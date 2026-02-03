コンヴァノ、ネイルサロン『FASTNAIL 本厚木駅前店』を2026年2月18日（水）にグランドオープン

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、当社が展開するネイルサロンブランド「FASTNAIL（ファストネイル）」の新店舗として、『FASTNAIL 本厚木駅前店』を2026年2月18日（水）にグランドオープンいたします。

本店舗のオープンにより、FASTNAILは神奈川県内で13店舗目、全国で72店舗目の展開となります。

神奈川県内におけるドミナント出店を進めることで、地域の皆さまにより身近で利便性の高いネイルサービスを提供してまいります。

■店舗の特長

写真はイメージです。

「FASTNAIL 本厚木駅前店」は、小田急線「本厚木駅」北口より徒歩3分の好立地に位置しています。

通勤・通学やお出かけの合間にも立ち寄りやすく、本厚木エリアをご利用のお客様にとって利便性の高い店舗です。

■店舗概要

店 舗 名 ：FASTNAIL 本厚木駅前店

所 在 地 ：神奈川県厚木市中町4-14-1 サクセス

本厚木ビル6階A

営業時間：平 日 11:00～21:00

土日祝 10:00～20:00

アクセス：小田急線「本厚木駅」北口より徒歩3

分

WEB予約：http://www.fastnail.jp/

HOT PEPPER Beauty：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000797902/

■オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、「FASTNAIL 葛西駅前店」限定で《1,000円OFFキャンペーン》を実施いたします。

- 期間：2026年2月18日（水）～2026年3月31日（火）- 内容：内容：5,000円（税込）以上のジェルネイルメニューで1,000円OFF

この機会に、FASTNAILの“スピーディ＆ハイクオリティ”なネイルをぜひご体験ください。

■ファストネイルについて

FASTNAILは、短時間で仕上がる施術と、トレンドを押さえた豊富なデザインメニューを特長とするネイルサロンです。

ワンカラー4,070円（税込）から、付け替えオフ無料の明瞭な価格設定で、高品質なジェルネイルを提供しています。全国に68店舗を展開しており、多くのお客様にご利用いただいています。

WEBサイト：https://www.fastnail.jp/

HOT PEPPER Beauty：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000797902/

■会社概要

会社名 ：株式会社コンヴァノ

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルS棟 B3階

創業 ：2007年4月11日

設立 ：2013年7月10日

代表者 ：代表取締役社長 上四元 絢

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」



コーポレートサイト：https://convano.com/

ネイリスト採用Webサイト：http://www.fastnail.jp/recruit/career/index.html