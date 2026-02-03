メディエイド最新冷却服「アイシングギア ベスト2」のサービスサイトを新設

日本シグマックス株式会社

日本生まれのサポーター専業ブランド「MEDIAID（メディエイド）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木洋輔）は、最新冷却服「メディエイド アイシングギア ベスト2」のサービスサイトを新たに公開いたしました。

▲メディエイドはペルチェ式冷水循環服「メディエイド アイシングギア ベスト2」のサービスサイトを公開

「メディエイド アイシングギア ベスト2」サービスサイト： https://workerscare-mediaid.sigmax.co.jp/mediaid-icinggear-vest2/(https://workerscare-mediaid.sigmax.co.jp/mediaid-icinggear-vest2/)■主なコンテンツの紹介

【「メディエイド アイシングギア ベスト2」に関するコンテンツ】

〇導入事例

メディエイド アイシングギア ベスト2を実際に導入いただいた企業様の事例を紹介しております。

製品導入に至った背景や運用後の効果、使用者・現場から寄せられた声に加え、導入前に抱えていた課題についても取材を基に詳しくまとめています。

〇シーン別活用方法

移動範囲が広く、活発に動く作業シーンをはじめ、ハーネスを使用する作業やフォークリフト作業など、さまざまなシーンでの便利な活用方法についてご紹介しています。

〇製品着用による効果検証結果

暑熱環境下での運動時の着用効果を検証する実験を行い、酷暑環境（35℃以上）でも暑熱負荷を軽減できることが示唆されました。本検証について、実験方法や結果の詳細をご覧いただけます。

〇各種お役立ち資料

製品カタログをはじめ、ファン付きウエアや水冷服との製品比較、製品の効果的な導入方法など、各種コンテンツをご用意しています。さらに、おためしレンタルやオンライン面談等のお申し込みも可能です。

【暑さ対策に悩むすべての方へ向けたコンテンツ】

暑熱対策白書や熱中症全般に関する記事を多数掲載しています。

また、熱中症対策に役立つ「補助金・助成金情報」「WBGT値記録表」「熱中症チェックリスト」などの資料もダウンロードいただけます。

■今回の公開を通じて

今回、サービスサイト新設の背景には、労働現場における熱中症が年々深刻化していることが大きく挙げられます。特に、2025年6月1日からは労働安全衛生規則の改正により、熱中症対策が罰則付きで義務化され、企業の暑さ対策は急務となっています。

また、厚労省が建設業を対象に行ったアンケートでは、熱中症が発生した現場においても3人に2人は”身体を冷却する機能を有する服”を着用していたことが報告（※1）されており、高温・多湿など環境に応じて、より適切な暑さ対策を講じる必要性が示唆されています。さらに、実際の現場からも、暑さ対策に対する悩みや相談を多数いただいています。

当社はこれまで医療現場で培ってきたノウハウを活かし、従業員自身を直接冷やす製品等を開発・発売してまいりました。これらの知見を基に、本サービスサイトを通じてペルチェ式冷水循環服「メディエイド アイシングギア ベスト2」がどのような課題解決に貢献できるのかをご紹介するとともに、暑さ対策に悩むすべての方にお役立ていただけるコンテンツも発信してまいります。

※1：厚生労働省 職場における熱中症防止対策に係る検討会 「建設業者に対する任意アンケート結果」(https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001643396.pdf) p.10、14

■「MEDIAID（メディエイド）」より展開するワーカーズケア事業 https://mediaid.sigmax.co.jp/special/workerscare/(https://mediaid.sigmax.co.jp/special/workerscare/)

医療現場で培ったノウハウを活かし、誕生したブランド「MEDIAID（メディエイド）」。働く人の身体活動をサポートしたいという想いから、2021年にメディエイドより、ワーカーズケア事業を立ち上げました。

各関節サポーターやアシストスーツ、暑さ対策アイテムといった製品や、企業向け腰痛対策サービスの実施を通して、労働安全衛生面での課題解決や、従業員の満足度向上、健康経営(R)のサポートに貢献してまいります。

▲メディエイドより展開するワーカーズケア事業■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金：9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）