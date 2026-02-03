『初音ミク』×『SOUND VOLTEX ∇』『ポラリスコード』コラボが開催！

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、音楽ゲーム『SOUND VOLTEX ∇(サウンドボルテックス ナブラ)』と『ポラリスコード』にて、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が制作するバーチャルシンガー・ソフトウェア『初音ミク(はつねみく)』とのコラボレーションイベントを2月5日(木)から開始することをお知らせします。

『初音ミク』コラボを記念して、人気ボカロP3名の新曲が登場。「えんじぇる☆てすと！」「ミスクレイジースピード」「Pick up,Me!」の3曲を『SOUND VOLTEX ∇』、『ポラリスコード』でプレーすることができます。

『SOUND VOLTEX ∇』では、『初音ミク』の「システムボイス付きネメシスクルー」や、ボイス付き「アピールスタンプ」などが登場する期間限定「PREMIUM GENERATOR(プレミアムジェネレーター)」が「e-amusement購買部」に登場します。さらに、期間中「アピールカード」や「アピール称号」などが貰える「コラボスタンプボーナス」も実施します。

『ポラリスコード』では、ゲームのメインとなるキャラクター「コンテンター」と「コンテンター」をサポートしてくれる「サポートスナップ」に『初音ミク』が登場します。「e-amusement購買部」には、チャットスタンプやカスタムMVなど、『ポラリスコード』のプレーを彩るさまざまなカスタマイズアイテムが獲得できる「ボックスハント」も登場しています。

また、それぞれのタイトルにて、公式Xをフォローし対象ポストをリポストすると抽選で10名さまにオリジナルe-amusement passカードがあたるフォロー&リポストキャンペーンも実施中です。

そのほか、キャンペーン詳細は特設サイトをご覧ください。

ぜひ、この機会に『SOUND VOLTEX ∇』と『ポラリスコード』をお楽しみください。

▼『SOUND VOLTEX ∇』 公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/sdvx/vii/index.html

▼コナステ版『SOUND VOLTEX EXCEED GEAR』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/eacsdvx/vi/

▼「SOUNDVOLTEX STAFF」 公式X

https://x.com/SOUNDVOLTEX573

▼『ポラリスコード』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/polarischord/pc/index.html

▼『ポラリスコード』公式X

https://x.com/PolarisChord573

▼「初音ミクコラボプレミアムジェネレータースペシャルキャンペーン」キャンペーンサイト

https://p.eagate.573.jp/game/sdvx/vii/campaign/miku/index.html

▼『初音ミク』×『ポラリスコード』コラボ特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/polarischord/pc/campaign/miku/top/index.html

コラボを記念して人気ボカロP3名の新曲が登場！

【開催期間】

2月5日(木) 10:00 ～ 3月15日(日) 23:59

今回のコラボを記念して、『SOUND VOLTEX ∇』および『ポラリスコード』に、人気ボカロP3名による新曲を収録します。

期間中に各ゲーム内で条件を達成すると、プレーが可能になります。

また、各楽曲には、それぞれMVが作成されており、より深い楽曲への没入感をプレーと共に楽しむことができます。

【楽曲情報】

「えんじぇる☆てすと！」/irucaice feat. 初音ミク

「ミスクレイジースピード」/cosMo＠暴走P feat. 初音ミク

「Pick up, Me!」/Capchii feat. 初音ミク

『初音ミク』×『SOUND VOLTEX ∇』 ゲーム内 コラボイベント

◆「ネメシスクルー」『初音ミク』登場！

【開催期間】 2月5日(木) 10:00 ～ 3月15日(日) 23:59

コラボを記念して、『初音ミク』が「システムボイス付きネメシスクルー」※1※2として登場します。

※1 「ネメシスクルー」設定時のみシステムボイスが『初音ミク』仕様に変更されます。

※2 獲得した「ネメシスクルー」はコナステ版でも利用可能です。

◆期間限定「PREMIUM GENERATOR」※3開催！

【開催期間】 2月5日(木) 10:00 ～ 3月15日(日) 23:59

『初音ミク』の「システムボイス付きネメシスクルー」や、「タッチパネル壁紙」、「ボイス付きアピールスタンプ」がラインナップ。普段のプレーを『初音ミク』と一緒に楽しむことができます。

