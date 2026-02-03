私たちの身近にある生活道路における交通安全対策「ゾーン30プラス」などについて、タレント・モデルとして活躍するユージ氏をゲストに、トークセッションを開催します。

また、「ゾーン30プラス」に関するパネル展を同時開催します。





トークセッション案内チラシ





【トークセッション開催概要】

●日時 ： 2026年 2月8日(日)13：30～14：00(予定)

●場所 ： イオンレイクタウンmori 木の広場

(埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1)

●出演者： 小嶋 文(埼玉大学准教授)、ユージ(タレント・モデル)

●参加費： 無料(事前申込不要)

※※来場者多数の場合はご覧いただけない場合がございますので予めご了承ください。









【パネル展開催概要】

●日時： 2026年 2月8日(日)10：00～20：30

●場所： イオンレイクタウンmori 木の広場

(埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1)









【「ゾーン30プラス」とは】

生活道路における人優先の安全・安心な通行空間を整備するため、車両の最高速度を30km／hに区域規制する「ゾーン30」とハンプ等物理的デバイスとの適切な組合せにより、交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、道路管理者と警察が連携しながら整備を進めています。

〈「ゾーン30プラス」について詳しくはこちら〉

https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/syokai.html