「桑原史成写真展　激動韓国60年」2月7日(土) ～8日(日)開催

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 （本部：東京都新宿区、会長：村上彰一、以下生活クラブ）は、2026年2月7日(土) ～8日(日)に横浜のスペース・オルタにて開催する「桑原史成写真展 激動韓国60年」を一般社団法人市民セクター政策機構と協力開催します。

2025 年は太平洋戦争終結から80 年。朝鮮半島では、日本敗戦は植民地支配からの解放を意味しましたが、新たに分断を強いられてきた80 年でもあり、日韓国交正常化から60年目の年でもありました。この節目に、フォト・ジャーナリスト桑原史成氏の写真展「激動韓国60 年」と関連イベントを開催します。桑原さんが記録し続けてきた歴史的な写真を通して、日本と縁深い隣国・韓国の市民や社会が経験してきたことに思いを寄せる機会をつくります。

企画概要

「桑原史成写真展 激動韓国60年」

2月7日（土）13:00～16:30 および2月8日（日）12:00～16:30

会場 スペース・オルタ（横浜市港北区新横浜2-8-4オルタナティブ生活館地下1階）

入場無料

2/7(土）13:00～16：30

桑原史成さんの講演会とスライドトーク「韓国は第二の故郷―激動の60年を取材して」

参加申込みはチラシQRコードより 参加費無料

2/8(日）12:00～16：30

桑原史成さんによるスライドトーク

参加申込不要 参加費無料

桑原史成プロフィール

1936 年島根県生。東京フォトスクールで生活クラブ創始者・岩根邦雄と出会い岩根の晩年まで親交を深めた。市民セクター政策機構発行の雑誌『社会運動』への写真提供や生活クラブの活動も記録。1962 年に水俣の写真で報道写真家としてデビュー。他の主要テーマはベトナム、沖縄、ロシアなど。1997 年には郷里の津和野に「桑原史成写真美術館」が開館。2014 年に土門拳賞受賞。韓国において桑原さんの写真は重要な歴史的記録として高く評価され、2025 年には桑原さんの写真から韓国現代史を追うドキュメンタリー映画「A Portrait of Photography」が完成。

団体概要

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区新宿6-24-20、理事長：村上彰一

組合員数：約42万人 総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

活動地域：21都道府県（北海道、青森、岩手、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良）

HP：https://seikatsuclub.coop/

一般社団法人市民セクター政策機構

所在地：東京都新宿区新宿6-24-20、理事長：柳下信宏

HP： https://cpri.jp/

生活クラブ生活協同組合グループ全体のシンクタンク