※3 「PREMIUM GENERATOR」は「e-amusement購買部」にて購入可能です。

◆『初音ミク』 コラボスタンプボーナス

【開催期間】 2月5日(木) 10:00 ～ 3月15日(日) 23:59

期間中、『SOUND VOLTEX ∇』をプレーし、ボカロカテゴリの曲を1曲プレーするごとに、スタンプを1つ獲得します。スタンプの数に応じて、限定「アピールステッカー」、「アピールカード」、「アピール称号」を獲得することができます。

◆『初音ミク』×『SOUND VOLTEX ∇』 コラボキャンペーン

・フォロー&リポストキャンペーン

【開催期間】 2月3日(火) 11:00 ～ 2月23日(月) 23:59

「SOUND VOLTEX STAFF」公式X(@SOUNDVOLTEX573(https://x.com/SOUNDVOLTEX573))をフォローし、対象ポストをリポストすると抽選で10名さまにオリジナルe-amusement passカードをプレゼントします。

・プレミアムジェネレーターキャンペーン

【開催期間】 2月5日(木) 10:00 ～ 3月15日(日) 23:59

プレミアムジェネレーター『初音ミク』コラボ(全25種)をコンプリートし、キャンペーンサイトでエントリーした方全員にオリジナルe-amusement passカードをプレゼントします。

『初音ミク』×『ポラリスコード』 ゲーム内 コラボイベント

◆『初音ミク』が「コンテンター」と「サポートスナップ」で登場！

【開催期間】 2月5日(木) 10:00 ～ 3月15日(日) 23:59

「コンテンター」と「コンテンター」をサポートする「サポートスナップ」に『初音ミク』が登場します。楽曲プレーを重ねるとコンテンターのレベルが上がり、プレーを有利に進めやすくなります。

また「コンテンター」のレベルに応じて、新たな演出が追加されるなど育成要素も楽しむことができます。

◆『初音ミク』 新カスタマイズアイテム登場！

【開催期間】 2月5日(木) 10:00 ～ 3月15日(日) 23:59

『初音ミク』のカスタマイズアイテムが獲得できる「ボックスハント※」が登場。

カスタマイズアイテムを使って、普段のプレーをさらに彩ることができます。

※ カスタマイズアイテムは「e-amusement購買部」でのみハントが可能です。

◆『初音ミク』×『ポラリスコード』 コラボキャンペーン

・フォロー&リポストキャンペーン

【開催期間】 2月3日(火) 11:00 ～ 2月23日(月) 23:59

「ポラリスコード」公式X(@PolarisChord573(https://x.com/PolarisChord573))をフォローし、対象ポストをリポストすると抽選で10名さまにオリジナルe-amusement passカードをプレゼントします。

・コンプリートキャンペーン

【開催期間】 2月5日(木) 10:00 ～ 3月15日(日) 23:59

ボックスハント『初音ミク』コラボ(全34種)をコンプリートし、キャンペーンサイトでエントリーした方全員にオリジナルe-amusement passカードをプレゼントします。

さらに、『初音ミク』コンテンター&サポートスナップそれぞれ1回分の確定ハントライセンスセットもプレゼントします。

『初音ミク』について

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。

「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

「SOUND VOLTEX」シリーズについて

「SOUND VOLTEX」は、2012年に稼働を開始したアーケードゲームです。

音楽に合わせてタイミングよくボタンとアナログデバイスを操作し、音楽にエフェクトをかける感覚を体験しながら楽しむことができる音楽シミュレーションゲームです。

『ポラリスコード』について

『ポラリスコード』は、タップ操作とスライド操作ができる鍵盤型「ボタン」デバイスと、左右に動く2つの「フェーダー」デバイスが搭載されており、音楽に合わせてシンプルな操作性ながらアミューズメント機器ならではのダイナミックな体験が、初心者の方も直観的に楽しめる音楽ゲームです。ゲームには、SNSで話題となっている流行曲や人気の歌い手による歌唱曲などを中心とした充実のラインナップが収録されています。

タイトル：

SOUND VOLTEX ∇

コナステ版 SOUND VOLTEX EXCEED GEAR

ポラリスコード

メーカー：KONAMI

稼働日：稼働中

権利表記：

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)Konami Arcade Games

