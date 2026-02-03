MMORPG「レジェンド・オブ・ユミル」、プレイするだけで日本の限定衣装がもらえる！

株式会社Weｍade Japan

WEMADE Co., Ltd.（代表取締役 Park, Kwan Ho、以下WEMADE）は、Unreal Engine 5で開発されたMMORPG『レジェンド・オブ・ユミル（Legend of YMIR）』において、本日より日本のユーザーに向けた特別なアップデートを実施する。

今回のアップデートの目玉は、日本のユーザーに新たな個性を提案する新衣装「不滅の花」の登場。「不滅の花」は、洗練されたデザインと圧倒的なディテールを誇る衣装で、伝説ランクを筆頭にクラス別の新規衣装14種に加え、武器スキン13種が一挙に追加された。これにより、ユーザーはYMIRの世界で自分だけの際立つスタイルをより自由に表現できるようになる。

■ 「衣装システム」を全面刷新、戦略的なスタイル選択が可能に

今回のアップデートでは、単なる外見の変更に留まらない「衣装システム」の抜本的な改編が行われた。

カテゴリーの細分化により衣装画面のUIを改善し、コンセプトごとに好みのスタイルや武器スキンを直感的に探せるようになった。

さらに、新たに導入された「装着効果」では、ランクに応じたステータスが付与され、見た目の美しさだけでなく、戦闘スタイルに応じた戦略的な衣装選択が可能となる。

加えて、衣装ポイント(CP)およびスペシャル衣装ポイント(SCP)の導入により、より多彩な衣装獲得への挑戦が広がった。

■ 失敗を恐れず高みへ、「合成再挑戦チケット」登場

さらに、日本のコミュニティからも要望が寄せられていた「合成再挑戦チケット」が期間限定で配布する。英雄ランク以上のヴァルキリーやディシール、パートナーの合成に失敗した履歴がある場合、本チケットを使用することで再び合成に挑戦することが可能だ。

「レジェンド・オブ・ユミル」は、衣装システムの刷新を通じて、日本のユーザーがより深く自己表現を楽しめる体験を今後も広げていく。

生まれ変わったアースガルド城の祝祭に集い、進化した「不滅の花」の輝きを、ぜひ体感してほしい。

アップデートの詳細は下記のリンクから確認できる。

▶︎https://www.legendofymir.com/ja/news/release/711875(https://www.legendofymir.com/ja/news/release/711875)

■ ゲームの入手方法

『レジェンド・オブ・ユミル』は、公式サイト（https://legendofymir.com(https://legendofymir.com)）およびWEMIX PLAY（https://wemixplay.com）からPC版をダウンロードできる。

モバイル版はGoogle PlayストアとApp Storeにて配信中。

▶『レジェンド・オブ・ユミル』App Store/Google ダウンロードQRコード

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/(https://www.wemix.com/)

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/(https://wemixplay.com/)

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役社長 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com/(https://www.wemade.com/)