らせいたします。

Google による Firebase Dynamic Links（FDL）終了を受け、ABEMAはディープリンク基盤の見直しを実施。さらに、分散していた計測ソリューションを Adjust に統合することで、データ活用と施策改善スピードの向上を実現しました。

Google による Firebase Dynamic Links（FDL）終了を受け、ABEMAはディープリンク基盤の見直しを実施。さらに、分散していた計測ソリューションを Adjust に統合することで、データ活用と施策改善スピードの向上を実現しました。

■ FDL終了と複数ツール運用が抱えていた課題

ABEMAでは、FDLを主要導線に利用していたことから、2025年8月のサービス終了に対応すべく代替ソリューションの導入が急務となっていました。同時に、

外部広告…Adjust

ブラウザ…Firebase

SNS…別ツール

と複数ツールが併存し、分析効率・一貫したデータ活用が難しい状況にありました。

■ TrueLink採用の決め手：信頼性・安定性・統合基盤としての価値

ABEMAは以下の理由から TrueLink を採用しました。

● 長年のAdjust利用による信頼性

開局初期から Adjust を外部広告計測に利用しており、運用知見も豊富。

● 高度なディープリンク挙動と実績

多様なアプリサービスでも安定した遷移を実現できる点を評価。

● 計測基盤の統一による分析効率向上

複数チャネルを単一の計測プラットフォームに統合できる点が大きな決め手となりました。

TrueLinkは、

- iOS/Androidそれぞれに最適化されたディープリンク制御- ブランドドメインによる信頼性の高いリンク生成- APIによる自動リンク発行

など、運用とUX双方を強化する機能を備えています。





■ プロジェクト体制：日本チームとグローバルの連携でスムーズに移行

2024年12月に移行プロジェクトを開始。Adjust日本チームが要件設計を担当し、ドイツのプロダクトチームと連携。

2025年4月には移行を完了し、追加で 管理画面から簡易にURL生成ができるAPI機能を共同開発 するなど、ABEMAの実運用に根ざした支援を実施しました。





■ 導入結果：アプリ起動率170％向上 & 計測領域の拡大

● 計測可能領域の拡大

これまで可視化できなかった流入経路を分析可能にし、判断材料が増えたことで施策の幅が拡大。

● ダイレクト遷移の最適化による起動効率改善

ブラウザを介さないアプリ間ダイレクト遷移の構築により、外部経路からのアプリ起動が 170％向上。

■ 今後の展望：チャネル拡大と分析高度化へ

ABEMAは、TrueLink のカバレッジ拡大により流入数とユーザー数の増加を目指すとともに、マーケティング・ミックス・モデリング（MMM）やマルチタッチアトリビューション（MTA）など、複雑なユーザージャーニーの分析にも積極的に取り組む方針です。

株式会社サイバーエージェント 宣伝本部 アドストラテジー局 局長 有重 文平 氏

「企業として重要な視聴体験の提供において、アプリは中心的な存在です。FDL終了への対応と同時に、計測環境を一本化することは大きな課題でしたが、Adjust の手厚いサポートによりスムーズな移行が実現しました。TrueLink によってデータ活用の幅が広がり、より精度の高いマーケティング判断が可能になっています。」



株式会社サイバーエージェント 宣伝本部 アドストラテジー局 マネージャー 中澤 直哉 氏

「TrueLink の導入により、外部経路からの遷移効率が大幅に改善し、アプリ起動率は170％向上しました。特にブラウザを経由しない直接的なアプリ間遷移が確保できたことは非常に大きな成果です。これにより、ユーザージャーニー全体の最適化をさらに深めることができるようになりました。」

Adjust 日本ゼネラルマネージャー 佐々直紀

「ABEMA様のように大規模かつ多様なアプリ運用を行うサービスにおいて、安定したディープリンク基盤と統一的な計測環境の構築は極めて重要です。TrueLink の導入がアプリ起動率170％という成果に直結したことを大変嬉しく思います。Adjust は今後も、日本のお客様のマーケティング成長に伴走し、データ活用と分析高度化を強力に支援してまいります。」



ABEMAのケーススタディはこちらからご覧いただけます。

https://www.adjust.com/ja/resources/case-studies/abema?utm_source=PR&utm_medium=release-ja&utm_campaign=JA_ABEMA_case_study_PR-AAA-(https://www.adjust.com/ja/resources/case-studies/abema?utm_source=PR&utm_medium=release-ja&utm_campaign=JA_ABEMA_case_study_PR-AAA-)





Adjustについて

Adjustは、デジタル広告やコネクテッドテレビ（CTV）、地上波テレビやQRコードまで、様々なキャンペーンのアプリインストール効果を計測し、その分析環境を提供することで、アプリの成長を目指す世界中のマーケターから信頼を得ています。急成長中のテック企業から、初めてアプリを立ち上げる実店舗を運営する企業まで、アプリマーケティングのあらゆるステージで顧客と連携しています。Adjustが提供する強力な計測・分析ソリューションから得られる可視性とインサイトが、マーケターがより優れた成果を達成できるようサポートします。

AdjustはAppLovin（アップラビン、NASDAQ:APP）のグループ会社です。