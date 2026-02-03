「少年春風」視聴者からの熱い要望に応え、2月6日(金)からアンコール放送決定！圧倒的ビジュアルで描く中国武侠アクションの最高傑作！CSホームドラマチャンネル

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

主演のホウ・ミンハオをはじめ、“眼福”すぎるキャストが集結！ホームドラマチャンネルでの放送開始直後から圧倒的な映像美とキャラクターの魅力が話題となった「少年春風～The First Generation～」をアンコール放送します。少年たちが絆を深めながら、真の英雄へと成長していく王道の胸熱ドラマをお見逃しなく！

「少年春風～The First Generation～」

CSホームドラマチャンネルで 2026年2月6日(金)からアンコール放送スタート！

毎週(金)深夜2:00～ ※2話連続

2024年/中国/全40話

[監督] チェン・ジョウフェイ

[原作・脚本] ジョウ・ムーナン

[出演] ホウ・ミンハオ、ホー・ユー、フー・リエンシン、シア・ジーグアン、バイ・シュー

主演は、「カンブリア紀」で一躍人気俳優となったホウ・ミンハオ。アニメキャラさながらの美しいルックスと、華麗な武芸を披露し、視聴者を魅了。彼が演じるのは、酒造りの才能を持つ能天気な男、百里東君。しかし、その正体は鎮西侯府の小公子。秘められた才能を解放した時の舞は、見る者を圧倒する。そして、「恋恋江湖～運命の愛の見つけ方」のホー・ユーとジャン・ジェンユー、「天才基本法」のフー・リエンシン、「致命遊戯」のシア・ジーグアンなど、人気と実力を兼ね備えた豪華俳優陣が物語に華を添える。さらに、前作「少年歌行～Beginning of the Legend～」で蕭凌塵役を演じたバイ・シューや、主演を務めたリー・ホンイーも友情出演！

【あらすじ】

鎮西侯府の小公子である百里東君（ホウ・ミンハオ）は、幼い頃から文学や武芸を習わずに育った。そんな能天気な男が唯一興味があるのは酒を醸すこと。それはかつて幼馴染で親友の葉雲（ホー・ユー）と誓った、それぞれが剣仙、酒仙となり江湖を渡り歩くという約束を果たすため。しかし葉雲が陰謀により一族ごと流罪になったことで、百里東君と葉雲は別々の道を歩むことに…。

時は流れ、葉雲に似た葉鼎之と出会った百里東君は、武芸の達人である彼と剣を交えることになる。酒に酔い痴れる中、内に秘めていた才能が覚醒した百里東君。観衆の前で華麗な武芸を披露し、一躍注目を集めることになった百里東君は、運命に逆らうことは出来ず、天下一の李長生の門下に入り本格的に修行に励んでいくが─。

「少年春風」詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/18301

ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。

録画に最適！本編中はノーCMで放送！



ホームドラマチャンネル カスタマーセンター ０５７０-００１-４４４

IP電話のお客様は０３-６７４１-７５３５

【受付時間】１０：００～２０：００（年中無休）

【ホームドラマチャンネル 視聴方法ページ】

https://www.homedrama-ch.com/page/howto